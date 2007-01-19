Шоу-бизнес: весь год на помойке

19 января 2007, 16:10

Итоги шоу-года подводят известная писательница и главная феменистка России Мария Арбатова и музыкальный критик Артемий Троицкий

Мария Арбатова: «После аварии в Ницце стало ясно, что Тина Канделаки добилась успеха благодаря своему любовнику» Худшие писатель и книга года? Меня сильно раздражает все книги на «гламурную» тему. Это просто коммерческий продукт, который стимулирует процесс дебилизации нации. То, что пытаются преподнести нам под видом литературы, на самом деле набор слов, заверенный авторами. Издательства проводят маркетинговые исследования с целью изучения спроса. А тема гламура и красивой жизни сейчас наиболее востребована населением. Помните, как Эллочка-Людоедка считала, что «где-то есть немыслимый разврат»? Вот также и сейчас полстраны считает, что можно стать безумно богатыми и успешными, ничего совершенно не делая для этого. Худшие телепроект и телеперсона? Считаю, что все телевизионные сериалы просто позорны. У меня создается ощущение, что началась какая-то ударная пятилетка по экранизации произведений русской классической литературы. Так телевизионщики убьют наши самые лучшие произведения. Из всех сериалов, которые в этом годы шли по ТВ, я могу только похвалить «Казус Кукоцкого» Юрия Грымова. Все остальное даже не стоит упоминать. Многие считают, что в этом году на телеэкранах было чересчур много Анастасии Заворотнюк. Но я не совсем с этим согласна. По крайней мере, на нее хотя бы смотреть приятно. А меня лично больше раздражают ведущие-однодневки, которых так много на музыкальных каналах. Они половины букв не выговаривают, а уже с микрофоном в руках бегают! К счастью, на телевидении они долго не задерживаются и исчезают через сезон. Худшие песня, исполнитель, музыкальный проект? В музыкальном шоу-бизнесе уже давно продолжается самый настоящий кризис. Вы что-нибудь слышали из последних новинок, чтобы зацепило вашу душу, что-нибудь теплое и при этом рассчитанное на большую аудиторию? Я – нет. Хотя я человек, очень восприимчивый к музыке, особенно хорошей. Наше сознание само по себе, вне зависимости от нас, маркирует музыку как «хорошую» или «плохую». Я почему-то не могу вспомнить ни одной песни этого года – начиная с «Евровидения» и заканчивая «Муз ТВ». С трудом могу вспомнить хотя бы одно лицо какого-нибудь певца. Но почему я, например, до сих пор помню все слова и до сих пор слушаю с удовольствием песенки из мультфильма «Приключения Чебурашки и крокодила Гены»? Кстати, вы заметили, что все более-менее яркие музыкальные проекты, которые прошли в этом году, состояли исключительно из «перепевок» старых песен? Я светский человек, мне приходится часто бывать на разного рода светских мероприятиях. И больше всего поражаюсь одинаковым, как с конвейера, группам из мальчиков и девочек, которые можно запросто заменить друг другом. Самый грязный скандал в сфере шоубизнеса? Скандалов в этом году было полно. Что касается избиения Жасмин, то, считаю, он был подстроен заранее. Насколько знаю, она уже была беременна от своего охранника, когда спровоцировала своего мужа. Что касается Тины Канделаки, то она, конечно, симпатичная девочка. Но она не первая красавица на нашем телевидении и уж тем более не суперпрофессионал. А ведь у нас полно других не менее классных ведущих: Юля Меньшова, например, или Елена Ханга. Но им почему-то не предлагают вести новые и новые шоу… Почему тогда только Тина Канделаки разрастается, как гриб?! Только ее становится все больше и больше на нашем ТВ…После скандала с разбившимся в Ницце «Феррари» стало ясно, что Тина Канделаки добилась такого успеха не столько благодаря профессионализму, сколько тому, кто сидел с ней рядом в автомобиле. Все просто. Но самым полезным, просто безумно полезным скандалом я считаю сексразоблачение Александра Калягина. В Интернете уже месяца два висит расшифровка его «секса по телефону» с провинциальной поклонницей. И почему-то Калягин до сих пор не подал на газету в суд! Потому что, наверное, знает, что это правда. Об этом скандале мало говорят, потому что все, безусловно, уважают