«Мама, папа хочет выброситься из окна!»... (Все версии смерти Мурата Насырова)

Вот что, едва сдерживая истерику, сказала теща Насырова:

— У меня сложилось впечатление, что Муратик не соображал, что делает. Это ужасно… Он словно с ума сошел!

— Нам он запомнился как интеллигент и добропорядочный семьянин, — пояснили соседи-друзья Насырова. — Его жену Наталью часто видно с маленьким сыном на улице. Очень приятная молодая женщина. А Мурата все больше встречали по утрам, когда он шел на работу. Всегда поздоровается, всегда вежливый... Не был он похож на человека, который баловался наркотиками. Конечно, конфликты в семье бывали, причем часто. Но эти ссоры не носили фатального характера.

Довольно долгое время Мурата продюсировала компания “Медиастар”. Уже несколько лет, как фирма развалилась. И, как утверждают некоторые фигуранты дела, одной из причин заката поп-империи стал тот факт, что артистов и их ближайшее окружение вовлекли в религиозную секту. Александр Толмацкий, экс-продюсер “Медиастар”: — Да, это была жесткая история. Наш сопродюсер Арман Давлетьяров, с которым Мурат когда-то приехал из Алма-Аты, собирал ребят на какие-то сеансы внушения. Все это проходило под эгидой “сплочения коллектива”. Но это точно была секта, причем секта известная, крупная. У них ведь принцип какой: сначала вовлекают в свои ряды топ-менеджера солидной компании, а потом уже этот топ-менеджер под угрозой увольнения приобщает и остальных. Точно не скажу, состоял ли Мурат в этой секте, но, по-моему, Арман и администратор Насырова Александр Скурихин — он раньше водителем у нас работал — его активно окручивали. Арман Давлетьяров, экс-сопродюсер “Медиастар”, друг Насырова: — Какая секта?! Толмацкий все выдумывает. Мурат же правоверный мусульманин, его папа был имамом. Да, последнее время Насыров стал более религиозным, каждую неделю по пятницам ходил на молитву в мечеть. Какая моя версия случившегося? Наша версия — ребят, которые с ним работали, жены Наташи — несчастный случай. Он был дома, с семьей: дети, теща — только жена уехала по делам. Они собрались в зале, вместе смотрели телевизор. Но тут изображение стало барахлить — в этот день шел сильный ливень, — Марат вышел на балкон и полез поправлять антенну. Поскользнулся и сорвался вниз… Никаких проблем и переживаний у него не было. Только что с Наташей они вернулись из Норвегии — то есть в семье все было замечательно. Так же и в работе: он записывал новый альбом, 2 и 3 марта должны были состояться его выступления в Алма-ате. Ирина Салтыкова: — Замечательный Мурик был человек. Какие наркотики и алкоголь? Нормальный он человек был! Понимаете, если чем-то и “баловался”, то внешне никогда этого не видно. У творческих людей жизнь такая, что впасть в депрессию немудрено. Человек отчаивается. Видимо, у него долго длилось это состояние. Ну, может, он и выпил немного. Мы же все пьем. Трудно судить… Только он знает, как ему больно было. Может, он и пробовал наркотики. Но кто не пробовал? Многие грешны. А алкоголь? Пил как все. Я корю себя за то, что не позвонила ему на день рождения. Они же с моей Алисой в один день родились — 13 декабря. Я забегалась, декабрь — такой месяц сложный. Все думала — потом Мурику позвоню. Так и не успела. В последний раз мы с ним в начале декабря виделись в “Метелице”. Он как всегда детьми своими хвалился, семьей. Но мужчине, который должен содержать семью, сложно в шоу-бизнесе. Популярность делает такой кульбит с человеком. Сначала взлет, потом падение. Вот и выпадает человек из жизни. Дмитрий Маликов: — Он в Ашхабаде служил и даже ушел однажды в самоволку, чтобы попасть на мой концерт. Полтора года назад мы в Хабаровске были. Он там нас фотографировал, говорил — на память. Были наверняка слабости. Я знал только про алкоголь. Но он никогда сильно не пил — чтоб до запоя. В творчестве был не до конца удовлетворен. Он к жизни мудро подходил. Своя философия была: никогда не надо расстраиваться и все, что происходит, воспринимать спокойно. В Москве недавно виделись с ним, он все про дочку мою спрашивал. Они ж с его сыном ровесники. Наташа Королева: — Мы с Муратом перед Новым годом в передаче “Слава богу, ты пришел!” снимались. Он смеялся, радовался, шутил. Ничего в поведении его особенного не заметила. Но ведь чужая душа — потемки. О творчестве мы с ним не говорили, все больше о жизни — все у него хорошо было. Единственное, что я тогда заметила, — он немного поправился. Да и все. Раиса Чапала, бывший пресс-атташе Насырова: — С Муратом мы познакомились почти десять лет назад. Мурат произвел на меня прекрасное впечатление. Рядом с ним такая же юная красавица жена Наташа, в которую Мурат пылко влюбился еще в училище. Он рассказывал мне о страсти, с которой преследовал ее. Рассказывал, что его родители, уйгуры, мусульмане, сначала не признавали невестку, но потом полюбили и ее, и внучку Лию. О том, что благодаря строгому воспитанию отца он не знает, что такое сквернословие, равнодушен к алкоголю, обожает музыку, женщин, хорошую компанию, любит детей. Спустя много лет, став пресс-атташе компании “Медиастар”, я снова встретила Мурата, и он предложил поработать с ним лично. Был таким же милым, добрым, вежливым, мягким, улыбчивым парнем. За это время с ним случалось разное. Мурат мечтал обзавестись в Москве квартирой. Но пропали деньги в какой-то строительной компании — это был серьезный удар для молодого музыканта. Не хорошо сложились отношения с первым продюсером. После дуэта с Аленой Апиной в жизни певца так и не появилось ни одной звездной песни. Он делал было попытку записать дуэт с супругой и превратить Наташу в поп-звезду Селену. Ведь они вместе заканчивали Гнесинское училище, она профессиональная певица. Но все так и закончилось ничем. Мурат вкладывал деньги в клипы, участвовал в звездных концертах. Но оставался “мальчиком”, который “хочет в Тамбов”… А разговоры, что, дескать, он был под кайфом и давно лечился от наркозависимости, — это просто разговоры. Зависимость от сцены, жажда славы — это часть личности артиста, которая не лечится. И ломки в состоянии печали — похуже, чем от наркоты. Что бы ни написали в медицинском заключении, мне очевидно, что Мурат Насыров был плохо приспособлен для жизни в той среде, куда попал. С хорошим воспитанием и мягким характером, без волчьего оскала — нечего делать в шоу-бизнесе! Знаете, дочка звала его Бутятик… Светлая память тебе, Муратик! Мурата Насырова похоронят рядом с отцом На следующий день после трагедии тело Мурата Насырова отправили на его родину, в Алма-Ату. Наталья вместе с дочерью Лией вылетела в Казахстан в субботу вечером.

