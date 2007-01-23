До свадьбы теща Александра Пономарева считала его «голубым». (Эксклюзивные подробности +ФОТО)

23 января 2007, 13:39

Александр Пономарев принял участие в программе телеканала «Интер» «Один в поле…». Общаться певцу пришлось на тему «Дети – не повод для женитьбы».

В свете последних событий в жизни артиста она оказалась очень даже актуальной. На первый вопрос Маши Ефросининой о том, что же может послужить для мужчины поводом для свадьбы Александр, не задумываясь, тривиально ответил: «Когда любят, тогда и женятся». Если же потенциальная невеста беременна, то это тоже причина для официального оформления отношений. «Если нет любви, то, по крайней мере, должна присутствовать порядочность, поэтому если уж так сложилось, что девушка ждет ребенка, то порядочный парень просто обязан жениться», - считает Пономарев. При этом на намеки участниц программы о том, что сам Александр как раз так и не поставил штамп в паспорте, когда его гражданская супруга Алена Мозговая ждала от него ребенка, Пономарев отрезал: «Я был не готов, и в итоге моя интуиция меня не подвела». Вместо того, чтобы дальше развивать заявленную тему, гости студии в основном интересовались нынешними отношениями Александра и Виктории. Певцу не очень хотелось посвящать широкую аудиторию в свою личную жизнь, но на некоторые вопросы ему все-таки пришлось ответить: «Я люблю только один раз, поэтому сейчас и женат официально. Я, как любой человек, хотел венчаться в церкви и готов был взять на себя эту ответственность, я мечтал, чтобы мне кричали «Горько!», чтобы было белое платье и много гостей». Но, несмотря на любовь, певец признался, что сомнения на счет искренности отношения к нему у него были. Он даже подумывал составить брачный контракт. Но, познакомившись с Викой, ближе и узнав ее семью, понял, что это не тот случай: «Куся из обеспеченной интеллигентной семьи, она полностью финансово независима от меня. С одной стороны это хорошо, с другой где-то ущемляет мое мужское самолюбие». Мама будущей супруги сперва даже не поверила, когда Александр приехал просить руки ее дочери. «Теща восприняла это как шутку, думала, что это грязные расчеты шоу-бизнеса, к которым я никогда не имел отношения. Она уже успела меня внести в список голубых. Но сейчас, я надеюсь, она наконец-то поняла, что все совершенно не так». Была еще одна проблема – разница в возрасте. «Как оказалось, тринадцать лет – это целый этап, но, думаю, со временем эта существенная проблема сгладится». О беременности своей супруги Пономарев рассказывать не хочет – боится сглазить. «Она умная девушка, и сама принимает решение, о чем ей говорить, а о чем - нет». Александр признался, что рожать они будут непременно вместе. «Я уже согласился принимать участие в проекте «Танцы со звездами - 2», но сразу предупредил, что если во время прямого эфира Куся будет рожать – меня не ждите, я буду вместе с ней в родильном зале. Это единственное исключение, на которое согласились продюсеры проекта». На этом отведенное для раскрытия темы время закончилось, и артист, не задерживаясь ни на минуту, покинул студию.

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