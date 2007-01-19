Скандал! Жанна Фриске бросила шоу-бизнес и работает проводницей! (ФОТО)

В продолжении культовой комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», которую снимает режиссер «Ночного Дозора» Тимур Бекмамбетов, известная певица сыграла роль «королевы» железной дороги. Жанне Фриске кардинально изменили имидж. От сексапильности Жанны не осталось и следа - строгая серая форма скрыла все прелести певицы, которые сводят с ума многих поклонников... Судьба у героев любимого фильма сложилась очень неожиданно. Надя осталась с Ипполитом, и у них родилась дочка Надя, которую играет Лиза Боярская. А вот у Лукашина и Гали родился сын Костя, роль которого досталась Константину Хабенскому. Судьбу Лукашина в новом фильме повторяет его сын. Костя, который работает врачом, летит из Москвы в Санкт-Петербург на конференцию. Там он напивается в стельку, и ему кажется, что он находится в столице. Константин на «автопилоте» отправляется по известному адресу: на 3-ю улицу Строителей. Именно там он и встречает свою любовь Наденьку – дочку Надежды и Ипполита. У девушки к тому времени уже был состоятельный любовник Ираклий (Сергей Безруков), но она влюбляется в Костю и расстается с ним навсегда... На съемки в Санкт-Петербург на два дня приехала сама Барбара Брыльска. Известная польская актриса играет в картине ту же самую Надю, только уже сильно постаревшую. Съемки последней, самой ответственной сцены, встречи Нади и Лукашина проходили на Московском вокзале. Они начались глубокой ночью и продолжались до самого утра. К утру, как назло, подморозило, а изрядно озябшим актерам срочно пришлось утепляться. Фриске, которой досталась эпизодическая роль проводницы, пришлось надеть под железнодорожную форму теплую кофту и лосины. По сюжету она провожает в купе героя Андрея Мягкова, который, уже садясь в поезд, встречается взглядом с героиней Барбары Брыльска. Встреча главных героев случайна и мимолетна, но Надя и Лукашин осознают, что до сих пор любят друг друга. Но герой все-таки не слушается своего сердца - садится в поезд и уезжает в Москву... Дочку Нади из советского прошлого сыграла Лиза Боярская. Наде-«маленькой» завили ее роскошные волосы и надели приталенное пальто. Правда, гламурный вид молодой актрисы слегка испортил теплый платок, в который ей пришлось укутаться из-за внезапно нагрянувших холодов...