В аэропорту дочь Мурата держалась очень мужественно и, казалось, чувствуя ответственность за маму, старалась проявить заботу о ней. В Москве осталась мать Наташи Грета Петровна и 6 летний малыш Аким. В доме Насырова занавешены все зеркала в знак траура по погибшему.

– Когда все случилось, я была в другой комнате, – с болью в голосе говорит пожилая женщина. – Детей тоже не было рядом. Я слышала, как Мурат говорил из коридора по телефону с каким-то своим приятелем. Он назначал другу встречу на следующий день. Я не поняла, как же это все произошло...

– Мурат и моя Наташа на прошлой неделе подали заявление в загс, – продолжает Грета Петровна. – Их свадьба была назначена на 21 марта. Больше всего на свете Мурат боялся потерять Наташу, очень ее любил. О таком зяте, как он, можно только мечтать. Человек-праздник, заботливый, умный, интересный. Я не представляю себе, как нам жить без него...

Почти за час до вылета Наталья встретилась с директором Мурата и некоторыми своими родственниками в Шереметьево-1. Время регистрации уже подходило к концу, и вся группа стремительно прошла через пустые стойки. Под мышкой Наталья несла завернутый в пакет портрет мужа, который в ночь гибели лежал рядом с его телом... Войдя в дом матери Мурата Насырова, в комнату, где собрались ближайшие родственники мужа, Наталья бросилась в ноги его родным. Так, на коленях, Наталья в слезах и простояла перед старшей сестрой своего мужа Маритой, которая, обнимая ее, рыдала и причитала: «Как же мы потеряли его, Наташенька? Нет больше Мурика...». Именно Марита, будучи старше своего брата на 12 лет, растила его, заботилась о нем больше всех в семье.

В это время мать одна прощалась с погибшим сыном в маленькой соседней комнате. Туда никого не пускали и только врач тихонько заглядывал, поддерживая враз постаревшую женщину лекарствами.

