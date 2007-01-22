Анастасия Волочкова: «Уж так получилось – я стала известной»

22 января 2007, 17:53

«Уж так получилось, что я стала известной. Это произошло помимо моих усилий – обо мне писали, говорили, снимали передачи…»

Вернувшись после новогодних каникул в Москву, известная балерина Анастасия Волочкова окунулась в атмосферу подготовки к новым выступлениям. Среди забот было и приятное – день рождения, на который должны прийти друзья. Корреспонденту газеты ВЗГЛЯД Андрею Морозову удалось задать несколько вопросов знаменитости буквально на лету. - Балет – элитарное искусство. Тем не менее вы – ведущая «Золотого граммофона», вы ведете «Новогодний вечер на НТВ», вы – герой светских новостей… Вы не чувствуете себя в чужой тарелке, ведь все это шоу-бизнес? А назвать балет шоу-бизнесом очень трудно. «Свою миссию я вижу и в том, чтобы проповедовать классическое искусство широким слоям населения, популяризировать балет» - Если я берусь за что-то, то чувствую себя на своем месте. Если я буду зацикливаться исключительно на балете, то буду обкрадывать сама себя. Более широкий взгляд на современную культуру помогает мне лучше ее понять, подсказывает какие-то новые решения, в том числе и творческие. Я не считаю, что это очень правильно – сидеть на месте, как в консервной банке. Я могу быть разной. Я классическая балерина, и это не мешает мне одновременно быть ведущей «Новогоднего вечера». Для меня это честь, и я себя очень естественно в роли ведущей чувствую. Кроме того, мне приятно, когда очень солидные российские и зарубежные издания интересуются моим мнением о положении дел в российской культуре или политике. Я – балерина, которая может быть разной. Вот и все. - Вы очень много времени отдаете на участие в теле- и радиопередачах. Это потому что у вас так много свободного времени? Или вы хотите, чтобы о вас узнало еще больше зрителей? - Уж так получилось, что я стала известной. Это произошло помимо моих усилий – обо мне писали, говорили, снимали передачи. К сожалению, в прессу проникло много клеветы и откровенных сплетен. Я считаю, что лучше пусть мои зрители и поклонники смогут задать свои вопросы мне лично, чем им придется собирать сплетни по желтым газетам. Кроме того, свою миссию я вижу и в том, чтобы проповедовать классическое искусство широким слоям населения, популяризировать балет в самом лучшем значении этого слова – открыть балет для людей. Телевизионные и радиопередачи помогают в этом. Чем больше ты занят, тем организованнее, собраннее становишься. Так что время на все можно найти. - Как-то вы заявили о создании своего театра. Как дела с продвижением мечты в реальность? - Действительно, я продолжаю думать о создании собственного камерного театра и хореографической студии для маленьких детей. У меня уже сложилась концепция, она оформлена. Однако главная сложность сейчас в поиске подходящего места в Москве, в поисках инвесторов, в строительстве здания. Эти вопросы чрезвычайно сложны. Так что пока моя мечта остается нереализованной. Я предпочитаю иметь некоторую мобильность в своем рабочем графике - На сколько времени вперед расписаны ваши выступления? - Обычно не более чем на три месяца. Зарубежные гастроли могут быть определены на год вперед. Я предпочитаю иметь некоторую мобильность в своем рабочем графике, с тем чтобы всегда находить время для интересных открывающихся возможностей. В наше время все меняется с такой скоростью, что очень важно быть всегда налегке, успевать реагировать на изменяющиеся обстоятельства. - Мнение кого из коллег вам особенно важно? - Мне важно мнение моих партнеров – солиста Мариинского театра Евгения Иванченко, солистов Большого театра Марка Перетокина и Рината Арифулина, моего педагога – народной артистки РФ Нины Семизоровой и, конечно, мнение великого маэстро Юрия Николаевича Григоровича. - Года два назад был шумный скандал с вашей квартирой в Петербурге. Вас обвинили в том, что вы не хотели платить за ремонт, еще за что-то… Чем закончилась эта история? - Этот скандал был спровоцирован с целью отвлечь внимание от судебного иска, который я подала против директора Большого театра Иксанова. Фактически способ отомстить. Вдруг два года спустя после завершения ремонта и всех взаимозачетов кто-то вспомнил, что я якобы чего-то не заплатила. Были найдены какие-то документы, поданы против меня иски. Все это было отвратительно. Слава богу, все уже закончилось, суд закрыт, обвинения сняты. - Вы попробовали себя и как актриса, снявшись в сериале «Место под солнцем». Скажите, что вас удивило на съемках? - Я снялась не только в этом фильме, но и в фильме «Черный принц», который получил Гран-при на международном независимом кинофестивале в Нью-Йорке. Там я сыграла роль Наталии Гончаровой, и это был тоже очень интересный актерский опыт. «Место под солнцем» – это сериал, в котором я согласилась сниматься потому, что образ Кати Орловой показался мне близким. Что удивило? Удивило количество времени, которое теряется на съемках во время перестановки света. Так что в это время я старалась назначать интервью для журналистов или делать фотосессии, с тем чтобы время не терять. А еще я поймала себя на удивительном ощущении. Каждый раз, когда в студии произносилось слово «мотор!», я ждала, что вот сейчас начнется музыка. А музыка не звучала. Актеры просто начинали играть. Это рождало во мне очень странное ощущение замешательства. - На съемках этого сериала вам довелось встретиться с такими сильными актрисами, как Чурсина и Саввина. Если вы с ними общались, то о чем? - На съемочной площадке я познакомилась со множеством замечательных, интересных артистов, со многими из них я продолжаю дружить, они приходят ко мне на концерты и званые вечера. О чем говорили? О жизни, о творчестве, рассказывали друг другу интересные истории, они помогали мне, непрофессиональной актрисе, правильно вести себя в кадре. Это был замечательный, интересный опыт.

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