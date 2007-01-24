Карина Плай может стать лесбиянкой

При входе на вечеринку столкнулись с посетителем, которому уже доводилось наблюдать посиделки Виолы с гостями на диване. Первым делом нас предупредили: «Нужно сразу начинать пить, иначе будет о-о-очень скучно. Ведите себя как американцы – сами себя развлекайте, иначе так и не дождетесь окончания «ток-шоу». Как оказалось, было сложно дождаться не столько «окончания», сколько начала программы. Именитые гостьи, которым этот вечер пришлось провести «на диване» опоздали на полчаса. Тему обсуждения Виола выбрала уникально «оригинальную» – «Секреты сексуальности». Делиться этими секретами согласились певица Карина Плай и светская львица Светлана Вольнова. Девочки, а именно так называла своих гостей ведущая, так спешили усесться на диван, что Карина Плай на высоченных шпильках чуть не растянулась на ступеньках, остается только догадываться, как Светлане удалось избежать подобной участи. Программа началась с выяснения кто же такая Светлана Вольнова. «Света, ты светская львица или….?»,- таким образом ведущая пыталась представить публике Вольнову. «Нет, я научный сотрудник, специалист по ядерному вооружению Америки и Кореи. Шампанское мне по этому поводу!», - пошутила Светлана. За столиками послышались смешки: «Видимо уже покурила!». Дальше беседа велась в том же духе. Светлана позиционировала себя как женщину, сексуальность которой начинается с головы (в то время, как ее эпатажный внешний вид говорил о противоположном), а Карина – брала свое женственностью и нежностью. В ходе беседы выяснилось, что даже дома сексуальные красавицы ведут себя по-разному. Если Карина готовит сыну котлеты на двенадцатисантиметровой шпильке, то Светлана рассекает по дому босиком. Девушки долго пытались выяснить, что же такое на самом деле сексуальность, можно ли ее приобрести или это врожденное качество. В итоге сошлись на том, что вроде как врожденное. Карина в свою очередь тоном специалиста заявила, что все зависит от группы крови. «У меня четвертая группа крови, а согласно исследованиям, среди людей, принадлежащих к этой группе, чаще всего встречаются геи и лесбиянки. Поэтому я считаю, что сексуальность передается с генами. Правда, нужен опытный партнер, который мог бы раскрыть и развить ее». Вольнова же считает, что мужчин привлекает не столько сексуальность, сколько чувственность. Чувственность, это и есть настоящая сексуальность (а именно чувственности, как полагает сама Светлана, у нее хватает с избытком). Сошлись участницы и на том, что красивая, не означает сексуальная. Пока своеобразные эталоны сексуальности толкли воду в ступе, публика откровенно скучала - потягивала коктейли и обсуждала новости. Заметив это, Виола решила привлечь к обсуждению одну из своих подруг, мило чирикавших за столиком. «Оксана, поделись своим секретом». Подруги удивились такому повороту событий: «П…», - нецензурно выразилась одна из них. Но, тем не менее, Оксана все-таки поднялась из-за столика и промямлила: «Главное – оставаться самой собой». «Фу как некрасиво ты сказала», - осадила девушку Вольнова, и не очень остроумная подруга вернулась на свое место. Добавить что-то по теме было уже нечего, и участницы ток-шоу закончили программу исполнением нескольких песен под караоке.