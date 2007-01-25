ШОК! Мурат Насыров хотел заснять свою смерть

Насыров вырос в религиозной семье, а самоубийство у верующих, как известно, страшный грех. Но оперативники, работающие на месте гибели певца, однозначно пришли к выводу, что Насыров сам спрыгнул с балкона. Они считают: за несколько часов до самоубийства певец принял наркотик ЛСД, который спровоцировал приступ жуткой депрессии. Теща певца Грета Бойко вспоминает страшный момент: - Он не находил себе места. Говорил, что к нему пришел Бага с Богом и он должен идти к ним... По ее словам, Мурат, вернувшись со встречи с друзьями, закрылся в комнате-студии и долго слушал свои старые хиты. Из студии Насыров вышел очень возбужденным. Разбудил детей, попрощался с ними. Потом надел концертный костюм, повесил фотоаппарат на шею и спрыгнул с балкона, пишет «Комсомольская правда». Выяснилось, что некоторое время назад артист лечился от наркозависимости. И сумел соскочить с иглы. Но в августе 2006-го в автокатастрофе погиб друга Мурата - гитарист группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. С тех пор у Насырова, по словам друзей, как будто помутился рассудок. - Мурат опять начал употреблять наркотики, постоянно говорил, что к нему приходит призрак Баги, зовет за собой. Представляете, Мурат почти месяц вообще не спал! - рассказали друзья Насырова. - Мы дружили 17 лет, и за все это время я никогда не видела Мурата грустным, - вспоминает певица Марина Хлебникова. - Он так любил свою Наташку и детишек. Не понимаю, как он мог решиться на такое... - Марина, скажите, Мурат давно пристрастился к наркотикам? - Не знаю... Он даже не пил. Вот сейчас говорят о творческом кризисе, но у Насырова было много концертов: он выступал в модных клубах, мы вместе с ним на Рождество летали по приглашению шейха в Арабские Эмираты. Мурат постоянно сочинял новые песни. - А правда, что Насыров все время говорил про умершего друга? - Да, смерть Баги подкосила Мурата. Он был его лучшим другом. Единственное, что его спасало от депрессии, - любимое хобби. Он постоянно что-то фотографировал: природу, людей. - Поэтому Мурат взял перед роковым прыжком фотоаппарат? - Он говорил, что мечтает об уникальном кадре... Никто не может понять, зачем Насыров взял с собой фотоаппарат. - Я фотоаппарата не видел, но знаю, что он прыгнул с ним. Мурат с детства увлекался фотографией, он просто не выпускал камеру из рук, - рассказал директор певца Александр Скурихин. - Но в последние дни Мурат никому не показывал свои снимки, скидывал их в компьютер и поставил на папку, где хранились его работы, пароль. Друзья певца вспоминают, что Насыров, как безумный, твердил, что он запечатлел призрак умершего Баги Садвакасова... - Знаете, если Муратик взял с собой фотоаппарат, значит, он что-то хотел сфотографировать... Может быть, хотел заснять свою смерть, - говорит убитая горем теща Насырова Грета Бойко. - Он прыгнул со своей любимой камерой - это был полупрофессиональный Canon. Сосед Андрюша снял с Муратика фотоаппарат и отдал мне. - А где сейчас эта камера? - Наташа в Алма-Ату увезла... Мы выяснили, что Наталья на похоронах положила Canon в гроб любимого. К сожалению, теперь никто не узнает, сделал ли певец уникальный кадр, о котором мечтал... Незадолго до смерти Мурат, музыкант и поэт, успел записать свою последнюю песню. Насыров был от нее просто в восторге. И не сомневался, что произведение станет хитом. - Это лирическая баллада о любви, - рассказал близкий друг Мурата Джурад. - Она посвящена Ромео и Джульетте. Эта песня очень много значила для Мурата. Сейчас, когда его уже нет, мы слушаем ее со слезами. Свою новую композицию певец называл «Свадебной». - Он хотел, чтобы ее исполнила популярная певица Алсу, которая недавно вышла замуж и родила дочку, - продолжает Джурад. - Но не успел, видимо, ей предложить... Ангел мой, хочу тебя обнять я. Нежные слова, свадебное платье. Рука в руке и тихое признанье. Как лодка по реке, любви повествованье. Казалось, что счастье нашло приют И небо играло ночной этюд. Нас звезды вели в ту гавань любви. Где же ты сейчас, Мой самый близкий человек? Ветер оборвал и унес все мечты, Холодно без тебя, Возвращайся только ты...





