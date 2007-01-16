Беременной жене Пономарева тяжело подниматься по лестницам в его трехэтажной квартире (ФОТО)

В честь этой даты Александр надарил любимой кучу милых безделушек, в том числе небольшую скульптурку – символическое изображение Саши и Вики. Годовщину знакомства супруги решили отмечать дома. Пономарева приглашали выступать на разных мероприятиях, но беременная Вика чувствовала себя неважно, и он предпочел быть рядом с любимой. Врачи предполагают, что малыш у Саши и Виктории появится в марте. УЗИ показало, что это будет мальчик. До появления на свет супруги обитают в столичной Викиной квартире, а когда появится пополнение, переедут в пока еще не обжитую шикарную новую квартиру в элитном квартале столицы на т.н. оболонских Липках. (Именно здесь артист с женой встречал Новый год). Однако супруги не спешат сюда перебираться, поскольку в трехэтажной квартире Вике в ее положении довольно тяжело подниматься и опускаться по многочисленным лестницам. Для малыша уже выделена отдельная комната, но она пока пустует, поскольку по народным приметам нельзя покупать что-то заранее, до момента появления малыша на свет. Саша и Вика уже обошли столичные магазины и присмотрели как мебель и аксессуары для детской комнаты, а также коляску, пеленки и одежки для малыша. Как только он появится на свет, все будет доставлено в квартиру артиста по заранее составленному списку. Елку для праздничного убранства собственного жилища Саша выбирал лично на елочном базаре. Нашел самое высокое дерево - высотой в три метра, но потолки позволяют и повыше. Новогоднюю романтическую атмосферу усиливали потрескивающие в камине дрова. – В качестве новогоднего подарка я преподнес Виктории гитару, – рассказал певец. – Куся (так ласково называет Александр свою жену) в детстве занималась игрой на гитаре и я очень хочу, чтобы она возобновила это. А мне Виктория подарила держатель для галстуков, встраиваемый в шкаф. Теперь мой гардероб будет в полном порядке! Среди близких друзей семьи Пономаревых на праздновании Нового года был Александр Богуцкий с женой Еленой Кондратюк. Под звон бокалов и бой старинных часов все дружно встретили Новый 2007 год, а потом веселились до самого утра. – Мы устроили настоящее пиротехническое шоу: запускали петарды, ракетницы, бенгальские огни. Потом пели караоке, танцевали и веселились! – рассказывает певец. Дочери поздравили Сашу только по телефону, поскольку с мамой, Аленой Мозговой, отмечали новый год в Донецке. Девочки пришли в гости к Саше и Вике на Рождество Праздник Рождества Христового певец встретил в доме родителей жены. Теща Александра Пономарева – Наталия Юрьевна – сама приготовила праздничный стол: 12 блюд, кутя и узвар. Не обошлось и без колядок: Александр неоднократно веселил всех рождественским пением и поздравлениями. Лишь одно несколько огорчило праздник: в канун Рождества злоумышленники совершили попытку ограбления дачи родителей Виктории. Спасло то, что дача находится под сигнализацией, и последствием такого вторжения стало лишь разбитое окно – вещи все целы.