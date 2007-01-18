Новогодний карнавальный кошмар Эльдара Рязаныча

Так что эта ночь была обречена на римейк. А как у нас снимают римейки — общеизвестно. Два римейка — это совсем тяжело. Разговор об интеровской версии впереди, сегодня речь о новом фильме Первого российского канала, который называется «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя». Картина была торжественно показана 1 января, естественно, в самое удобное вечернее время. Способные против кредитоспособных Продюсеры римейка заранее потирали руки. Идея поручить съемки новой «Карнавальной ночи» режиссеру старой «Карнавальной ночи» Эльдару Разанову представлялась им беспроигрышным, выдающимся, креативным, как сказали бы сегодня, ходом. Уж автор-то свое творение точно не испортит, думали продюсеры, уж он-то отнесется к новому прочтению с почтением, весьма трепетно и творчески. Вот только забыли они, находчивые продюсеры, что Эльдар Александрович Рязанов давно уже не первый режиссер страны, снимающий потрясающие фильмы, попадающие в десятку, завоевывающие зрительскую любовь сразу и на десятилетия. Того, прежнего Рязанова — автора «Берегись автомобиля», «Иронии судьбы», «Служебного романа» и т.п. — давно уже нет. Нынешний Эльдар Александрович, как это ни грустно констатировать, — человек, обидно не попадающий в нынешнее время, не слышащий его. Если раньше фамилия Рязанов была гарантом успеха, то сегодня эта фамилия обещает, скорее, провал или, в крайнем случае, зрелище невнятное, приблизительное, не пользующееся успехом у зрителей. «Привет, дуралеи!», «Тихие омуты», «Старые клячи» — этот печальный рязановский ряд продолжили и новый художественный фильм об Андерсене, и телевизионная «Карнавальная ночь-2». Эльдар Александрович, который в новой «Ночи» явился еще и соавтором сценария, на уровне этого сценария уже и запутался. Если в старой «Карнавальной ночи» конфликт был предельно понятен: юная и прогрессивная Леночка Крылова со товарищи выступала против ретрограда, активного дурака от культуры Огурцова, то здесь, в римейке, главное зло — отнюдь не наследник Огурцова, директор ДК Кабачков. Главный носитель зла — денежный мешок, олицетворенный персонажем, которого играет Р.Мадянов. Вернее, играть как раз актеру и нечего, кроме как первой сцены, где он заявляет, что выкупил здание ДК и в новогоднюю ночь это здание благополучно отберет с помощью ОМОНа. Сразу и недвусмысленно заявлен конфликт, характерный для Рязанова еще со времен «Небес обетованных» и «Старых кляч»: способные идут в бой против кредито-способных. Крутой — плохой. Хороший — бомж или забулдыга и пропойца сантехник. Уже здесь ясно как дважды два: режиссер в очередной раз фальшивит, причем сильно. Ведь и Первый российский канал существует именно благодаря кредитоспособным и именно благодаря этим самым кредитоспособным сам Рязанов смог снять продолжение «Карнавальной ночи» (не из собственного же кармана оплатил он это милое безобразие?). Ведь деньги, извините, еще никто не отменял, да и сам режиссер вряд ли уже живет при коммунизме. Так что изначально не верю я коллизии «богатым быть плохо», в которую, предполагаю, не верит и сам Э.Рязанов. Но очень сильно хочет убедить нас в обратном, потому что другую, более точную и выразительную коллизию придумать просто не может. Проигрыш на всех фронтах Кажется, назови Серафима Ивановича Огурцова Сергеем Сергеевичем Кабачковым, а Леночку Крылову — Аленой Крылатовой, и римейк готов. Не тут-то было. В новой «Карнавальной ночи» эти персонажи просто не нужны, они болтаются под ногами, они есть, потому что должны быть, но что с ними делать, авторы так и не придумали. Положительные герои стреляют из пушки по воробьям. Зачем они весь фильм измываются над Кабачковым — он же никто и ничто, он совершенно ничего не решает, а то, что взятку берет от крутого, — так кто эти взятки сегодня не берет? Хороший ли артист Сергей Маковецкий? Бесспорно, хороший. Когда попадает в роль, когда есть, что играть. Но в роли Кабачкова он вдрызг проигрывает классику Игорю Ильинскому. Ильинский умел великолепно обобщать, возводить своих кретинов на пьедестал и делал это актерски очень убедительно. Маковецкий мельчит и не может иначе: в его арсенале нет и никогда не было ярких сатирических красок, он более многопланов, более расплывчат, трудноуловим, чем и хорош, — только не для роли Кабачкова, требующей, скорее, яркости и масштабности О.Табакова или А.