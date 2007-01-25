Как звезды страдают от нянь (Эксклюзивные подробности)

{-1}ВЛАДА ЛИТОВЧЕНКО: «Няня моей дочери давала снотворное» - Функции няни в нашей семье успешно выполняла моя мама. Она помогала мне заниматься старшей дочерью. Когда Маргарита была совсем маленькой, я училась в консерватории, поэтому приходилось часто отлучаться, и мама приходила мне на подмогу. А вот для младшей, Кристины, мы уже брали няню. Одной из первых ее нянь стала медсестра из роддома. И следующая была с медицинским образованием. Она давала дочери снотворное, чтобы ребенок спал и не доставлял ей лишних хлопот. Однажды она допустила передозировку, и мы не могли в течение двух часов разбудить дочку.



Найти хорошую няню, эдакую Арину Родионовну, — большая проблема. Я даже обращалась в специализированные агентства, но они не являются гарантами профессионализма персонала. Для себя я сделала вывод, что няню надо брать в возрасте от 42 до 55 лет, у которой есть собственные взрослые дети.



Имею неудачный опыт общения с гувернантками. Однажды я вернулась домой раньше и застала одну из них, накладывающую на лицо маску из моего тюбика. Найти хорошую няню мне помогла мама. Я видела, как она любила ребенка и относилась к нему по-матерински. Сейчас Кристина учится в британской школе и большую часть времени проводит там. Няня ее отводит и забирает из школы, кормит, вместе они ходят в музеи, на экскурсии, гуляют в парке. {2-}ОЛЬГА СУМСКАЯ: «От знакомых мы наслышаны о совершенно криминальных случаях» - Хотя мою бабушку воспитывали гувернантки, мы с моим мужем совершенно сознательно решили не доверять детей чужим тетям. От знакомых наслышаны о совершенно криминальных случаях. А мы, актеры, — люди впечатлительные. Да и не просто пустить в дом чужого человека, который должен подходить нам не только по деловым качествам, но и быть близким по духу. Я такая мама, которая должна знать о своих детях все — от и до. Поэтому нянями для моей младшей Анечки у нас периодически становятся все члены нашей семьи. Помогает старшая дочь Тоня. Но чаще всего Аню нянчит бабушка Лина, мама моего мужа. Лучше ее никто не присмотрит за дочкой. А еще она радует малышку обновками, сшитыми собственноручно, поскольку по специальности она — закройщик. Анечка носит сшитый ею комбинезончик, а смастеренное ею пуховое одеяльце стало семейной реликвией.



Мои родители были няньками моей старшей дочери, у них она росла до 10 лет. В год и девять месяцев пошла в детский сад. У меня просто душа болит и наворачиваются на глаза слезы, когда читаю записи в ее дневниках обо мне: «До прихода мамочки остается три часа, час… сорок минут…». Поэтому сейчас максимально стараюсь наверстать упущенное в отношениях с детьми. {-3}МАРИЯ БУРМАКА: «Няньку для моей дочери нашла мать Ирины Билык» Найти няню — задача не из простых, но мне повезло. У моей Яринки было три няни. Первая появилась, когда дочке исполнилось шесть месяцев, и помогала мне до двух лет. До этого ухаживать за Яриной мне помогала бабушка, которая специально для этого приехала из Харькова.



Но потом мне предложили работать на телевидении. Когда Яринке исполнилось два года, для меня опять встала проблема няни. Однажды, Ирина Билык пригласила меня в гости, но я отказалась, пояснив, что не на кого оставить ребенка. Тогда Ирина мама взялась мне помочь и познакомила меня со своей подругой.



Честно говоря, я довольно скептически отнеслась к этому предложению, потому что моя дочка до этого отвергла многих из предлагаемых нянь. Но как только увидела Галину Федоровну в пушистом белом платье, тут же заявила: «Мама, можно я ее поцелую?». Так Галина Федоровна осталась у нас. И занималась с ней, пока дочери не исполнится четыре года. Я считала, что в этом возрасте нужно отдать ребенка в детский садик, потому что ребенок нуждается в общении со сверстниками. Без работы Галина Федоровна оставалась только месяц, у Иры к тому времени родился сын Глеб, и она стала помогать в его воспитании. Мы до сих пор в прекрасных отношениях с Галиной Федоровной.



