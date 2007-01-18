Неделя Мужской Моды в Милане: «золотая» середина

18 января 2007, 10:44

Неделя Моды в Милане в самом разгаре, и пока не определились основные тенденции, спешим рассказать о самых заметных дефиле прошедших трех дней показов.

Несомненно, самым ярким, оригинальным и актуальным шоу стал показ коллекции английского Модного Дома Burberry, где созданием мужской линии руководит Кристофер Бейли (Christopher Bailey’s). С приходом в Burberry Бейли, брэнд обрел «новое дыхание» и стал все заметнее улучшать свои коллекции для мужчин. В прошлом году именно мужской коллекцией Бейли доказал всей fashion-общественности, что Burberry никогда не стоило сравнивать с «модой для британских чавов», и вернул брэнду уважение и почет. Он стал своеобразным «спасательным кругом» и легко «вырулил» марку на самый высокий уровень модного Олимпа. Вдохновением для Кристофера стала исконно классическая «тема» Burberry - униформа и милитари. Тренчи, длиннополые плащи, «пилотные» куртки и бушлаты – главная «фишка» зимней мужской коллекции. Проработанные силуэты и линии, минимализм деталей, ненавязчивое сочетание цветовой гаммы и безупречно подобранные аксессуары (в том числе и сумки-баулы) - обновленный «защитник Родины» от Burberry. Кстати, главными «музами» новой коллекции выступили сыновья принца Чарльза Уильям и Гарри, которые в данный момент учатся в военных училищах Англии. Образ «футуристичного», космического героя «без страха и упрека» (а возможно и космического туриста!) предложил сильной половине человечества знаменитый итальянский дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана. Мужественный, страстный, сексуальный и недосягаемый – образы, которые приходят на ум, когда смотришь новую зимнюю коллекцию от Dolce&Gabbana. Приталенные длиннополые плащи, объемные свитера с «победным» вырезом, неизменные шорты (особенно для русской зимы – это очень актуально), классические «глухие» костюмы-тройки, скроенные по фигуре и божественная коллекция очков и объемных сумок – главные мужские «достоинства» нынешнего осенне-зимнего сезона. Модельеры вновь заявили на весь мир, что моду для мужчин делают именно они, и главные тенденции (золотой и серебряный цвет снова в моде) формируются именно в Милане. Им не только хочется верить, но все что они сделали, хочется немедленно купить! Так же достойна упоминания новая мужская коллекция Dsquared. Дэн и Дин каждый год не устают намекать, что унисекс и асексуальность – не для мужчин. Образ техасского ковбоя-мазохиста, который на досуге складывает оригами или лесоруба-вуайериста, обуреваемого изощренными сексуальными фантазиями, – главный фетиш дизайнерского дуэта Dsquared. Как всегда братья не поскупились на обилие аксессуаров: всевозможные цепочки, кожаные браслеты, перчатки, мужские митенки, ремни с широкими пряжками и даже кожаный «намордник-респиратор»! Играя на истинных инстинктах людей и обращаясь к образам, пугающим и немного жутковатым, Дэн и Дин убивают двух зайцев одновременно: завоевывают любовь «нестандартной» публики и не теряют лица «провокаторов-скандалистов» от моды. Пока трудно определить каковы будут основные тенденции в мужской одежде наступающего сезона, но уже сегодня можно сказать, что образ андрогинного юноши все же останется в тренде, что и печалит и обнадеживает одновременно.

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