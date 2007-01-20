Варлен Стронгин: «Жванецкий цинично домогался Любови Полищук!»

Дважды лауреат конкурса «Золотой теленок», автор знаменитых телебенефисов 80-х годов, он также опубликовал воспоминания о своих близких друзьях Савелии Краморове, Михаиле Тале и Аркадии Райкине. Его суждения о коллегах по цеху шокируют. С чем-то согласиться просто невозможно. Со Стронгиным мы сразу договорились, что все сказанное остается на его совести.

- Как я понимаю, вы многих коллег не жалуете…

- Так если не за что?! Вон Клара Новикова - дешевая эстрадная артистка. Данных никаких, может только кривляться! Хотя когда-то она разделила с Хазановым первую премию на всесоюзном конкурсе и я взял ее к себе работать. Я ведь был уже звездой, а они только начинали. С Новиковой у меня связан довольно неприятной случай. Как-то она мне позвонила и сказала, что договорилась о «левом» концерте. Я спросил: «Кто платит?» Клара отвечает: «Начальник клуба КГБ». Мне мама тогда сказала: «Они тебя как минимум завербуют, а то и посадят». Я ответил Кларе отказом, на который она страшно разозлилась. Но вот что интересно: после этого случая ее карьера резко пошла вверх, она стала часто появляться на телевидении…

- Я был в свое время очень популярным. После меня на концертах никто не решался выступить - ни Петросян, ни Винокур. Просто я потом занялся литературой, а она гроши приносит. Вот если б остался на эстраде, был бы, как и все они, миллионером. В свое время у меня на сберкнижке лежала сумма, равная цене восьми автомобилей «Волга» - 70 000 рублей. Но в 91-м они «сгорели». А чувство зависти у меня есть к Булгакову, к великим писателям.

- Я знаю, вы были знакомы с покойной Любовью Полищук. К ней-то вы как относились?

- Это была женщина огромного таланта и красоты. Могла бы сыграть намного больше, если бы спала с режиссерами и нужными людьми. Когда ее в 19 лет привез в Москву директор Омской филармонии Юровский, она планировала выступать на эстраде. Программу ей вызвался писать Жванецкий, который за ней нещадно ухлестывал. Как-то он пригласил ее в ресторан. Но поскольку всегда был безумно жаден, то организовал встречу в компании приятелей-одесситов, чтобы самому не платить… Что вы так на меня смотрите, не верите? Я общался с бывшей женой Жванецкого, которая родила от него дочь. Так он девочке за много лет только транзистор подарил! Помню, Жванецкий всегда шутил: «Не дай Бог деньги отменят, ради них я живу!» А знаете, за что его Райкин из театра выгнал? Ведь он одни и те же тексты продавал разным артистам!

- Все-таки, пожалуйста, вернемся к Полищук.

- Ну вот, пошли они в ресторацию, выпили… И возник момент, когда Жванецкий полез к ней под юбку. Она взяла его руку и резким рывком положила ему на колено. Люба сама мне об этом рассказывала. Надо ли говорить, что работать с ней Жванецкий отказался, а ее эстрадная карьера накрылась.

- А как аттестуете своего знакомого Лиона Измайлова?

- Измайлов - известный сводник. В юмористическую рубрику «Литературной газеты» - «Клуб-12 стульев» в те времена сложно было попасть. Чтобы туда пробиться, Измайлов к Веселовскому, заведующему рубрикой, девочек приводил, это все знали.

Помню, как-то была телевизионная запись концерта, гостей рассаживали за разными столами. Пришли и Ширвиндт с Державиным. Державин говорит: «Если Измайлов сядет за наш стол, мы выступать не будем!» Делать нечего, Измайлов отсел. Но за шесть секунд до включения камеры он вдруг раз - и опять к ним переметнулся! Тем уж деваться было некуда.

