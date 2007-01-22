Иосиф Пригожин: Нельзя быть ненасытным. Надо радоваться тому, что у тебя есть!

Иосиф Пригожин – заметная фигура для отечественного шоу-бизнеса. Он продюсер и муж Валерии, ранее работал с Авраамом Руссо, Николаем Носковым¸ Александром Маршалом, «Королем и шутом», «Фабрикой Звезд 3» и многими другими известными артистами.

Иосиф Пригожин – заметная фигура для отечественного шоу-бизнеса. Он продюсер и муж Валерии, ранее работал с Авраамом Руссо, Николаем Носковым¸ Александром Маршалом, «Королем и шутом», «Фабрикой Звезд 3» и многими другими известными артистами.

О НАПАДЕНИИ НА СЫНА

- Когда 31 января 2003 г случилось несчастье с сыном, мне жить не хотелось. Ходил, как неприкаянный, и только к марту, когда этих преступников нашел, успокоился. Да, одного негодяя нашли и посадили. Ему дали 9 лет строгого режима, он сидит в липецкой тюрьме. Меня прежде всего интересовал тот, кто поднял руку на ребенка, и наводчик. Все остальные соучастники меня меньше интересовали. Вынесли вещи, и дай Бог им здоровья. Такого рода справедливость меня устраивает.

Тяжело в огромной Москве бороться с разного рода преступниками. В то время, когда шел розыск этих бандитов, мы насчитали в Москве и области около 150 преступных мелких группировок. Я не националист, я уважаю людей грузинской национальности, был продюсером у Вахтанга Кикабидзе. Но, как выяснилось, больше всего карманников и мелких жуликов - выходцы из Грузии. Цхалтуба, Кутаиси, другие грузинские города. Их сложно посадить. Когда предъявляешь обвинение гражданину Грузии, должен присутствовать переводчик. Обвинение на двух языках. Любой может заявить, что не понимает по-русски. Грабить и резать людей в России они могут, а разговаривать по- русски «не могут».

Сложное было дело. Я знаю обо всех участниках преступления. Если бы работал не в шоу-бизнесе, спокойно мог бы пойти работать в органы следователем. Для меня не составило труда проанализировать ситуацию. В квартире, где я проживал с бывшей супругой, у меня в гостях бывал только очень тесный круг людей. Среди них все состоятельные и хорошо знакомые люди. Люди, которые пришли в квартиру, явно пришли по наводке. Моя бывшая супруга дружила с соседкой ещё по старому адресу, с улицы Чертановская. Эта соседка встречалась с парнем грузинской национальности, хирургом по профессии, по имени Каха, к которому приехал дядя Автандил. Каха похвалился дяде ценным знакомством. Мол, я бываю в гостях у продюсера Авраама Руссо, он весь «в шоколаде». Они приходили как-то в гости в период, когда мы вместе уже не жили с супругой. Дядя узнал, как и где все расположено, и дело пошло по цепочке.

К шоу-бизнесу они отношения не имеют. Абсолютная бытовуха. Они были под дозой героина, и себя не контролировали. По воровским понятиям за грабёж сложно было бы сделать «предъяву», – они сделали работу. Я бы и не искал их из-за ограбления, если бы не кровавое нападение на сына. Много денег ушло на эти поиски. Я помогал следствию, для меня было принципиально найти именно того, кто резал. И наводчика. По именам я запомнил их на всю жизнь - Варлам, Кирилле, Автандил (до сих пор в розыске), Васо Киквидзе (который как раз сидит), Саша Новиков (свидетель), который сидел за рулём автомобиля.

Коррупция на низовом уровне действует так. Ты платишь, чтобы их посадили. Они платят, чтобы их отпустили. Получается дойная корова с двух сторон. Все об этом знают. Но мальчишке было 13 лет! У меня был невероятный шок. Ведь что они сделали с ребенком! Если бы они его убили, я бы их не простил никогда.

