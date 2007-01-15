Ая или «Город 312»: «Это я сейчас еще мало меняюсь!»

Группа "Город 312" - исключение. Практически никому не известная команда из Киргизии, написавшая и исполнившая музыку к двум культовым отечественным фильмам - "Питер FM" и "Дневной дозор" - мгновенно стала популярной. Об этом и о и многом другом - лидер команды "Город 312", девушка с красивым и необычным именем Ая.

Ая, давай сразу повторим для тех, кто еще не знает, откуда у тебя такое необычное и красивое имя? Кстати, безумно тебе подходит.

Спасибо, тут нет никакого секрета, просто это производное от моего ника в интернете – Алармия. Взяла первую и последнюю букву - и все.

Ну и чтобы закончить разговор об именах - почему "Город 312"?

О-о-о, это очень интересная история (делает большие таинственные глаза). Когда-то давно мы сидели все вместе и выбирали название для группы. Сначала остановились на четырех: "Эминем", "Роллинг стоунз", "Город 312" и "Добры молодцы".

Потом думаем: хорошие названия, но залезем-ка на всякий случай в интернет, вдруг в плагиате обвинят. И что вы думаете? Точно! Три названия из четырех уже заняты и ими вовсю пользуются какие-то ушлые ребята, причем некоторые - не один десяток лет. Пришлось брать то, что осталось.

Слушай, я уже понимаю, что серьезно с тобой поговорить не удастся, но все-таки…

Ну, ладно, так и быть. Просто история, и правда, немного мистическая. Когда мы обсуждали это название, мы исходили из того, что 312 - это код города Бишкека, где мы все встретились. Но потом стали всплывать удивительные вещи: оказалось, что это номер первой квартиры, которую мы снимали в Москве, сумма сдачи, которую нам дали с первой купюры в 1000 рублей. Ну, тут-то мы поняли – наше, надо брать!

Вопрос банальный, но именно тебе очень хочется его задать. Неожиданно свалившаяся популярность не давит?

Ох-хо-хо (сгибается в три погибели и делает страдальческое лицо)... Еще как!

Да какая там популярность! Вон тут такси заказать не могли, приехал один и говорит: "Так в какой город ехать-то?" Нет, ну конечно, нас знают, но как-то это ненапряжно, что ли. Концертов много, мы поем, людям нравится - это ведь хорошо.

О! Вот тебе еще про популярность, вспомнить - так до сих пор смех разбирает. Были мы на какой-то тусовке, причем особо нас никто в лицо еще не знал. Ну, там банкет, а у меня слабость – суши. Лезть вперед как-то неудобно, и, пока я собиралась, все суши уже поели. И тут смотрю - новое блюдо несут. Я к нему пристроилась и вижу, что кто-то с него прямо руками себе на тарелку накладывает. А я-то палочками! Ну, я и говорю: "Тут, между прочим, палочки есть!" Потом голову поднимаю – а это Андрей Макаревич! Не смотрит на меня и накладывает. А у меня ноги-руки дрожат, и я чушь какую-то несусветную лепечу, типа: "А-а-ндрей… Как мы вас все любим…" А он мне: "Спокойствие, не напрягайтесь". И ушел, а у меня аппетит пропал. Вот это – да, а ты говоришь "популярность давит". Вот когда на наших песнях, как на песнях "Машины времени", два поколения вырастет - тогда это и будет популярность.

Ну, сильно скромничать-то тоже вредно. Что-то я не помню группы за последние годы, у которой было бы 6 номинаций на премии МТV.

Это да, но мы-то, знаешь, как перед этим говорили между собой? Сидим, думаем, вот будет прикол, если из шести ничего не дадут! И получится седьмая номинация, специально для нас: "Самый громкий пролет года". Но обошлось, дали, а к премии еще шампанское. Так мы весь оркестр напоили, который с нами играл (шампанское какое-то дорогое было и очень-очень вкусное)! Да, кстати, именно на этой вечеринке я с Макаревичем суши-то поела (смеется)!

Скажи, ты вот часто меняешь имидж на сцене, это что - поиск себя или неуверенность?

(Съеживается и начинает затравленно стрелять испуганными глазами, но не выдерживает и заливисто хохочет). Конечно, я же такая трусливая… Да не знаю, просто мне нравится экспериментировать. Это я сейчас еще мало меняюсь, потому что съемки, а вот ты бы видела меня некоторое время назад! Сейчас припомню: и красной я была (волосы в смысле), и бордовой, и даже зелено-синей.