- Кажется, вы дружили с Аркадием Ининым…

- Какое там! Он был никто, а я - суперзвездой. Более того, Инин меня как-то выбросил из телепрограммы, а вы представляете, что значил в те времена для артиста эфир?! Для меня придумал отговорку - с браком, мол, записали. Вся его карьера была основана на взятках. Заметьте, у него нет ни одного сценария, где бы было только его авторство. Обязательно есть второй человек. Уверен, что этот второй все и писал, а Инин лишь ставил свою фамилию.

- После таких заявлений боюсь даже спросить о популярной передаче «Аншлаг»…

- Я неплохо знаю Регину Дубовицкую, считаю, что ее передача делает из публики дебилов. Хотя мне всегда там нравился Ян Арлазоров.

Ходили слухи, что Дубовицкая даже хотела в свое время выйти за него замуж, но романа между ними так и не случилось. А сам Арлазоров мне так говорил: «Мало того что я ей плачу деньги, так она еще сидит на сцене во время моего выступления и отвлекает внимание зрителей!»

Я со многими знаком, кто выступает в «Аншлаге». Например, с Женей Петровым, в миру больше известным как Евгений Петросян. Он говорил, что людям других национальностей - узбекам, грузинам - быстрей звания дают, чем русским. Такая вот советская политкорректность. Вот он и стал Петросяном. Мы с ним делали серьезные вещи, а потом он склонился к низкому юмору. Но его я обвинять не имею права: он получал за концерт 9.50, собирал все деньги за концерты и отдавал режиссеру ТВ. Тогда в телевизионных концертах оставляли только номера тех, кто давал взятки.

- Мне известно, что вы терпеть не можете Иосифа Кобзона. Чем замечательный певец заслужил такое отношение?

- Просто я знаю про него намного больше, чем обычные люди. Как-то мы выступали с ним на Дальнем Востоке. Он был тогда еще только заслуженным артистом, но уже популярным. Как-то зашел в магазин, и продавщица его вовремя не успела обслужить. Так Кобзон сразу побежал директору жаловаться. А директор вызвал продавщицу и говорит: «Идите к Кобзону, пусть он напишет, что вас прощает, тогда я вас оставлю на работе». А город маленький, работы нет, эта женщина была в разводе с двумя детьми на руках. Она пришла к Иосифу и просила у него извинения. Кобзон потом сам рассказывал, что она его очень разжалобила: «Я чуть не подписал ей прощение, но у меня закон жизни - если давить, то давить до конца!» В этом он весь! Очень не любил певца Вадима Мулермана, распустил слух, что тот уезжает в Израиль, из-за чего у того начались неприятности. Он часто ссорился с тогдашней женой Гурченко, поскольку та не хотела от него рожать. В эстрадных кругах часто цитировали ее фразу, что он якобы болел нехорошей болезнью.

- Варлен Львович, ну что за бред!

- Вот вы опять не верите, а я допускаю это, потому что Кобзон мог трахнуть и 18-летнюю девочку, и тут же 50-летнюю.

Сижу я как-то в ресторане города Владимира с кобзоновским конферансье. Вдруг вижу: бежит девушка, а за ней Кобзон, прыгая через три ступени. Глядя на эту картину, конферансье говорит: «Сегодня Иосиф платит за обед. У нас с ним уговор - если я знакомлю его с симпатичной девушкой, то он проставляется». Вскоре возвращается Кобзон, злющий-презлющий. «Вот сука!» - говорит. Девица эта у него прямо перед носом успела дверь захлопнуть. Пообедать на халяву нам не удалось.

- Я уверена, что у многих сложится впечатление, будто бы вы сводите счеты с более успешными артистами, на одной сцене с которыми сами мечтали бы стоять.

- Это ваше право думать так. Но признаюсь, что абсолютно не понимаю, как с эстрады из уст Клары Новиковой могут звучать фразы типа: «Муж в постели говорит подруге: «У меня мальчик встал!» В смысле член. Разве можно такое показывать?! Я горжусь, что я с этими людьми не стою рядом.

СПРАВКА

*Варлен СТРОНГИН родился 16 декабря 1932 г.

*Разведен, детей нет.

*Прозаик и артист, автор книг «Сталин и ясновидящий Мессинг», «Правда о Керенском», «Тайны женских досье» и многих других.