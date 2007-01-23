В Киеве Гоша Куценко напился и раздевал поклонниц (ФОТО)

Организаторы премии сразу предупредили, что основная задача награждения – обратить внимание на начинающие талантливые коллективы. Поэтому в концерте не принимала участия ни одна мало-мальски известная украинская рок группа. Как дань уважения за существенный вклад в рок-культуру статуэтку приготовили для «ВВ» (Олег Скрипка обещался в следующий раз поддержать инициативу вручения этой премии) и целых три для «ОЭ» (как объяснили сами организаторы, для многих было бы святотатством, если бы океаны ничего не получили). Но эти подробности не особо интересовали журналистов, большинство никак не могло дождаться появления российской звезды. Заметив скучающие лица, организаторы скомандовали: «Запускайте Гошу». Перед журналистами Гоша появился в темных очках, которые скрывали уже немного затуманенный алкоголем взгляд. Первые минуты актер не мог говорить связно, как оказалось, все внимание Куценко было сосредоточено на девушке-фотографе блондинистого вида в коротеньких шортах. Красавица уселась на стул прямо напротив звезды и кокетливо опустила мощный объектив фотоаппарата между ног. Промямлив пару предложений, Гоша взял себя в руки и попытался ответить на вопросы журналистов. «Название группы придумал не я. Ребята играют уже больше десяти лет, я к ним присоединился всего три года назад. Пишу даже тексты на русском языке, это скорее про анатомию души, чем тех органов, которые меня сейчас так отвлекают», - актер так и не смог оторвать взгляд от длинных стройных ног напротив. Гоша рассказал, что это не первая его попытка петь. Еще в 96 году он выступал в ночных клубах и пел в стиле Чистякова, группы «Ноль» и т.д. А с «Anatomy» познакомился в ресторане в Новосибирске. «Я сказал, что тоже пою и предложил послушать. Было конечно страшно, но им понравилось. Вот так и познакомились». В ближайшее время актер мечтает записать с группой альбом на студии, а после – что-нибудь в стиле регги. Продюсировать никого Куценко не собирается. «Я не умею обращаться с деньгами. Когда их нет – это просто ужасно. Я скорее сам сниму фильм, чем буду что-то раскручивать. Продюсер сводит деньги идею, а таких денег у меня нет». Дальше пресс-конференция была полностью посвящена экскурсу в прошлое Куценко. Юрий (настоящее имя актера) вспомнил о своей жизни в Украине. О том, что еще тридцать лет назад, проживая в Запорожье уже влюблялся в девочек, а первую настоящую любовь встретил во Львове. Правда, вспоминать об этом он не хочет (девушка трагически погибла). Во Львове он увлекался творчеством «Братьев Гадюкиных» и познакомился с Вокарчуком. «В России нет такой фигуры как «ОЭ» - отличный лирический рок, супер тексты и музыка, и патриотизм. У нас если и пишется что-то хорошее, то от этого попахивает анашей и тяжелыми наркотиками. А тут – настоящий талант. Я как-то напился у них на концерте и громче всех орал «Я не сдамся без боя!». Как оказалось, Гоша очень любит именно украинскую музыку. Помимо «Океана Эльзы», ода которому длилась пять минут, Куценко в плеере слушает «Люк» и «Пятницу», особенные чувства он испытывает, конечно же, к группе «Виа Гра». Напоследок Гоша сообщил, что на старости лет поселится в Севастополе, и что гордится тем, что он хохол. Журналистам хотелось выспросить у Куценко еще что-нибудь интересненькое, но организаторы взяли звезду в оборот и, мотивируя необходимостью начать концерт, увели в потайную комнату. Пока Гоша доходил до кондиции, ожидая своего выхода на сцену, поклонников украинского рока пытались развлечь молодые таланты. Публика в зале собралась весьма разношерстная. Классических рокеров обнаружено не было. Зато те, кто все-таки не пожалел определенной суммы на вход, сидели за столиками и потягивали коктейли с зонтиками в бокалах, дожидаясь начала действа. Атмосфера царила ну совсем не рокерская. Оживило все это выступление самого Гоши Куценко. Изрядно набравшись, актер во всю отрывался на сцене, декламировал пошлые анекдоты и предлагал дамам раздеться. Обезумевшие поклонницы ломились к нему, но если это были не длинноногие блондинки, внимания звезды удостоены не были. Намного больше «повезло» юной вокалистке группы «Диверсанты» - страстный поцелуй российской звезды возле барной стойки девушка запомнит, наверное, надолго. По результатам Интернет-голосования победителями «Ukrainian rock awards» стали: 1. Лучшая панк-группа «Ежики» 2. Существенный вклад в рок-культуру «ВВ» 3. Лучшая рок-группа «ОЭ» 4. Лучшая хард-рок группа «ТОК» 5. Лучшая фолк-группа «Дороги меняют цвет» 6. Лучшее видео «ОЭ» 7. Лучший альбом «Диверсанты» 8. Лучшая англоязычная группа «Диверсанты» 9. Лучшая песня «ОЭ» 10. Открытие года «Диверсанты» 11.Лучший альбом «Диверсанты» 12. Лучший женский вокал «Loki»