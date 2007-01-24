У Пугачевой три дочки в Киеве

В столице Украины Алла Борисовна сняла свой последний клип на песню "Приглашаю на закат". Сначала ходили слухи, что эту лирическую песню Прима посвятила Филиппу Киркорову. Но когда дело дошло до съемок, оказалось, что главный герой ее жизни вовсе не Филипп, а дочь Кристина. За помощью в экранизации песни Пугачева обратилась к модному киевскому режиссеру Алану Бадоеву. Он думал, думал и решил, что одной Кристины в клипе будет мало, поэтому нашел Пугачевой еще трех дочерей. {-1}- Я собирался показать Кристину в пять, девять и пятнадцать лет, - рассказал Алан "Комсомолке". - Для этого нужно было найти подходящих детей. Мы искали девочек не только похожих на Кристину, но таких, которые могли бы хорошо сыграть, показать свои эмоции. Плакала для самой Примадонны Самой маленькой Кристиной стала 6-летняя киевлянка Лиза Шпичко. - Я видела фильм про Пугачеву "Женщина, которая поет", - говорит Лиза. - Мама мне его специально показала, чтобы я сыграла свою роль хорошо: я должна была сидеть на чемоданах и думать, что никуда маму не отпущу. Алла Борисовна меня не обижала, только помогала. Она добрая, много улыбается. Она сказала, что я молодец. Пугачева была потрясена актерскими способностями маленькой девочки и даже поинтересовалась, в каком театральном кружке учится это юное дарование. Оказалось, что Лиза нигде пока не учится. - Да у нее же дар божий! - воскликнула Примадонна. Больше самой "дочери" переживала ее настоящая мама Инна Шпичко. Инна работает вместе со стилистом Ольгой Навроцкой, и поэтому ребенок периодически попадал на съемки клипов Бадоева. Однажды ее заприметил режиссер и лично пригласил Лизу на кастинг. Девочку посмотрели самой последней, и она оказалась самой подходящей на роль 5-летней Кристины. Ей пришлось показать, как она умеет плакать, и Лизу утвердили. "Господи, этот ребенок хочет меня ударить!" {-2}Шестикласснице Маше Берун пришлось пройти жесткий кастинг и честно сражаться с конкурентами. Пойти на кастинг Маше посоветовала ее школьная учительница. Девочка говорит, что часто принимает участие во всевозможных конкурсах, но роль Кристины для нее стала началом артистической карьеры. - Я очень боялась этих съемок, - рассказывает Маша, - даже плакала дома. Думала, что Пугачева злая, что она будет на меня кричать, если у меня что-то не получится. Но она оказалась такой доброй. Мы с ней много смеялись и обнимались. Однажды я ее чуть не ударила. Мы по сценарию должны были играть с ней владоши, а она забыла, и вышло, что я замахнулась на нее. Алла Борисовна увернулась от меня и воскликнула: "О Господи, этот ребенок хочет меня ударить!" Больше всего я жалею о том, что не удалось с ней сфотографироваться. Я так нервничала, что забыла дома фотоаппарат, да и вообще думала, что мне никто не разрешит этого делать. Пугачева была очень внимательной. Она разговаривала со мной. Я ужасно боялась, что у меня может не получиться роль, но работать с ней было легко и просто. Она делала все, чтоб мне было легко. Спрашивала, как я учусь в школе, какую музыку люблю слушать. И вообще очень интересовалась моей жизнью. Когда мы прощались, она пожелала мне удачи, - говорит Маша. У Аллы Борисовны теплые руки 15-летней Орбакайте стала 21-летняя актриса Оля Макеева, известная по фильму "Оранж Лав" (режиссер Алан Бадоев). {-3}- Меня на съемку клипа пригласил Алан, - рассказывает Оля. - Я ужасно обрадовалась и даже боялась, что он вдруг передумает и я не буду сниматься. Алла Борисовна оказалась женщиной очень сдержанной, и мне показалось, что чуточку одинокой. Тем не менее за словом она в карман не лезет, шутит, иронизирует. Когда меня уже загримированную подвели к ней, Алан представил: "Вот это наша последняя Кристина". Пугачева ответила: "Хорошо-о-о". По сценарию мы должны были держаться за руки. Тогда Пугачева сказала: - У тебя руки такие же холодные, как и у Кристины. А у нее руки были теплые и очень мягкие. Выглядела Алла Борисовна хорошо, но в ее внешности есть нечто, что говорит о том, что ее жизнь была непростой. Может быть, это такое выражение глаз. Клип выйдет на экраны в начале февраля. И он может стать последней работой Пугачевой. Певица уверяет, что петь больше не будет и очень скоро покинет сцену. Говорит, что на этот раз уже навсегда. А вот для девочек, сыгравших роль Кристины, этот клип может стать хорошим началом артистической карьеры.