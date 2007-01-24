Здравствуй, Haute Couture!

Из представленных шоу в первый день на Неделе Haute Couture коллекцию Christian Dior можно назвать самой «кутюрной». Джон Гальяно решил отметить 10-летний юбилей своей работы в Модноv Доме Christian Dior путешествием в Японию. Рассадил гостей на маленькие лакированные черные стульчики, зал декорировал ветками сакуры и огромным зеркалом, платья же больше напоминали украшенные вышивкой оригами, нежели изделия из ткани.Ткани драпировались, складывались слоями, превращались в перья, что придавало коллекции архитектурный стиль. А вот про кимоно Джон Гальяно вспоминал меньше всего, разве что рукава и воротники были японской «национальности». Помимо вышивки платья и пальто украшали стрекозы, птицы, цветы лотоса и кувшинок, а также фрагменты японской живописи, например, морские волны на одном из нарядов принадлежат перу известного художника Хокусая Кацусика (Hokusai Katsushika).Цвета контрастные и насыщенные: красная гвоздика, коралловый с переходами, льющиеся каскадом винные и фиолетовые оттенки.Эли Сааб – дизайнер из Ливана, недавний любимец, на этой Неделе Haute Couture впервые показывался как «correspondent member» Парижского Синдиката Высокой Моды. Это звание он зарабатывал в течение долгих лет, теперь его Модный Дом занял место среди таких мэтров, как Valentino, Giorgio Armani, ему также присвоено звание «correspondent member» как Дому заслуженному, но не базирующемуся в Париже.Кроме того, Модный Дом Elie Saab открывал Неделю Haute Couture, долгое время эта привилегия была закреплена за Модным Домом Torrente, ныне не участвующим в Неделе Haute Couture. В этот раз дизайнер представил очень нежную и тонкую коллекцию: драпировки, шифон, вышивка по тюлю, посеребренные оттенки синего и сиреневого создавали впечатление жидкого металла. Платья были интересны асимметричными вырезами, объемными узлами, декольте и шлейфами, все они были исполнены в духе греческих и римских богинь. Невеста у Elie Saab, как и полагается, вышла в окружении трех девочек, несущих 9-метровый расшитый шлейф. В скором времени мы наверняка увидим эти платья на красных дорожках.Модный дом Valentino воспел в своей коллекции белый цвет. И это не случайно, Валентино обратился к теме свадеб, а именно свадьбы Джекки Кеннеди с Аристотелем Онассисом, напомним, что дизайнер шил подвенечное платье звездной невесте.Поэтому коллекция получилась в духе 60-х, платья-трапеции, прически-пучки, жакеты, болеро и вырезы-лодочки. И заметьте, ни одного красного платья! Критики моды оценивают новую коллекцию Valentino невысоко, осуждая дизайнера за неоправданные повторы, общую скучность, и ждут его реванша на будущей летней сессии Недели Haute Couture. Такой же бесславной участи удостоилась и коллекция Anne Valerie Hash, критики ее признали более подходящей для prêt-a-porte de luxe и не стали рассматривать в концепции Haute Couture.