А в жизнь Яринки постепенно стала входить Галина Викторовна. Она работала нянечкой в детском саду, куда ходила дочь. А с тех пор, как я привела ее в дом, она стала незаменимым человеком для нашей семьи. Я сразу оговорила с Галей тему, которая табуирована для обсуждения с моей дочкой — это взаимоотношения мужчины и женщины. Я считаю, что такая информация должна исходить от мамы. Я не хотела бы, чтобы у меня работала женщина в возрасте, которая учила бы меня жизни. К тому же, мне тяжело командовать человеком, который старше меня. {4-}АННА ГРОСУ: «Моя дочь запела благодаря няне» Вообще с хорошими людьми нашей семье всегда везло, в том числе с нянями. Первая из них появилась у нас, когда Алине было десять дней. Я занималась бизнесом, мне требовалась помощница. Без нее с ребенком и с работой никак было не справиться.



По рекомендации наших знакомых в нашем доме появилась Клавдия Ивановна, бывший главный бухгалтер облисполкома, очень интеллигентная, доброжелательная, аккуратненькая. У нее были свои взрослые дети и внуки, поэтому она без труда нашла контакт с Алинкой, да и с нами. Она боготворила Алинку, относилась к ней как к родному ребенку. А еще постоянно пела ей. Может быть, поэтому Алина в два года тоже запела. С Клавдией Ивановной она выучила самые популярные детские песенки. У нас до сих пор с ней прекрасные отношения. Мы часто созваниваемся, ходим друг к другу в гости. Не дай Бог, Алина заболеет, я в первую очередь звоню ей и советуюсь, что делать.



В три года мы отдали нашего ребенка в сад, но там Алинка стала болеть. Зато там познакомились с педагогом Натальей Михайловной, которая вскоре стала нашей Мэри Поппинс. Как-то я забирала дочку из садика и обратила внимание, что воспитательница носит ее на руках и называет "наша Барби". Это и сыграло решающую роль —мы предложили Наталье Михайловне стать наставником Алины. Наталья Михайловна в три года научила Алину читать, писала стихи и сценарии, ежемесячно ставила "отчетные" спектакли, в которых была задействована не только Алина, но и другие дети. Приглашались все соседи, друзья и знакомые, и все нам просто завидовали, какая у нас замечательная наставница. Сейчас наша девочка пишет свои первые стихи. Постоянно созванивается и делится своими достижениями с бывшей няней. Когда Алине надо было идти в школу, мы с мужем решили, что лучше все-таки перевезти ее в столицу. Тем более, что к тому времени мы приобрели в Киеве квартиру, куда и переехала Алина и ее следующая няня, бывшая преподавательница английского языка.



На этот раз с педагогом нам не повезло. Но мы это поняли только через год, заставив ребенка пострадать. В квартире для нее была выделена комната, она пользовалась всеми благами — начиная от продуктов в холодильнике, заканчивая прислугой, автомобилем с водителем. Мы опасались разбаловать ребенка, поэтому вовремя не среагировали на жалобы преподавательницы, которая при каждом нашем приезде сетовала на несносное поведение воспитанницы, и оправдывали некоторую строгость гувернантки.



Первой тревогу забила Клавдия Ивановна, которая на несколько дней заехала погостить к своей бывшей воспитаннице. Больше всего ее возмутили грубость и агрессивное поведение няни, которая истеричным тоном отчитывала дочь. Мы попытались как-то сгладить ситуацию, но на каждое замечание воспитательница сразу хваталась за чемоданы. Потом уже мы узнали, что в доме устраивались тусовки с выпивкой. Чтобы ребенок не рассказал нам об этом, преподавательница вместо того, чтобы Алина готовила уроки, позволяла ей смотреть бесконечные сериалы. Вот откуда взялись плохие отметки. В конце концов, мы рассчитали гувернантку. А домой пригласили священника, чтобы он освятил жилище. А новой воспитательницей у Алины стала женщина, которая до этого готовила для нашей дочери и ее няни.

