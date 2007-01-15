Лесь Подервянский показал киевской публике блеск и нищету «підарасів»

Тем же, кому хотелось находиться поближе к телу, пришлось занимать места за несколько часов до начала самого действия. Те, кто не позаботился о своем благополучии заблаговременно, толпились в коридоре в надежде прорваться в зал, некоторые фанаты так и простояли весь вечер на улице под проливным дождем – а вдруг повезет. Журналистам повезло больше: их с удовольствием пускали в зал, а вот после прохода всех кордонов, каждому пришлось самому бороться за место «под солнцем». Получалось это не у всех – протолкнуться сквозь толпу слушателей было практически нереально и только выкрики «Остороржно, горячий кофе» могли сместить поглощенную текстами Подервянского биомассу на милиметр в сторону. Кислорода в «Бабуине» катострофически не хватало и кисейные барышни, пришедшие на вечер ради того, чтобы блеснуть перед подругами «экстравагантным» празднованием нового года, обмахиваясь чем ни попадя, покидали кофейню задолго до окончания вечера, раскрасневшиеся, но довольные. Программа новогоднего вечера была весьма насыщена – прочтение новой пьесы «Блєск і ніщета підарасів», экскурс в «старое» творчество, как ни как Новый год все-таки старый, прочтение любимых произведений «на заказ» и несколько слов о новом проекте Леся. Под горячительные напитки и торт от журнала «Шо» (организатора праздника) Лесь рассказал о том, что уже написал сценарий для первого украинского блокбастера и в недалеком будущем собирается его экранизировать. Но гораздо большее воодушевление у пришедших вызвал вопрос Подервянского о том, что они хотят послушать. С блеском в глазах и пивной пеной у рта, каждый орал свое. В итоге сошлись на «Диане» и пьесе «Пиздец». Промочив пивом горло, Лесь с изрядной долей артистизма читал свои поизведения, а публика с благодарностью ржала при каждом хлестком слове. Главные персонажи новой пьесы «Блєск і ніщета підарасів» - активный и пассивный педерасты-неформалы Васыль и Петро, «ман..вошки» Марат и Глеб, а также «страшна зубаста діаспорська потвора» За..буня, воспринялись также «на ура». По словам автора, на написание пьесы его вдохновила украинская сказка «Про Котика та Півника». Драматург задумался, что же связывает этих фольклорных героев и почему они ушли в лес. Ответ оказался прост: они любят друг друга.