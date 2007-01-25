В Киеве выясняли, кто из российских звезд снялся голым для рекламы сериала (ФОТО)

25 января 2007, 12:58

В преддверии премьеры сериала «Ангел-хранитель» канал «1+1» собрал на презентацию в ресторане «Шоколад» цвет актерской команды киномыла, продюсеров проекта и журналистов. Место выбрано было не случайно - здесь снимались некоторые эпизоды «Ангела-хранителя».

Самыми близкими к понятию пунктуальности оказались продюсеры – сперва на мероприятии появился генеральный директор канала «1+1» Юрий Морозов, а вслед за ним - продюсер «Стар Медиа» Влад Ряшин вместе с продюсером «Киевтелефильма» Валентином Опалевым. Актеры, естественно, опоздали. Собственно, не без причины. Съемки сериала сейчас идут в Киеве параллельно на двух площадках, поэтому исполнителей основных ролей везли с разных точек города. Главная героиня сериала Дарья Повереннова вообще только прилетела из Москвы и в пять часов вечера буквально сходила по трапу самолета в киевском аэропорту. А Алексей Панин наоборот готовился на восьмичасовой поезд и поэтому у него был буквально час на все пресс-общение. Впрочем, никто не жаловался, потому что когда все заняли свои места за столом, оказалось, что пресс-конференция – занятие не официальное, а очень даже веселое. Жанна Эппле постоянно хохотала над репликами сидящего рядом Михаила Горевого и Владислава Демченко и говорила, что отзывается на имя Юля – так зовут ее героиню по сериалу «Бальзаковский возраст или Все мужчины сво…». Бывшая сестра Буржуя Дарья Повереннова, в противовес ей была наоборот весьма серьезной и замечала, что играть «голубых» героинь – дело трудное. А делать это в течение целого года – и того сложней. Исполнитель главной мужской роли, дисквалифицированного боксера Ивана Круглова - Анатолий Руденко подчеркнул, что если внешне он не очень соответствует боксерскому имиджу, то в душе он - настоящий боксер. Валентин Опалев вступился на защиту героя Панина, которого ведущая назвала бандитом, и доказывал, что тот вовсе не бандит. «Мне очень нравится играть с ним любовь, – откровенничала Жанна Эппле, у героини которой по сюжету – роман с персонажем Панина. – И чем дальше, тем больше!» «Вы знаете, я немножко огорчен, - со своей стороны печалился Панин, - Жанна несколько раз приезжала на площадку со своим молодым человеком, и каких либо попыток подбить клинья у меня просто не было. Все на корню обрублено. Было бы конечно хорошо, если бы она была свободная!». «А ты уведи! –предложила Дарья Повереннова. «Посмотри на меня! Ты меня видела?! Кто ж позарится?!» От вопроса о бюджете серии Влад Ряшин и Валентин Опалев красиво ушли, причем продюсер «Стар Медиа» свой ответ сформулировал хитро: «Стоимость одной серии адекватна необходимому минимуму, необходимому для качественного производства стоимости одной серии сериала». Не подкопаешься. Поэтому о гонораре Ирине Аллегровой за заглавную песню в грядущем премьере уже никто и не спрашивал. Особо активно обсуждался вопрос – чей же торс изображен на бигборде «Ангела-хранителя». Панина или Анатолия Руденко? Однако режиссер Бата Недич заявил, что это его торс и только благодаря ему он может держать всю эту супер-активную команду актеров в узде. Уже убегая на поезд Панин решил напоследок пропиарится: «Благодаря этому сериалу не только получаю удовольствие, но и смогу заработать денег, чтобы к лету начать снимать собственное кино». Далее уже пошла настоящая вечеринка, которая, принимая во внимание название заведения и слоган сериала - «Мечта каждой женщины» состояла исключительно из сладких блюд, тортов, пирожных и фруктов. И алкоголя. «А что тут только сладкое? А мяса нет?» - недоумевала Жанна, проголодавшаяся после съемок. Специально для актрисы отдельно заказали бутерброды с красной рыбой и сыром, который Жанна вместе с Дашей дружно уничтожили. Как раз успели до момента, пока Бата Недич не стал собирать рассеявшуюся по ресторанным закоулкам группу и не скомандовал, что пора ехать работать – сегодня еще срочно надо было доснять эпизод для 14-й серии и передавать ее в Москву. Там «Ангел-хранитель» стартовал в январе на канале «Россия» и идет с очень завидными рейтингами. Даже уже передвинулся на более престижное эфирное время. Так, что, как отметил гендиректор „1+1” Юрий Морозов, есть все основания рассчитывать на успех проекта. для того, чтобы привлечь внимание многомиллионной аудитории зрителей телеканала „1+1”.

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