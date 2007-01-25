ШОК! Мурат Насыров хотел заснять свою смерть

25 января 2007, 13:16

Трагическая гибель 37-летнего Мурата Насырова шокировала россиян. Поначалу у людей, знакомых с Муратом, были сомнения, мол, певец не мог решиться на такой отчаянный шаг.

Насыров вырос в религиозной семье, а самоубийство у верующих, как известно, страшный грех. Но оперативники, работающие на месте гибели певца, однозначно пришли к выводу, что Насыров сам спрыгнул с балкона. Они считают: за несколько часов до самоубийства певец принял наркотик ЛСД, который спровоцировал приступ жуткой депрессии. Теща певца Грета Бойко вспоминает страшный момент: - Он не находил себе места. Говорил, что к нему пришел Бага с Богом и он должен идти к ним... По ее словам, Мурат, вернувшись со встречи с друзьями, закрылся в комнате-студии и долго слушал свои старые хиты. Из студии Насыров вышел очень возбужденным. Разбудил детей, попрощался с ними. Потом надел концертный костюм, повесил фотоаппарат на шею и спрыгнул с балкона, пишет «Комсомольская правда». Выяснилось, что некоторое время назад артист лечился от наркозависимости. И сумел соскочить с иглы. Но в августе 2006-го в автокатастрофе погиб друга Мурата - гитарист группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. С тех пор у Насырова, по словам друзей, как будто помутился рассудок. - Мурат опять начал употреблять наркотики, постоянно говорил, что к нему приходит призрак Баги, зовет за собой. Представляете, Мурат почти месяц вообще не спал! - рассказали друзья Насырова. - Мы дружили 17 лет, и за все это время я никогда не видела Мурата грустным, - вспоминает певица Марина Хлебникова. - Он так любил свою Наташку и детишек. Не понимаю, как он мог решиться на такое... - Марина, скажите, Мурат давно пристрастился к наркотикам? - Не знаю... Он даже не пил. Вот сейчас говорят о творческом кризисе, но у Насырова было много концертов: он выступал в модных клубах, мы вместе с ним на Рождество летали по приглашению шейха в Арабские Эмираты. Мурат постоянно сочинял новые песни. - А правда, что Насыров все время говорил про умершего друга? - Да, смерть Баги подкосила Мурата. Он был его лучшим другом. Единственное, что его спасало от депрессии, - любимое хобби. Он постоянно что-то фотографировал: природу, людей. - Поэтому Мурат взял перед роковым прыжком фотоаппарат? - Он говорил, что мечтает об уникальном кадре... Никто не может понять, зачем Насыров взял с собой фотоаппарат. - Я фотоаппарата не видел, но знаю, что он прыгнул с ним. Мурат с детства увлекался фотографией, он просто не выпускал камеру из рук, - рассказал директор певца Александр Скурихин. - Но в последние дни Мурат никому не показывал свои снимки, скидывал их в компьютер и поставил на папку, где хранились его работы, пароль. Друзья певца вспоминают, что Насыров, как безумный, твердил, что он запечатлел призрак умершего Баги Садвакасова... - Знаете, если Муратик взял с собой фотоаппарат, значит, он что-то хотел сфотографировать... Может быть, хотел заснять свою смерть, - говорит убитая горем теща Насырова Грета Бойко. - Он прыгнул со своей любимой камерой - это был полупрофессиональный Canon. Сосед Андрюша снял с Муратика фотоаппарат и отдал мне. - А где сейчас эта камера? - Наташа в Алма-Ату увезла... Мы выяснили, что Наталья на похоронах положила Canon в гроб любимого. К сожалению, теперь никто не узнает, сделал ли певец уникальный кадр, о котором мечтал... Незадолго до смерти Мурат, музыкант и поэт, успел записать свою последнюю песню. Насыров был от нее просто в восторге. И не сомневался, что произведение станет хитом. - Это лирическая баллада о любви, - рассказал близкий друг Мурата Джурад. - Она посвящена Ромео и Джульетте. Эта песня очень много значила для Мурата. Сейчас, когда его уже нет, мы слушаем ее со слезами. Свою новую композицию певец называл «Свадебной». - Он хотел, чтобы ее исполнила популярная певица Алсу, которая недавно вышла замуж и родила дочку, - продолжает Джурад. - Но не успел, видимо, ей предложить... Ангел мой, хочу тебя обнять я. Нежные слова, свадебное платье. Рука в руке и тихое признанье. Как лодка по реке, любви повествованье. Казалось, что счастье нашло приют И небо играло ночной этюд. Нас звезды вели в ту гавань любви. Где же ты сейчас, Мой самый близкий человек? Ветер оборвал и унес все мечты, Холодно без тебя, Возвращайся только ты...


Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять