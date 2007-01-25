Даже ради славы Филиппа Киркорова Александр Панайотов не хочет ни сантиметра в ж… (ФОТО)

«Это провокация. Вообще-то в Киев я ехал на концерт, а уже в поезде мне директор сообщил, что меня пригласили к тебе в программу, да еще и на такую тему». «Так может нам пригласить сюда твоего директора?», - поинтересовалась Маша. «Да, думаю, он бы тут лучше смотрелся». Но избежать своей участи Панайотову не удалось. «Я – не гей, - безапелляционно заявил артист. – Я люблю женщин и пою для женщин. А мужчина не может считаться настоящим, если он гей». По мнению Александра, гомосексуалистов сейчас в нашем обществе видимо-невидимо. «Нужно смириться с тем, что голубые есть, они повсюду, даже если вы об этом не подозреваете. Они мелькают на экранах, они всегда рядом, в шоу-бизнесе так особенно. От них никуда не деться, их никто ни куда не выселит», - в запале тараторил негей Панайотов. «У геев доминирует женское начало, так что настоящим мужчинам у них учиться нечему». «А как же твое заявление о том, что среди гомосексуалистов ты встречал гораздо больше настоящих мужчин, чем среди парней традиционной ориентации?», - загоняла Маша в угол главного участника программы. И тут Панайотов изменил себе: «У них есть вкус, они следят за собой и умеют красиво обращаться с женщинами. Это действительно может послужить примером для остальных». Потом выяснилось, что единственный способ релаксации для Александра – шоппинг, что, скажем прямо, не совсем мужской вариант отдыха. «Ну, я же артист и должен следить за собой! Но я не гей». «А как докажешь?», - не унималась Ефросинина. «Я не люблю оправдываться. Маша, не провоцируй меня на «доказательства». Да у меня сейчас нет девушки, но это еще ничего не значит. Я просто не встретил достойную», - оправдывался певец. «Среди моих знакомых есть люди нетрадиционной ориентации, даже один мой близкий друг, но я не в его вкусе». «Ты говоришь о Боре Моисееве? А где же та золотая сережка, которую он тебе подарил?», - вдруг вспомнила Маша. «Нет, я говорю не о нем. А сережку я предусмотрительно снял, знал же куда иду»,- оправдывался герой. «Письма гомосексуалисты мне почти не пишут. Вот мой коллега Сергей Лазарев получает их гораздо больше. В этом я ему проиграл. Но не могу сказать, что жалею. Хотя на концерты приходят, и я рад их видеть». «А если бы тебе предложили разок попробовать и бац – слава, как у Филиппа Киркорова?», - продолжала ведущая. «Нет, я бы не согласился. Во-первых, это был бы не раз, а во-вторых, я не хочу славы Киркорова». На этом беседа и закончилась. Панайотов робко чмокнул Машу в щеку и ретировался со съемочной площадки.