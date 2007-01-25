Почему Волкодав отлучился от «тела»? Автор романа Мария Семенова разнесла блокбастер в пух и прах

25 января 2007, 15:10

Писательница Мария Семенова, экранизация романа которой «Волкодав» наделала много шума, резко высказалась по поводу получившегося «шедевра». Ее обидели не только неточности и «ляпы» в сценарии. Оказалось, автора первоисточника намеренно отстранили от процесса создания картины. Присутствовала в качестве консультанта Семенова только на одной сцене. После чего бурно поругалась с режиссером Лебедевым, и все дальнейшие переговоры вела уже по Интернету и телефону.

БУХАРОВ СТАЛ ПЛОХИМ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕМ — Скажите честно, как вам кино? — «Все сходства с реальными событиями сугубо случайны…». Примерно такие отношения у снятого кино с моим романом. Этот фильм мог бы быть существенно лучше. Но, с другой стороны — он не самый плохой образец экранизации. За что, все-таки, спасибо режиссеру Лебедеву и всей честной компании. А после небольшой похвалы можно со смаком говорить гадости. — ??? — Представьте, по ходу написания сценария всерьез обсуждалась замена боевого летучего мыша, спутника Волкодава, на черепаху. Как бы это выглядело! Когда я впервые прочла сценарий, волосы встали дыбом. (Кстати, я с изумлением узнала, что еще на стадии заключения контракта киношниками отдельно оговаривалась моя отстраненность от проекта). В Москве, на первой встрече с Николаем Лебедевым мы орали друг на друга 11 часов. И я раза три собиралась контракт разорвать. Но все-таки удержалась, несмотря на грубые ошибки в сценарии. — О них — поподробнее! — Что меня больше всего возмутило — поведение самого Волкодава. Правила профессии телохранителя были одинаковыми во все времена для всех народов. Пункт первый: куда ж ты, герой, от охраняемого тела! Совершать подвиги и за кем-то гнаться, когда «объект» беззащитен, недопустимо. А Волкодав бросает Кнесинку, чтобы что-то там выяснить… Пункт второй: не нанимайся охранять в одиночку. Ради этого я устроила в книге двух толковых учеников, от которых в фильме и след простыл. А уж про поединок с Людоедом я вообще не говорю! Неправдоподобная сцена. Ведь вся жизнь Волкодава подчинена желанию убивать. А Лебедев: «Ой, ну как же, Волкодав убивает человека старше себя, я потом полфильма буду доказывать, что он хороший…». И город Галерад, большой, богатый, сильный, торгующий со всем миром, в какое-то чумное средневековье превратили. Между тем Лебедев уже пишет следующий сценарий по второй книге. И обещает еще больше отойти от моего первоначального сюжета. А я в свою очередь собираюсь написать еще одну книгу, где объясню, как Волкодав научился жить не только ради того, чтоб убивать. — Если бы вы могли принимать участие в съемках фильма, кого из актеров выбрали бы на главную роль? — Кроме Евгения Сидихина когда-то мне и на ум никто не приходил. А сейчас я молодых актеров не знаю. А что касается выбранного Александра Бухарова, он — героический человек. Отказался от другой очень престижной роли только ради призрачной надежды на то, что ему повезет сыграть Волкодава. Причем, никаких гарантий режиссер не давал. Бухаров приходил на съемочную площадку и подыгрывал артистам другие роли. В общем, добился своего. — Но хоть что-то в картине вам понравилось? — Было несколько моментов, на которых я роняла слезу (мы с другом смотрели премьеру в киноцентре «Москва»). Очень хорошо получилась сцена, где на Волкодава накатывает воспоминание. И к нему, умирающему, приходит мать Кендарат и вся его семья — умершие родители с не рожденной сестренкой. К АКИНЬШИНОЙ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ! — Вы Оксану Акиньшину не размазали. Понравилась? — Она, бесспорно, красивая. А мы привыкли, что молодая красивая актриса часто сидит в кадре с выражением: вот, посмотрите, какая я! Акиньшина не играла, она, действительно, была Кнесинкой. К актерскому составу у меня вообще