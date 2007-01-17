Ирина Безрукова учит мужа целовать других женщин

Во многом это из-за того, что Ирина Безрукова знает, как совмещать профессию актрисы, роль любящей жены и обязанности заботливой матери. Этими и другими секретами она поделилась с нами.

Пробуксовка в карьере

Дармовые украшения

Смешной секс

Месяц на обольщение

Романы мужа

«Позвоночные» отношения

— 2006 год был для меня в общем-то неплохим. Все близкие люди здоровы и счастливы. Только если говорить о карьере, скажу честно, бывало и лучше. Я на виду, востребована, с телевидения регулярно звонят, на светские рауты пачками приходят приглашения… Но если нет той самой заветной роли, остальное не имеет особого значения.— Раньше тусовки были мне интересны. Когда я на них еще не бывала, я представляла себе, что там все красиво, все улыбаются, все замечательно. Я, кстати, тогда даже не очень-то понимала, что такое дресс-код, в чем разница между “блэк тай” и “коктейль”. Но потом вдруг мне все стало ясно. Это же просто трата времени. Ну насчет эстрадных певцов понятно — им популярность поддерживать надо. А у актеров вообще-то не считается хорошим тоном ходить на все вечеринки. Мы лучше пойдем на премьеру спектакля.— Да, это дорого. Во-первых, это потерянный день. Ведь для того чтобы хорошо выглядеть вечером, надо как минимум выспаться. Во-вторых, вечернее платье и макияж требуют профессионального подхода, значит, надо идти к стилисту. А это сто долларов за час. Опять же прическа — траты, наряды… Стоит пару раз появиться в одном и том же, напишут, что Ирина Безрукова пришла в старом платье. Пусть оно и очень дорогое. К счастью, у меня есть приятельница-модельер, она дает мне платья из новых своих коллекций — потом, кстати, хвастается этим фактом перед заказчиками с Рублевки.— К сожалению, российские актеры не имеют возможности покупать так часто квартиры, как голливудские звезды. У нас есть одна, вот мы в ней и живем уже несколько лет. Ничего сверхъестественного — обычный современный ремонт. Рублевка нам не по карману. Думаем дачку купить подальше от Москвы, в деревне где-нибудь. У родителей есть дача — так она нам кажется раем на земле: стриженые газоны, плодовые деревья. Костя Хабенский, Андрей Ильин, кстати, купили себе срубы прямо у воды. И это правильно, потому что, чтобы нормально отдохнуть, надо быть подальше от цивилизации. Машину поменяли. Был у меня “Гольф” 98-го года выпуска. Теперь я езжу на новом. Маленькая машина — это замечательно! И парковаться удобно, и успевать везде. У меня же нет личного шофера и собственного гаража.— Я сейчас относительно свободна, нигде не снимаюсь. А вообще за мной каждое утро приходит машина, я приезжаю на съемочную площадку, меня гримируют, и я работаю целый день. Зато бытовыми делами занялась, опять же интервью, вечеринки… Теперь не понимаю даже, сова я или жаворонок по натуре. Вечерний образ жизни — спектакли, затянувшиеся съемки… К тому же в семье принято — во сколько бы Сергей ни вернулся домой, я его встречаю. Пока поест, пока пообщаемся — еще часа два-три не до сна. Так что сейчас я вечно сонный жаворонок.— Я вела эту передачу на одном из центральных каналов. Потом оттуда решили убрать все коммерческие программы. Мы перешли на другую кнопку, но наш продюсер не справился с конкурентами.— Когда я пришла на кастинг, думала, что меня не возьмут. Потому что на вопрос “как вы относитесь к ювелирным украшениям?” я ответила: “Не поверите, абсолютно равнодушно”. А им этого и надо было. Правильно, кстати. У меня есть подруги, которые замирают над прилавками с украшениями, знают все названия фирм и навешивают на себя, как на елку, все подряд. Предложи им рассказать в эфире о драгоценностях, они дар речи потеряют. А мне сейчас вообще не нужно покупать украшения. Ювелирные дома меня буквально забросали предложениями: “Ирина, приезжайте в любое время и выбирайте, что вам хочется. Мы отложим”. Так приятно.— Мне нравится (смеется). Легко, потому что нет внутреннего сопротивления. С другим партнером всегда иначе — играешь порой любовную сцену и думаешь, что он подумает, что вокруг подумают, что потом напишут.— Часто даже наоборот — очень смешно. Если посмотрите “фильм о фильме” к “Поцелую бабочки” с Сергеем в главной роли, вы меня поймете. Партнерша начинает раздеваться, Сергей на коленях, уже рубашку снял и протягивает руку к бокалу с вином. А бокала-то и нет — его забыли поставить. И мы видим, как ползет по-пластунски ассистент с пакетом вишневого сока и наливает в фужер. А Сергей берет как ни в чем не бывало, выпивает “красное вино”. Команда “Стоп”, и все ржут, просто валяются.— Я стараюсь вообще не приезжать на них, чтобы Сергея не отвлекать и чтобы на меня все не смотрели: а как там Ирина в этот момент себя чувствует? Да нормально чувствует. Тем более я сажусь перед монитором и вижу: а вот здесь голову лучше так повернуть, а здесь — вот так. Реальные поцелуи не смотрятся красиво на экране. Приходится долго добиваться, чтобы было романтично и красиво. Начинается: “Ты губой туда, а ты — сюда. А ты вообще носом его перекрываешь”. Помню, мы с Сережей Жигуновым снимались в историческом фильме. И он во время поцелуя смотрел мне на ухо, а я — ему, чтобы не было в кадре глаз без зрачка. Я ему говорю: “Сереж, мы с тобой извращенцы”. И вот в такой неудобной позе, которая смотрится совершенно естественно на экране, и снимают любовь.