Уход Мурата потряс его родных и друзей. Последний год певец и композитор был явно на подъеме. Он сумел справиться с настигшим его творческим кризисом. На второе марта он готовил огромный сольный концерт в Алма-Ате. Название для программы придумал сам: «Голос, который согревает». Он был готов выпустить новый сольный альбом. И написал удивительную песню о любви для «Евровидения» на английском языке - с ней и собирался победить.

Родные и друзья в один голос говорят, что к Мурату в последнее время вернулось жизнерадостное ощущение жизни, именно теперь ему все стало удаваться. Смерть настигла его неожиданно.

Марита рассказала:

- Мне позвонила Грета Петровна (мать жены Мурата. - Авт.) в 2.40 ночи, сообщила: «Такое несчастье, он захотел подышать воздухом свежим, сказал, что ему нездоровится, воздуха не хватает. Вышел на балкон, я отвернулась, а он... Может, голова закружилась...»

Я его вынянчила, с первых дней растила его... И только доброе могу о нем вспоминать. Так много разных талантов: он прекрасно рисовал, лепил из пластилина, фотографировал, пел... Как-то пообещал: «Когда я вырасту, стану знаменитым!» Он был не такой, как все.

Смерть отца четыре года назад стала самым большим потрясением для Мурата. Его старший брат Наджад рассказывает "ТД":

- Мурат переосмыслил свое существование, весь смысл своей жизни. Когда мы теряем близких людей, эта потеря невосполнима. И он, понимая, как нужен маме, старался приезжать раз в месяц. Он не раз говорил, что отец ему часто снится. Мурат и прежде верил в Аллаха, а после смерти отца даже начал учить суры.

Младший сын в семье, где росли пятеро детей, Мурат по обычаям должен был взять на себя ответственность за стариков. Он переживал, что его работа, его призвание не позволяют ему быть рядом с мамой постоянно.

- В минувшем году, когда мама заговорила, что хотела бы жить в новом доме, более просторном, Мурат идею сразу подхватил, - продолжает Наджад. - Мы с ним детально обсудили, каким будет этот дом, все просчитали. Начали с капитальной пристройки во дворе. После, переселив туда маму, должны были начать перестраивать дом. Правда, до зимы пристройку закончить не успели. А вот теперь и Мурата нет...

Мурат пережил еще одно потрясение, когда в прошлом году погиб в автокатастрофе его близкий друг Бага - Баглан Садвакасов, гитарист «А-Студио». Мурат сопровождал тело своего друга на родину, когда тот погиб. И друг ему тоже стал сниться.

Понятие «друг» для Мурата было не пустым звуком. До сих пор он был дружен с шестью одноклассниками, один из которых, Алмаз, вспоминает:

- Мы же с первого класса вместе учились. И в хоре с ним пели в первом классе – и он уже тогда был солистом. Представьте: стоит хор из 30 человек, в основном старшеклассники. А впереди - солирует - первоклассник. Он нам еще в 5-м классе сказал, что будет звездой. Мы посмеялись тогда. А он поспорил на ящик водки. И когда он Ялту выиграл, мы были так горды за него!

- У него отец был музыкантом, и он все повторял, глядя на отца. Такой вот самородок. Без него ни одно музыкальное мероприятие не проходило, - вспоминает мама Мурата.

- До Наташи у него ни с кем ничего серьезного не было. А увидел ее - подошел, познакомился, комплименты и первый поцелуй... Мы воспитывали его в духе уважения не только к старшим, он такой учтивый был, не как все... не грубил, не хамил. Я даже думала – не каждая девочка такая, как он, ласковый до такой степени... Последний раз я говорила с сыном 15 января. У меня заболела внучка, я поехала к ней. Он в это время позвонил домой. А меня нет. И тогда он стал звонить по братьям-сестрам, пока меня не отыскал. Поругал: «Ты зачем сама на автобусе поехала, надо, чтобы тебя возили...» А я сказала, что мне ходить надо, ноги болят. И воздухом дышать. Дети мне до самого утра не говорили ни о чем. Я проснулась, покормила собак, пошла переодеваться, тогда только пришли, сразу все: и дети, и зять, и сноха... Я сразу испугалась: «Что случилось?» А они сказали: «Мурата потеряли». - «Как потеряли?» - «Он разбился». Мне плохо стало...

Всю минувшую ночь в родительском доме Мурата Насырова над его телом читали суры из Корана. Утром, завернув в белый саван, перенесли тело в уйгурский театр для прощания алма-атинцев со знаменитым земляком. Похоронят Мурата рядом с отцом.

ПО материалам: «МК», «Твой День», «NEWSmusic.ru»