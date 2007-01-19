Киевский бомонд развлекали продажей наркотиков и сексом (ФОТО)

Ознакомиться с «alpha-собакой» (от английского первая собака в упряжке, вожак стаи) пришло не так уж и много людей. На входе строгий контроль, вплоть до снятия отпечатков пальцев. Среди любопытной молодежи, которая ходит на все премьеры и показы, можно было заметить несколько известных персон. Например, телеведущего и знатока кинематографа Анатолия Ярему, ведущего погоды Алексея Девиева-Церковного, который почему-то, на сей раз, пришел без своей неизменной тусовочной партнерши и первой красавицы страны Инны Цимбалюк. А вот неразлучная парочка гимнастка Екатерина Серебрянская и лидер ТНМК Фагот, как всегда, пришли вместе. Катя и сына с собой привела посмотреть на то, чем увлекается современная американская молодежь. А живет она крутыми разборками, продажей наркотиков, сексом, впрочем, как всегда, ничего нового. Но строго судить сценарий не берется никто, ведь фильм был поставлен на реальных событиях. Да и подбор актеров безупречен: Брюс Виллис, Шерон Стоун, Джастин Тимберлейк, Бен Фостер…