— Его поклонницы в основном интеллигентные. У них даже есть клуб ФСБ — фанклуб Сергея Безрукова (смеется). Помню, однажды мне Сережа рассказывает, мол, подходит после спектакля девочка, цветы дарит и говорит: “Я из ФСБ”. На нее люди оглядываются — почему у ФСБ интерес к Безрукову? Но бывают и фанатки. Когда только вышла “Бригада”, это было что-то невообразимое. Сергею просто не давали работать. Но потом как-то остепенились — перестали шуметь в театре, подбегать к сцене и фотографировать во время спектакля…— В общем, да. Иногда могу съесть немного рыбы, но мяса не ем.— Почему? Я ему все готовлю. У меня нет времени ездить на рынок, покупать мясо, овощи. Так Сережины родители помогают — привозят продукты, забивают ими морозилку. А я готовлю потом на аэрогриле. Сережа любит все свежее.— Да. Я пришла на фильм к Дыховичному “Незнакомое оружие, или Крестоносец-2”. Сижу в кабинете, тут влетает — иначе не скажешь — Сергей, плюхается в кресло режиссера и начинает крутиться, шутить. К тому времени я ни одного его фильма и спектакля не видела, ни одного! Потом, когда посмотрела на него в роли Есенина в театре, подумала: “Ничего себе!”— Напористый такой товарищ, должна сказать. В принципе где-то месяц…— Естественно, первые эмоции самые сильные. Они доходят до точки кипения и дальше либо поддерживаются, либо “выключаются”. Хочется призвать людей к тому, чтобы они не переставали говорить друг другу комплименты. Только от нас самих зависит, в какой семье мы живем.— Наверное, как и я, за что-то и ни за что одновременно. Вы лучше у него спросите. А я могу сказать, что у Сережи масса хороших качеств для семейной жизни. Он очень внимательный, бережливый и вообще не похож на актеров-мужчин. В стандартном понимании все они немножко женщины — капризные, зацикленные на себе, несдержанные, для них внешность — самое главное. Сергей не такой. Надо очень постараться, чтоб услышать от него негатив. И это очень важно в семейной жизни. Оброненные грубые слова впечатываются в память, и от этого никуда не деться.— Да что вы говорите? (Улыбается.) Я это тоже почитывала. Но научилась относиться к подобного рода слухам спокойно. Не то что раньше. Я обижалась, когда говорили и писали неправду. Недавно Сергей приходит, хохочет: “Нам с Аленой Бабенко стали приписывать роман”. Разумеется, ничего общего с правдой. Мы с Сергеем прекрасно живем.— Обожаем. Как правило, Сергей дарит их на памятные даты. Есть у меня одно украшение, антикварное… Мы как-то собрались пойти в один ресторанчик, недалеко оказалась антикварная лавка. Заглянули и в нее. Тут Сергей говорит: смотри, какое украшение красивое! И действительно — ощущение было, что оно из сказки. Когда настал день годовщины нашей свадьбы, он вдруг говорит: помнишь, тебе украшение нравилось? Ну, вот оно. Будет наша первая фамильная драгоценность. Я была, конечно, очень тронута.— Иногда — да. Но тоже активно. Просто валяться на пляже или на диване — не для нас. Я вот уговорила Сергея в этом году нырнуть с аквалангом. Фотографировать люблю. Еще верхом ездим. Правда, Сергей раз в десять лучше, чем я, держится в седле, умеет скакать офицерским галопом.— Честно говоря, сын еще не определился с карьерой. Я мама — я могу умиляться сколько угодно. А вот зал не купишь, и, если он аплодирует неизвестному мальчику в очках, это здорово по-настоящему. В этом году Андрей поступал в Школу-студию МХАТ…— Ему не хватило совсем чуть-чуть. Бывают такие пробивные ребята, которые всегда на подхвате. А он не такого склада. Он спокойный. Читал, кстати, замечательно. Я-то в этом разбираюсь.— Мы как-то были в одной компании с Иосифом Кобзоном, и он спросил: “Ира, и никто туда не позвонил?” Я: “Нет, мы хотели, чтобы он сам”. На что мне Кобзон ответил: “Да ладно, все там во МХАТе позвоночные” (смеется). Но я уверена, это шутка. Сейчас слышу от сына: “Может, это и не мое. Режиссура ближе”. В общем, не хочу сына никуда пристраивать, он сам будет для себя решать, кем быть.— Мы воспитывали его личным примером. Андрей видел, что все вокруг работают. Его родной отец (актер Игорь Ливанов. —) имеет на него большое влияние. И слава богу. Общаются часто — на рыбалку ездят, бывают у Игоря на даче, летом отдыхают вместе. Отчим — не заменитель отца. Скорее старший товарищ. Андрюша мужа все время называет Сережей. Сейчас у них уже какие-то общие интересы, разговоры.— Помню, однажды Андрей крикнул в запале: “Мама, ты не права”. Или что-то в этом роде. Я обиделась. Сергей зашел к Андрею, закрыл дверь, что-то ему сказал и вышел. Это было раз или два. А сейчас уже Андрей, к примеру, говорит: “Мам, скажи Сереже, что нельзя так много работать”. Заботится... На последний Московский кинофестиваль меня сопровождал — Сергей не смог. Очень хорошо держался. Он вообще себя свободно чувствует в этой тусовке. Всех знает, общается. Кстати, таблоиды тогда написали, что Ирину Безрукову видели с неким молодым человеком (смеется).