Сыну сейчас 17 лет, он заканчивает школу. Выбирает, в какой институт поступать. Часто думаю про себя – как мне повезло, я же счастливый человек. Каждый человек мечтает получить профессию, иметь свой дом и семью. С сыном мы сейчас чаще общаемся. А сначала было сложнее. В момент, когда жизнь моего ребенка висела на волоске, было очень тяжело. Я буквально жить не хотел. Если бы сын не выжил, не знаю, что со мной было бы… Он такой домашний ребенок, у него немного друзей. Он говорит мне – я хочу, чтобы ты за меня был спокоен, у меня нет дурных привычек. Это дорогого стоит! И я им горжусь. А он гордится папой, который нашел этих бандитов, и готов порвать любого за своих детей. Мне говорили, что надо им головы оторвать. Не я им эту жизнь дал, и я не вправе ее отбирать. Пусть живут и мучаются.

О ПРОШЛОЙ СЕМЬЕ

- Когда бывшая супруга поняла всю серьезность наших отношений с Валерией, она почти год не давала мне общаться с детьми. Но я выдержал паузу, помогал деньгами, решал все проблемы. Вся ответственность за них всё равно лежит на мне.

Достаточно тяжело тянуть две семьи. Хотя в новой семье работаю не только я один, ведь и Лера работает. В нашей продюсерской работе многие проекты носят рискованный характер. Есть проекты, когда ты можешь много заработать, а можешь и много потерять.

Кроме того, у меня еще есть внебрачная дочь Лиза, которую я тоже очень люблю. Она очаровательная. Ей 7 лет. Я знаю большое количество людей, которые боятся ответственности и отказываются даже от родных детей, не говоря о чужих. Лена, моя бывшая супруга, была верная и понимающая жена. Но у нас были с ней разногласия. Она домашний, нормальный человек. Все бы хорошо, но не было той всепоглощающей любви, которую я испытываю к Лере. Когда Леры нет, я дышать не могу. Мы расстаемся на час-два, и меня начинает колбасить в прямом смысле слова. Вот такие чувства.

О СМЕРТИ

- Когда я прочитал в один из утренних дней в газете о смерти актрисы Любовь Полищук, этот день для меня стал нерабочим, не было даже сил подняться. Красивая женщина, талантливая актриса. Когда смерть забирает таких людей – ты начинаешь задумываться. О смысле жизни.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

- Своей популярности я многим обязан моей жене и Первому каналу. А началось всё 12 марта 2003 г. Тогда в моей жизни произошёл перелом, именно в этот день состоялась судьбоносная первая встреча с Лерой. За полтора года до этого она ушла из шоу-бизнеса. Признаться, и я долго сомневался в правдивости истории с её разводом. Чтобы понять эту ситуацию, мне понадобилось время. Предыдущий продюсер, именно как продюсер, так же с нуля начинал, как и Валерия. И состоялся он в профессии именно благодаря Валерии. Вырос, заработал денег. Валерия талантлива, и первым её разглядел Иосиф Кобзон, когда взял учиться в институт им. Гнесиных, она была самой молодой ученицей на курсе.

По жизни я никого не в обиде. Мне грех жаловаться. У меня все хорошо, у меня всё есть. Я вижу, как живут люди за пределами Москвы, и мне не по себе становится. Нельзя быть ненасытным. Надо радоваться тому, что у тебя есть. Радоваться каждому прожитому дню.

Лера – позитивный человек. Она обладает великолепными вокальными и внешними данными. Она любит профессию, любит жизнь. Она открытие для меня. Не только как женщина, а открытие в шоу-бизнесе вообще. Она нетипичный человек для шоу-бизнеса. Она не держится за карьеру, она далека от каких-либо интриг. Пишут о ней газеты или нет, но ей не нужна слава любой ценой. В отличие от других артистов, которые хотят быть всегда и везде. Она абсолютно самодостаточна.