Калягина (кстати, оба эти известных артиста сегодня не только артисты, но и руководители объектов культуры, то есть в чем-то явно Кабачковы). Проигрывает и Алена Бабенко юной Людмиле Гурченко. Гурченко была органична, играла в «Карнавальной ночи» саму себя, поэтому не играла, а победительно существовала в роли, радуясь, что может при этом прекрасно петь и танцевать. Алена Бабенко, играющая Алену Крылатову, притворяется, изображает определенный светлый и беззаботный характер. Актерский диапазон Бабенко недостаточен, чтобы перевоплотиться в героиню «Карнавальной ночи», вот «Водитель для Веры» — это да, там она как рыба в воде, изображая закрытую, ущербную генеральскую дочь-хромоножку. Так же притворяется и Сергей Безруков. Поднаторевший в изображении белозубых суперменов, в «Карнавальной ночи» он пытается щуриться, напяливает на себя очки, густо краснеет, круто робеет и сам в это верит с трудом. Рязанов на каждом шагу проигрывает самому себе, бывшему: секретарше М.Ароновой далеко до секретарши Т.Носовой, библиотекарша с цыганскими замашками в исполнении В.Пономаревой кажется неуместной, а на смену незадачливому лектору в исполнении Сергея Филиппова приходит достаточно изощренный и ироничный персонаж Валентина Гафта, именуемый политтехнологом, который вряд ли бы позволил себе напиться и нести полную белиберду. Впрочем, белиберды в «Ночи-2» и без того достаточно. Совершенно невозможно понять, по какому принципу подбирал Рязанов концертные номера. Явно взял первое попавшееся, явно подтянул друзей, которые не смогли или не захотели отказать. Если вокальное соло Владимира Зельдина вполне понятно и уместно — в конце концов, он участвовал в той первой «Карнавальной ночи», то зачем здесь героиня Инны Чуриковой, отпаренная графоманка, сходу и не ответишь. Жалкое впечатление производят Михаил Державин, Игорь Кваша, Олег Басилашвили и Александр Лазарев-старший с сомнительными куплетами из прошлого века на тему секретных сотрудников — «сексотов». Дико видеть среди участников этого жалкого междусобойчика столь уважаемых людей, как Владимир Спиваков и Алексей Баталов. Неужто и они последний кусок доедают, чтобы только засветиться в новогоднюю ночь на Первом? Знакомые все лица А в зале среди зрителей, встречающих новогоднюю ночь в ДК, кого только нет! Станислав Бэлза и Зураб Церетели, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Илья Резник, Алла Сурикова и Татьяна Тарасова (так и не может выбраться с экранов после «Звезд на льду»)… Все эти уважаемые люди с подачи столь же уважаемого режиссера вынуждены вести себя неадекватно. Они громко топочут ногами, кричат: «Омон, вон!», поют «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!» и т.п. Неужели и они так зависимы от Первого? Наверное, зависимы, раз пришли сюда делать вид, хотя им тут делать явно нечего. «Находчивость» режиссера заключается, очевидно, и в том, что вместо сцены с Огурцовым, застрявшим в лифте, придуман целый эпизод, как Кабачков застревает… в туалете. Чудо как смело, да еще и со вкусом! Ведь туалет — мужской, а секретарша, которая вынуждена вызволять своего директора, — очевидно, женщина. Бездна пикантности! Чудо остроумия — появление Дмитрия Певцова в роли омоновца, переметнувшегося на сторону «хороших». Несчастный артист, который никак не может залечить травму, работает здесь на костылях, пытается этими самыми костылями жонглировать да еще и песню поет на мотив «Арии мистера Икс» из «Принцессы цирка». Хотите фрагмент: В банке проверка и в офисе — шмон. Это — приказ. Не стесняйся, ОМОН! Никто, собственно, и не стесняется. Режиссер Эльдар Рязанов не стесняется вывести на экран актера Эльдара Рязанова, хотя в этом нет никакой необходимости. Мало того что Эльдар Рязаныч, как его называют в фильме, водит му-му в начале картины, в финале он вообще целый номер выдает вдвоем с женой Эммой. Песня о жизни, судьбе, любви исполняется почему-то в камышах, хотя черепахой Тортиллой и не пахнет. Ничего, кроме смущения, долгий и неблестящий вокал супружеской пары не вызывает. И как говорится, полный амбец, это когда в самом финале к зданию ДК подъезжает цветное авто и из него выходит… кто бы вы думали? Конечно же, Людмила Марковна Гурченко. Не буду цитировать, что говорится в этот момент в семьях телезрителей. Скажу скромнее: актриса давно уже превратилась в самопародию и в «Карнавальной ночи-2» вновь явила эту самопародию просвещенному человечеству. Огни погасли. Ночь прошла. Стало в очередной раз ясно: нельзя дважды войти в одну реку. И совершенно бессмысленно соревноваться с самим собой — в любом случае проиграешь.

