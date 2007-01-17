Что хочет Елена Ксенофонтова от Золотой Рыбки?

Осколки быстро разобрали на долгую память, и началась работа, которая длилась до 9 часов вечера. Небольшое помещение квартиры с трудом вместило техников, звуковиков, осветителей, оператора и режиссера, которому периодически приходилось просить убрать из кадра чью-то шапочку, руку или проводок. Но для актеров такие передышки были на пользу - они привыкали к обстановке, знакомились друг с другом. В перерывах между съемками московская актриса Елена Ксенофонтова (ей досталась роль бизнес-леди Нины) совсем по-домашнему возлежала на диване в нежно-розовом халате и жаловалась на недосып, - она приехала в Киев рано утром первым московским поездом. «Я сейчас усну», - томным голосом предупреждала съемочную группу актриса. Режиссер фильма Андрей Красавин (из Питера) решил просто занять актрису делом: «Давай лучше снимем твой проход». Пока готовились снимать проход, Елена подпирала дверной косяк и позировала фотографам. Правда, показать язык актриса кокетливо отказалась: «Это только для достойных». Среди таковых все время оказывался ее партнер и коллега по цеху Дмитрий Ульянов, Ксенофонтова не давала ему расслабиться : «Дима, ну, давай сделай же это, сыграй смешно!». «Смешно» сыграть у Дмитрия долго не получалось. «Ну, что там у него с лицом? Ударьте его, - шутила Елена, - и он, возможно, станет фиолетовым. Дима ты снова что-то не съел? Да, тяжело работать с партнером, понабирали тут, а ты потом мучайся». Ульянов (он играет Вадима) с улыбкой воспринимал все колкости в свой адрес и развлекал засыпающую коллегу. Ближе к обеду появилась Ирина Гринева. Актрисы расцеловали друг друга и осыпали комплиментами, хотя, как выяснилось позже, до этого дня они знакомы не были. «Ты такая красавица, рыженькая, тебе идет, - любезничала Гринева». «А я вот не могу понять, зачем они собрались тебя перекрашивать, - в свою очередь вставила Ксенофонтова. - У тебя хороший цвет, совсем не такой как на фото». «Да, Ирина умеет создать атмосферу на площадке. Мы неделю решали, где ее будем красить – в Киеве или Москве. Сейчас как минимум на это уйдет несколько часов», - сетовал режиссер, но, внимательно рассмотрев качество уже существующей покраски, принял решение оставить все как есть. «ЕПРСТ, артист тут ждет, а они любезничают», - вернул всех к процессу Ульянов. Кстати, Ирина Гринева, начала вживаться в роль певицы Лады Рыбки еще в Москве. Она опоздала на поезд, так как заказала такси на вокзал за 8 минут до отхода поезда, потом еще села читать присланный журналистом текст интервью…Поэтому в Киев актриса прилетела самолетом (рейс, кстати, тоже задержали!). «Год Золотой рыбки» - двухсерийная мелодрама с элементами мистики. Под Новый год популярная певица Лада Рыбка (Ирина Гринева) собирается замуж за Вадима (Дмитрий Ульянов), делового партнера своей подруги Нины (Елена Ксенофонтова). За день до свадьбы Лада устраивает девичник в ресторане, на который приглашает еще двух подруг – учительницу Асю (Евгения Дмитриева) и милиционершу Машу (Елена Панова). Лада просит, чтобы каждая из них написала на бумажке, за кого бы она хотела выйти замуж, забирает листок, говорит, что все обязательно сбудется и уходит из ресторана. Но в этот момент в счастливую жизнь Лады вмешивается случай…и все становится очень непростым. Съемки картины продлятся месяц, продюсеры фильма - Артем Доллежаль и Алексей Терентьев надеются, что «Год Золотой рыбки» станет хорошим подарком зрителям … к следующему Новому году!