Александра Александровича. Я его тоже очень уважаю. Но я так рада, что женщины научились наконец-то защищаться от сексуальных домогательств! Теперь все мужчины будут, я надеюсь, помнить, что в кармане у любой маленькой девочки может оказаться маленький мобильный телефон. И что она вовремя может нажать на кнопочку, чтобы зафиксировать ваши обещания устроить карьеру в обмен на секс. Худший фильм года? Я бы отдала пальму первенства всем абсолютно телеканалам, которые производят бесконечные фильмы, напичканные насилием. Фильмы сначала создаются с целью отмывания денег, а потом их глотают доверчивые люди. И мне сложно ответить на вопрос, кто именно был худшим актером, но одно я могу сказать точно. Я бы дала приз тому, кто соглашается в кино убивать людей. Кровь, которая льется бесконечным потоком с экранов телевизоров, по-настоящему разъединяет людей и деформирует человеческие души. Но зато на насилии хорошо наживаются продюсеры, режиссеры, актеры… Никто не думает о том, что бессмысленное нагромождение трупов постепенно стирает границы между понимаем добра и зла. И, что самое неприятное, нивелируется понятие наказания. Посмотрев сериал «Зона», молодой человек, например, может решить для себя: «А, все не так все страшно, я и там выживу». И пойдет с легким сердцем в какое-нибудь бандформирование. Артемий Троицкий, музыкальный критик: «Я бы посоветовал гражданке Жасмин одно: лучше бы она была хорошей женой, чем петь никаким голосом никакие песенки» Худшие писатель и книга года? Могу назвать, возможно, не самую худшую писательницу, но самую, на мой взгляд, переоцененную литературную фигуру. Это Оксана Робски. Писать она не умеет, но ее книги пользуются при этом большим успехом. Если сравнить реальную ценность ее литературы и достигнутый ею успех, то контраст просто поражает. Я в самолете как-то прочел ее книгу «Любовь on\off». Это было абсолютно беспомощное, если не сказать безграмотное творение. Хотя я понимаю, почему она так успешна. Потому что четко представляю себе запросы современных девушек полусвета. Но все равно странно. Худшие телепроект и телеперсона? Я редко смотрю телевизор, поэтому что-то определенное сказать мне сложно. Но для меня настоящим разочарованием стал «Мастер и Маргарита». Безусловно, можно найти фильмы и сериалы гораздо хуже этого. Да и Владимир Бортко – не Ульяна Шилкина, снявшая «Золотой теленок». Но если сравнить уровень ожидания и то, что мы получили в результате, сериал «Мастер и Маргарита», безусловно, стал абсолютным разочарованием. Худшие песня, исполнитель, музыкальный проект? Как ни странно, но более бездарного и незапоминающегося музыкального года не было никогда. Весь 2006 год ушел в помойку. Мне даже сложно назвать кого-то из певцов самым худшим. Потому что все было настолько плохо, что особенно никого и не раскручивали. Были только сплошные инкубаторские мальчики и девочки с бездарным репертуаром. Зато я могу назвать, что стало самым провальным музыкальным событием этого года. Это были гастроли Мадонны в Москве. Все было настолько плохо и бездарно организовано, все сопровождалось какими-то нелепыми скандалами, что в итоге мы получили полупустые трибуны. Это стало настоящим антисобытием 2006 года. Самый грязный скандал в сфере шоубизнеса? Первое, что приходит мне на ум – скандал с избиением артистки Жасмин собственным мужем и стрельба в Авраама Руссо. Оба артиста мизерные. Что я могу сказать по этому поводу? Я бы посоветовал гражданке Жасмин одно: лучше бы она была хорошей женой, чем петь никаким голосом никакие песенки. Что касается стрельбы в артиста Авраама Руссо, то, насколько мне известно, после покушения на жизнь он предпочел уехать то ли в Америку, то ли к себе на историческую родину. И я был бы очень рад, если бы он никогда оттуда не возвращался. Самый худший фильм года? Фильм «Остров» Павла Лунгина. С одной стороны, это претенциозная и спекулятивная картина. С другой стороны – она очень низкого качества и больше всего напоминает мне примитивную агитку. В фильме есть только одно хорошее – это актер Петр Мамонов. К нему у меня претензий нет. Абсолютно не понимаю, почему столько славных людей купилось на этот фильм.
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