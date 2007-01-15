«Кадеты» вербуют поклонников

Вряд ли исполнители главных ролей планировали стать вот так сразу знаменитостями. Так получилось. Видимо, сериал появился в нужное время, в нужном месте и с нужным настроением. Если уже говорить о настроении, то, как ни странно, бешенную популярность получил проект, главной идеей которого стала… любовь к Родине. Патриотизм на его самом юном, чистом уровне – ведь именно из таких 14-летних мальчишек когда-то воспитывали цвет армии – офицеров, защитников отечества. Создателям телефильма удивительным образом удалось сделать продукт, где столь возвышенные темы служения стране, понятия чести и долга сочетаются с занимательнейшим сюжетом взросления юных людей.

Съемки 40-серийного сериала проходили в тверском Суворовском училище. Дело в том, что в свое время здесь проходил обучение и будущий продюсер сериалов «Солдаты», «Студенты» и «Кадеты» Вячеслав Муругов и, по его мнению, здесь сохранились лучшие традиции кадетства.

Помимо 24-летнего телеведущего Бориса Корчевникова всех курсантов играют мальчишки 14-17 лет. Их героям предстоит сделать много открытий, но главное – они откроют в себе способность быть людьми чести, слова и настоящими защитниками своей страны и своих моральных устоев. Самим же актерам пришлось не только работать все лето, но еще и жить в «суворовских условиях», чтобы учиться на ходу и подсматривать у реальной жизни новые сюжетные линии. В течение пяти месяцев молодые актеры Александр Головин, Артур Сопельник, Борис Корчевников, Павел Бессонов, Аристарх Венес, Иван Добронравов и Кирилл Емельянов жили в казармах вместе с настоящими курсантами. Периодически им компанию составляли и Александр Пороховщиков, Владимир Стеклов, Вадим Андреев и Валерий Баринов – именитые актеры исполняют роли офицеров-наставников училища.



Сергей Арланов (креативный продюсер): «Приятно, что все наши переработки, все наши муки и усилия не были напрасны. По откликам «Кадеты» - качественный продукт. Люди смотрят сериал. И он действительно получился интересным».

Жизни вне площадки практически не было. Даже дни рождения актеры и кинематографисты отмечали на работе, на что, правда, никто не жаловался. «Кадетов» им удавалось смотреть редко, так как в это время они дружно снимали этот сериал. С осенними холодами съемки на улице никто не отменял. Тяжелее всего пришлось начинающим актерам, которым приходилось играть в легкой одежде (например, в одних майках), когда все облачились в куртки и шапки. Поэтому вся группа «Кадетов» к концу съемок простыла. Многие ходили в респираторах, чтобы не заразить товарищей. Вот уж точно - искусство требует жертв.



Артур Сопельник: «На съемках сцены игры в футбол я сломал руку. По сценарию наша команда выигрывает матч, а потом на нас наваливается весь взвод – поздравляет. На самом деле снимался не один взвод, а целых два – 60 человек. И мне просто затоптали руку и сломали маленькую косточку, отвечающую за подвижность кисти. Пришлось ходить в гипсе. А ровно через два дня я сломал ногу, но уже не на футболе. Спускался по лестнице после съемок, и упал. Наложили эластичный бинт. Но я все равно снимался. Вскоре трещина прошла, шрамы затянулись». Но сейчас исполнитель роли суворовца Трофимова, к счастью, в порядке.

По мнению именитых актеров – офицерского состава «Кадетства», все ребята отлично справились с поставленной задачей. Александр Пороховщиков (начальник суворовского училища, генерал Матвеев): «Главное – у ребят все получилось естественно. Ведь они ничего не играют. Они такие, какие есть на самом деле. У каждого – свой характер, своя индивидуальность. Замечательные парни! Работать с ними – одно удовольствие».

