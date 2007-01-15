Светлана Лобода: «Лени Краветц поцеловал меня в щеку» (ФОТО)

15 января 2007, 11:41

Она яркая, экстравагантная, эпатажная, но при этом не считает свои наряды слишком откровенными.

Она сексуально провокативна, но говорит, что никогда не переступает грань. Она – певица и телеведущая Светлана Лобода

- Света, как поживает ваша любимая машина после аварии, говорят, ее ремонт обойдется вам в 10 тысяч долларов?

- Так говорят люди, которые смогли оценить поломку. Сама я не люблю отвечать на вопросы о деньгах. Машина в ремонте, езжу пока не на своей. К сожалению, во время праздничного периода без машины нельзя обойтись, график гастролей и съемок очень плотный.

- «Mercedes СL 500¬ Brabus» достаточно дорогое авто, наши исполнители настолько хорошо зарабатывают или это просто подарок?

- Эту машину я приобрела в кредит после ухода из группы «Виа Гра», тогда я оплатила стартовый взнос. За два года сольной карьеры мне удалось выплатить полную стоимость, опираясь только на свой гонорар.

- У вас в программе «Шоумания» есть рубрика «Народ против», где звучат достаточно жесткие высказывания в адрес известных людей. Никто еще не обижался на не совсем приятные оценки?

- Пока никто. Это не серьезная профессиональная критика, а всего лишь мнения разных людей, которые могут и не являться поклонниками исполнителя. В любом случае, наши артисты критику воспринимают адекватно.

- Многие артисты жалуются, что устают от популярности и поклонников. Но, наверное, если их нет вовсе, то стоит ли продолжать выступать на сцене?

- Поклонники – это вознаграждение за упорный труд. Если ты выкладываешься на все 100, у тебя будут почитатели творчества всегда!

- Комментируя свой уход из «ВИА Гры», вы сказали, что там вас сильно ограничивали, и вас это угнетало. В чем приходится ограничивать себя сейчас?

-  В частых встречах с близкими людьми, это и сейчас угнетает. А группа – это коллективное творчество, где личные амбиции отходят на второй план. Я планировала развивать свое сольное творчество, «ВИА Гра» для меня была только этапом в жизни, благодаря которому я  многому научилась и нашла подругу.

- Начиная собственный проект, вы сказали, что надеетесь, что ваш успех будет равнозначен успеху «ВИА Гры». Как чувствуете, это  уже произошло?

- Времени прошло еще не так много, но я уверенна, что цель уже близка.

- Говорят, известным людям трудно найти друзей среди своих коллег, часто из-за нехватки времени. Тем не менее, вы дружите с Надей Мейхер, Юрой Горбуновым. Чем они вам близки?

- Это люди с богатым внутренним миром, отзывчивые и оптимистичные, как и я, поэтому нам так легко общаться. Что касается всего шоу-бизнеса – там сложная система, в которой, в принципе, тяжело существовать.

- Кстати,  вы смотрели «Танцы со звездами», за Надю болели?

- Очень. Переживала порой больше, чем она.

- Слышала, что ваш любимый исполнитель Лени Кравитц, вы даже на его концерт в Париж с Надей Мейхер летали. И он вас там поцеловал. Расскажите об этой истории.

- Дело было немного иначе. Мы с Надеждой были на концерте Джорджа Майкла. В VIP-ложе встретили Лени перед концертом. Мне удалось немного побеседовать с ним, на прощание он и поцеловал меня в щеку.

- Света мечты всегда сбываются? Никогда не жалели о том, что свершилось, не хотелось время повернуть назад?

- Никогда. Я привыкла смотреть только вперед. Мечты сбываются, только тогда, когда ты прикладываешь к этому усилия. Когда мне удается достичь намеченной цели, я радуюсь, а не жалею, ведь все получилось!

- Вы не чувствуете смущения, когда ваши близкие видят вас на экране в достаточно откровенных нарядах? Потому что некоторые голивудские звезды отказываются сниматься в чересчур смелых сценах, из-за осуждения близких?

- Я не считаю свои наряды слишком откровенными, мы ведь часто видим на экране девушек в купальниках и при этом адекватно их воспринимаем. Мои близкие хорошо знают мой характер и темперамент, они понимают, что то, что они видят – это мое творчество, которое мне органично. И у меня достаточное чувство меры, я никогда не переступлю определенную грань, за которой искусство может превратиться во что-то другое.

- Вы темпераментная и сексуальная женщина. В юном возрасте у вас также было много поклонников, как и сейчас?

- Я в детстве была «непоседой» и дружила в основном с мальчишками, возможно потому, что по характеру была больше на них похожа. Но тогда я не воспринимала это как симпатию к себе и поклонниками своих друзей не называла.

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