Главные платья «Золотого Глобуса»

Стильный тон золотого вечера, безусловно, задала Анжелина Джоли, и не только из-за того, что пребывала в компании своего супруга, одетого в классический смокинг, но и благодаря серому платью авторства St. John. Пара была образцом старого Голливуда. Кэмерон Диаз по всей видимости, тоже хотела соблюсти традиции – выбрала платье от Valentino, но вот в целом образ получился спорным, то ли рюшей слишком много, то ли сама стилистика платья новому имиджу актрисы не подходит. А вот Пенелопа Круз, напротив, в образе голливудской звезды середины прошлого столетия чувствовала себя и выглядела отлично, еще бы, ведь она была в черном платье от Chanel.. Отметим, что актриса дружна с Карлом, в общем, их творческий союз ей только на пользу. Хочется отметить и старания Кейт Винслет, она была великолепна в драпированном платье от Azzaro и в украшениях от Chopard. Довольно забавно выглядела Бейнос, певица, видимо, название премии восприняла буквально и появилась на дорожке в облегающем золотом платье. Не смотря на все ее старания, Дженнифер Лопес ее затмила, хоть золота в ее наряде было на порядок меньше! Выражаем Лопес (кстати, ее примеру последовала и Сиенна Миллер) уважение за то, что она предпочла всем платьям наряд от Marchesa, да еще какой – в индийском стиле. Национальные веяния выбрала и Дрю Берримор – платье от Christian Dior. Обратите внимание - на актрисе не было ни единого украшения, что, кстати, делало ее образ чище и легче. «Отчаянная Домохозяйка» Николетт Шеридан, также стремилась привнести в свой образ невинность и выглядела совсем как Барби, что смотрелось довольно нелепо. Ее поддержала Ринко Кикучи, ее наряд напоминал сахарную вату. Больше всех обозреватель FashionTime хвалит Кейт Бланшетт (которая, кстати, сыграла вместе с Бредом Питом в фильме «Вавилон», получившем премию в номинации «Лучшая драма»). Она выбрала для красной дорожки очень рискованное и, несмотря на черный цвет, яркое ассиметричное платье от Alexander McQueen. Согласитесь, что даже некоторые вещи из его линии prêt-a-porter ставят в замешательство. А вот Патрицию Аркет обозреватель FashionTime ругает больше всех, ведь нельзя же так халатно обращаться со своей фигурой, такое платье не только полнит, но и визуально уменьшает рост. Девушки, будьте внимательны. Остается добавить, что Мерил Стрип стала лучшей комедийной актрисой за исполнение роли главного редактора в журнале мод в фильме «Дьявол носит Prada».