Не говоря уже о том, что я приличное время носила дреды. Как же меня с ними доставали! И, что мол, ужасно это, и что блохи в них заводятся… Но потом эксперименты пришлось прекратить - мы начали снимать клип на песню "Останусь" из "Дневного дозора", так что надо было соответствовать… И теперь я такая, какую меня привыкли видеть.

Скажи, а вы не боитесь остаться этакой "киношной" группой, известной только по саундтрекам?

Ты знаешь, а мы не считаем что это плохо – если твоя музыка звучит в кино. Можно ведь на это и с другой стороны посмотреть, правда? Как признание профессионализма, ведь сколько известных и популярных артистов ничего не спели и не написали для кино. Но вообще-то мы не очень задумываемся над этим, просто рады, что так получилось. Можно считать, что нам повезло, что фильмы, в которых прозвучали наши песни, стали такими популярными, но мы просто старались сделать хорошо свою работу, вот и все. Да и вообще, мы же ничего не писали специально к фильмам, обе песни, ставшие саундтреками, были написаны давным-давно, мы пели их на концертах, а почему режиссеры двух очень разных, по сути, фильмов выбрали эти песни, не знаю.

Вот ты очень часто повторяешь "мы", "нас". Это дань уважения к коллективу или тебе трудно говорить о себе самой?

Конечно, ведь я такая зажатая и закомплексованная… Да хватит тебе, не в этом дело. Просто мы действительно все делаем вместе, и в создании музыки участвует каждый член команды, и отвечаем за свою работу тоже вместе.

Если кто-то необъективно поругает меня как певицу, то по голове получит от всех пятерых (смеется).

Поэтому "мы" у меня выскакивает автоматически? Потому что это действительно мы все – и никак иначе.

Но все-таки… Личную жизнь-то ты ведешь не со всеми вместе, а сама…

Стоп, стоп, стоп (делает большие глаза и машет руками)! Я…

Да подожди же! Не буду я спрашивать, есть у тебя кто-то или нет, и все эти желтые подробности.

Ну тогда ладно, давай (принимает позу самой примерной ученицы в классе).

Я о больном для каждой женщины хотела спросить – о мужчинах вообще…

Ну, что про них сказать… Никуда без них. Но настоящих становится все меньше. Вот, к примеру, почему я не говорю о своей личной жизни? Ну, вот скажу я публично, что есть у меня человек… Он что подумает? "Ага, всем сказала, значит, у нас серьезно и никуда она от меня не денется". С другой стороны, если скажу, что никого нет, человек подумает, что все это не по-настоящему. Поэтому скажу лишь одно - мой идеал мужчины существует в реальной жизни, я думаю, что он один из "последних". Но от слухов-то все равно никуда не деться, все чего-то говорят…

В общем, мало настоящих мужчин и, что самое плохое, становится все меньше. Вымирают они, что ли?..

Да нет, скорее, обделены качествами, которые нравятся женщинам - уверенность там, романтичность…

Может быть… А ведь так хочется, чтобы к тебе ночью на балкон залез кто-нибудь с букетом цветов (мечтательно закатывает глаза). Так нет же! Они даже подойти сами бояться! Говорят, девушка сама должна сделать выбор… Фу!

Ну, ладно, это тема вечная, давай о другом "вечном" - о "фанере". Ведь вы же только живьем поете?

Ох, как не хочется про это…Да, мы живьем поем, но так говорят очень многие, мало кто это делает, и мне не хотелось бы, чтобы нас причислили к пустословам. Просто хочется сказать всем: поверьте, петь вживую очень трудно. Есть у нас такой "собрат по несчастью" - Валерия. Она тоже никогда не поет под фонограмму, так вон у врача постоянно консультируется по поводу связок. Я этого доктора знаю и тоже собираюсь к нему. Жалко, что голосовые связки нельзя выкинуть и купить новые! Поэтому, пожалуйста, уважайте артистов, которые поют живьем, я даже не про себя говорю, а про многих, кто поет, можно сказать, своим здоровьем.

Ну, и напоследок скажи - что нужно делать, чтобы в жизни все получалось? Чтобы быть успешным?

Сложный и практически вечный вопрос. Я думаю, что надо, прежде всего, выбрать себе свой четкий и честный путь, которым нужно идти, несмотря ни на что. Только тогда в случае успеха ты сможешь сказать себе: "Мой успех справедлив и достигнут не за счет горя других людей". Правда, надо быть готовым к тому, что какого-то большого успеха может и не придти, но ведь честно прожить жизнь - это ведь не так мало, правда?

