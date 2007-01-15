Сегодня вручается «Золотой глобус»

Как мы уже сообщали, в номинации "Лучший художественный фильм" представлены картины "Вавилон", "Бобби" и "Отступники". На звание лучшей актрисы претендуют Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мэгги Джиленхаал, Кейт Уинслет. В номинации "Лучший актер" соревнуются Питер О`Тулл, Уилл Смит, Форест Уитэйкер и Леонардо Ди Каприо. Вот о последнем номинанте поговорим подробнее: дело в том, Леонардо не только талантливый голливудский актер, но и возлюбленный израильской модели Бар Рафаэли. Большинство израильтян ждали появления Бар на "Золотом глобусе" с большим нетерпением, чем результатов конкурсной программы. Леонардо Ди Каприо в этом году получил две номинации в категории "Лучший драматический актер" за роли в фильмах "Отступники" и "Кровавый бриллиант". Однако представительница Израиля не будет сопровождать актера на церемонии. Об этом окончательно стало известно в конце прошлой недели, по информации агентства Е! online . Корреспондент издания связался с матерью Бар, Ципи Рафаэли, и она сказала, что ее дочь не сможет сопровождать своего возлюбленного на столь серьезной церемонии по причине "прежних обязательств". Как выяснилось, модель в настоящее время находится в Европе на съемках новой рекламной кампании и не может приехать в Лос-Анджелес из-за перегруженного рабочего графика. Оглашать имена лауреатов и названия фильмов-победителей на сегодняшней торжественной церемонии будут такие гиганты как Дрю Бэрримор, Джордж Клуни, Джина Дэвис, Камерон Диас, Хью Грант, Джей Джиленхаал, Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Джессика Паркер, Бен Стиллер, Джастин Тимберлейк, Риз Уизерспун, Джеймс Вудс, Хоакин Финикс, Чарли Шин, Шэрон Стоун и другие звезды Голливуда. Кстати, Ассоциация телевизионных кинокритиков США назвала лучшим фильмом 2006 года драму Мартина Скорсезе "Отступники".