О КОНЦЕРТЕ В ОЛИМПИЙСКОМ

- Концерт в «Олимпийском» покажут на ТВ до дня рождения Валерии, до 17 апреля. Мы не стали торопиться с его показом, чтобы хорошо смонтировать. Снимал концерт режиссер Роман Бутовский. Смонтируем, и пойдем на ТВ, предложим его на взаимовыгодных условиях, выпустим его на DVD.

После концерта в «Олимпийском» композитор Александр Шевченко сказал мне, что ни одной фальшивой ноты за весь живой концерт не было. Это же редкость! Когда мы готовили его, главной нашей задачей было сделать качественное шоу. Мы хотели людей порадовать новшествами, красивыми декорациями, хорошим звуком, необыкновенным светом. Мы пригласили английского художника по свету Питера Барнса, который работал со Стингом, Motorhead, Лизой Стенфилд и многими другими звёздами мировой сцены. Мы категорически были против цветомузыки, мы хотели настоящее световое шоу. В «Олимпийском» всегда сложно выстроить живой звук. Но, как мне кажется, удалось добиться очень приличного результата. Был живой оркестр, приглашённые музыканты.

Не обошлось, конечно же, без накладок. Когда я заметил, что Лера играет на рояле, а на видеоэкранах её нет, я рванул к видеоинженерам на пульт исправлять ситуацию. Сорвался с лестницы, и все руки покарябал. Сердце у меня переживает за всё. Мы ведь хотели сделать праздничный концерт, чтобы люди ушли довольными.

Я сам был отчасти режиссером концерта Валерии. Лера пела новые и старые песни - все лучшие и любимые. Я с уважением отношусь к тому репертуару, который создал для нее предыдущий продюсер. Неважно, кто именно его написал. Важно, что песни запомнились в исполнении Валерии. И в тот период она была правильно спозиционирована. Хотя для меня тогда Валерия казалась холодной, стеклянной девушкой. Кому-то такой образ нравился, а кому-то нет. Сейчас Валерия - тёплая, эмоциональная, темпераментная. Важно, что она теперь чувствует себя комфортно. Важна гармония.

Сколько у нее концертов, и все они проходят вживую на все 100%. Валерия постоянно пытается открывать себя с разных сторон. Кто ожидал, что Валерия выйдет в «Олимпийском», и на рояле сыграет? График в этот период был у нас жёсткий. Параллельно снимался проект «Две звезды», съёмки проходили всю ночь, иногда до шести утра. И надо все эти песни выучить. Проект «Две звезды», в котором мы с Лерой участвуем, - первый телевизионный проект со 100%-ным живым звуком. И там все отстроено по полной программе, все сделано на высшем уровне. Достойнейший проект.

Россия станет тогда великой, когда мы научимся уважать достижения своих артистов, спортсменов, вообще россиян, наконец, а не заморских гостей. Концерт в Олимпийском - моя самая лучшая продюсерская работа по организации, по рекламе, по пиару, по продвижению альбома. А главное, сама Валерия выглядела очень достойно.

Мне есть, с чем сравнивать. Когда-то я делал концерт Руссо в «Олимпийском», и самым слабым звеном был артист. Ему все было безразлично. Он вышел петь, как в ресторане, будто каждый день в «Олимпийском» доводится петь. С одной стороны, мы завидовали его олимпийскому спокойствию. С другой стороны, я злился – как же так, я тут наизнанку выворачиваюсь, чтобы всё было супер. А Руссо все по барабану…

О ТВОРЧЕСТВЕ ВАЛЕРИИ

- Я считаю, что на момент возвращения Валерии песни «Часики», «Была любовь» появились как нельзя кстати. Если бы она пришла с репертуаром, похожим на прежний, записанный с предыдущим продюсером, думаю, она бы никого не удивила, никого не зацепила. «Часики» позволили расширить аудиторию от детей до людей преклонного возраста. Вернуться жизнерадостной, искренней певицей, естественной. Потому что она такая в жизни. Ничего искусственного создавать не надо. Что было бы, если она спела бы что-то смурное? Ничего не было бы!