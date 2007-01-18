Кто примет участие в проекте«Танцы со звездами-2». (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ)

Слухи о том, что ведущую программы Тину Кароль заменят на кого-то другого не подтвердились, как и информация о том, что одним из конкурсантов на сей раз окажется Юрий Горбунов. Изменений в паре ведущих не ожидается. Что касается непосредственно конкурсантов, то, кто же попадет в пресловутую восьмерку, не знают даже идейные вдохновители проекта - Влад Ряшин и Алексей Гончаренко (компания «Стар медиа»). Ни один контракт пока не подписан. Дело в том, что в составе участников происходят постоянные перестановки. Дело в том, что желающих поучаствовать в проекте оказалось намного больше, чем предусмотрено. По окончании первого проекта в офисе компании «Стар медиа» телефон раскалился до красна от шквала звонков звезд всех возрастов и званий, изъявивших желание поучаствовать в новом шоу. Под влияние танцевальной мании попали и политики. Например, звонил пресс-секратарь министра транспорта и связи, социалиста Николая Рудьковского, разведывая обстановку, чтобы пристроить в проект своего шефа. Но организаторы «Танцев…» изначально решили отказаться от каких-либо политических акцентов или даже намеков на политику. Поэтому, увы, телезрителям страны дано не насладиться пасадоблем или квик-степом в исполнении высокопоставленного чиновника. Напомним, что по окончании первой части проекта Ряшин пообещал пригласить в продолжение телеведущих Анну Безулик и Людмилу Добровольскую. Составить пару саму руководителю проекта Владу Ряшину изъявила желание Снежанна Егорова. И ведущие загорелись этой идеей. Причем огонь желания не угас до сих пор. Но поспешим огорчить очаровательных ведущих. В списках претендентов на участие в проекте их фамилии не значатся. Сейчас ежедневно происходят кастинги и совещания. А что касается остальных претендентов, то их судьба в руках компетентное жюри, которое 16 февраля и огласит окончательный список пар. В ожидании сего вердикта сейчас томятся Ирина Билык, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, модель Инна Цимбалюк, дуэт «Алиби». Что касается сильной половины, то на участие в «Танцах со звездами 2» претендуют Фагот (Олег Михайлюта) из ТНМК, телеведущий Максим Нелипа, Олег Скрипка, Александр Пономарев, Виктор Павлик, Геннадий Витер. Преемником Владимира Зеленского из «95-го квартала», а заодно и бритоголового Влада Ямы, во втором проекте станет Евгений Кошевой. К сожалению, из списка претендентов были исключены по различным причинам несколько рассмотренных кандидатур в том числе: актриса театра Андрея Данилко Инна Билоконь (постоянная спутница Верки Сердючки в образе мамы), дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, оперная дива Валентина Степовая. Также «STARS» эксклюзивно удалось узнать, что в случае успешности второго танцевального проекта его создатели планируют устроить поединок между звездами первого и второго проекта. На повестке дня также стоит вопрос о украинской версии проекта «Звезды на льду». Правда, в этом шоу украинские знаменитости не торопятся забивать для себя места. Дело в том, что российский проект оказался небезопасным для здоровья. Во время его проведения более половины артистов получили серьезные травмы.