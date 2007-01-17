Группа «Блестящие» разваливается на глазах

Первой за бортом группы окажется Ксюша Новикова. У сексапильной блондинки отныне другие заботы - она находится на пятом месяце беременности. Правда, имя отца своего будущего ребенка девушка тщательно скрывает даже от своих товарок по коллективу. Одно известно совершенно точно - это не мифический жених Андрей, за которого Ксения собиралась этим летом замуж. Из-за своего щекотливого положения певица уже не сможет выступать с остальными участницами группы. Более того, «Блестящие» уже сейчас поют на корпоративных концертах втроем, а на все вопросы, касающиеся отсутствия Ксюши, туманно отвечают, что она находится в том состоянии, в котором обычно не поют. - Я не готова пока комментировать свое положение, - призналась Ксения. - И вообще, я улетаю в отпуск, и меня больше ничего не беспокоит. Как стало известно, именно интересное положение Новиковой и сыграло злую шутку с группой. По словам одного из близких друзей Ксюши, она единственная из девушек в группе, кто может более или менее петь профессионально. К тому же вся фонограмма, под которую выступают на многих концертах девушки, в основном записана Новиковой. Неплохо дела обстоят и у Анны Семенович. Девушку вовсю готовят к сольной карьере. Так что уже с марта этого года Семенович пустится в одиночное плавание. - Да, я буду заниматься сольной карьерой, - подтвердила информацию «Z» Анна. Впрочем, у дальновидного продюсера коллектива Андрея Шлыкова есть на ее счет и другие соображения. Возможно, он найдет ей какую-нибудь эффектную барышню в пару. Кстати, за спиной Ани стоит весьма влиятельный и состоятельный мужчина, который и помогает Семенович идти по миру шоу-бизнеса с высоко поднятой головой. Пока не ясна дальнейшая судьба Юли Ковальчук, для которой известие об изменениях в группе стало настоящим шоком. Зато у четвертой участницы «Блестящих» - брюнетки Нади Ручки - с распадом коллектива появится много свободного времени, чтобы наконец разобраться в своей личной жизни и поставить жирную точку в отношениях с женатым Александром Маршалом.