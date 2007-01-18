В Индии выйдет фильм с участием Светланы Лободы (ФОТО)

Для Светланы Лободы рождественский отдых обернулся не малым сюрпризом. Певица смогла вырваться в Индию в начале января, встретить товарищей по цеху в Гоа, научиться танцевать, добывать кокосы и приняла участие в съемках очередного болливудского блокбастера. В Январе Света определила время для отдыха и отправилась изучать Индию. Певица отказалась от отелей класса люкс и постоянного лежания на пляже. Что удалось прочувствовать Светлане, мы узнали из первых уст: «Мне не хотелось ограничивать для себя Индию только пляжами Гоа. Чтоб прочувствовать весь колорит, я, моя младшая сестренка и подруга с сыном остановились у местных жителей в хижине. Каждый день мы распланировали для путешествий, так чтоб попасть и в отдаленные части Гоа. Местные жители признались – что я одна из первых женщин, которая смогла залезть на самую большую пальму и добыть кокосы. Для того, чтоб забираться на кокосы и бамбук существуют специальные приспособления, которые фиксируют ступни и руки, если оступиться, то можно покалечить себе конечности. Природа там, бывает опасной, нам рассказывали много несчастных случаев, связанных с укусами скатов. На третий день я также обнаружила укус морского обитателя на ноге. Красное пятно разрасталось, и мучил постоянный зуд. Но в больнице меня успокоили, сказав, что это всего на всего медуза ужалила. А самым приятным событием стало знакомство с одним из режиссеров Индии - Басу Бхаттачария, который как раз отдыхал и работал в деревне Кандолим. Узнав немного обо мне, сразу предложил сняться в фильме, робота над которым стартовала несколько месяцев назад. Около двух дней я разучивала индийские танцы с хореографом-постановщиком. Шоу, костюмы и актеры заставили почувствовать себя индийской женщиной, для которой танец и песня являются жизнью!».