претензий мало. Все на месте и все делают это дело с удовольствием. Мне довелось смотреть несколько серий «Марша Турецкого» с тем же Домогаровым. Он выходит, и на лице написано: «Опять Турецкий! До чего ж мне это надоело!». А в «Волкодаве» видно — снимается с удовольствием. Кстати, были мнения, что Домогарову нельзя Людоеда играть. Как же — он гроза московских бандитов. — А любовная линия, на ваш взгляд, удалась? — А там ее вообще не должно было быть. Долгоиграющее чувство Волкодава к той девочке, которая не успела стать женщиной, не в счет. Он видит в Кнесинке олицетворение домашнего очага и семейного счастья, которое он утратил, а не конкретную любовь. В кино пошли по стандартному пути. И выбросили все, что должно было составлять суть повествования. Я же писала книжку, которая бы отличалась от бурного потока фэнтези в России. А тут как раз получился развесистый тиражированный штамп. — И, все же, узнав об экранизации, вы обрадовались! — Грех было печалиться. Это позднее я узнала, что создатели фильма меня не просто игнорировали, но и всячески сознательно отодвигали от процесса. Они почему-то были уверены, что я начну скандалить и цепляться за каждое слово. А я человек достаточно открытый, готова к пониманию и компромиссам. Ну что сделано, то сделано. Я жеванием вчерашних «соплей» не занимаюсь. — Какой бы фильм ни был, это ваш новый виток популярности! — Да, кушать-то хочется. И книга раскупается, слава Богу. На обложке — не самые худшие кадры из фильма. Привлекают внимание. А главное — после «Волкодава» увидели свет мои другие творения, на что было мало надежды. «Родная душа», которая в ближайшее время выйдет, книга о собаках. Пообещали даже, что мы сможем придти на презентацию в «Буквоед» со своими псами. Авторов шесть, это мои друзья, все истории собачьей жизни реальные. Меня сфотографировали в косухе для обложки с двумя моими огромными питомцами. МОЙ ДРУГ СЕРДЦА – ВИКИНГ — Вы приехали на встречу на метро. А машину водите? — У меня больше 20 лет водительского стажа. Но за руль сажусь по необходимости. Не люблю переживать на тему: украли автомобиль или нет? Машина была у нас всегда, мой отец инвалид. Я росла в гараже с «Москвичом». Когда отец посылал под машину что-нибудь отвернуть-привернуть — это было счастье. Потом были две «Нивы». А сейчас вот купили потасканный «Джип». — Ваш отец служил прототипом для ваших героев? — Когда всю жизнь живешь рядом с инвалидом, у тебя вкусы меняются… Я когда-то смеялась: если б за мной начали ухаживать два молодых человека, и один из них был бы с палкой, у него было бы больше шансов. Не написать книжку, главный герой которой инвалид, я не могла. В ранних моих произведениях главный герой — хромой кузнец. У меня многие персонажи хромые были. Только с годами догадалась, почему. — А в последней книге герой на коляске? — Сейчас у меня на стадии последних доработок находится книга «Там, где лес не растет». Она посвящена младшему соплеменнику Волкодава. Герой путешествует по миру в тогдашнем эквиваленте инвалидной коляски. Ну и все время попадает в какие-то ситуации. То из-за своего языка, то из-за дурного характера. Скоро ему предстоит эпохальная любовная сцена. — То есть лирика вам не чужда? — А кому она чужда? — А не хотелось сменить свой образ на более женственный? Вечернее платье, к примеру, надеть? — Я с трудом понимаю, как люди на каблуках-то ходят! Это же жутко неудобно. Ну, дал бог ту внешность, которая у меня есть и шрам на голове. В общем, я не помираю по своему внешнему виду. Хотя преклоняюсь перед интеллектуалами, которые ухитряются быть и гламурными. А я другая. Как говорила мама: «Каждый молодец на свой образец». Вот она, кстати, была очень красивой женщиной. И соответствовала секс-символу пятидесятых. — Вы сейчас не одиноки. Расскажете о своем «молодом человеке»? — «Молодому человеку» 60 недавно исполнилось. Его зовут Хокан Норелиус. Познакомились мы в 1992 году. Союзом писателей был организован круиз по Балтийскому морю. И я на него попала к своему глубокому изумлению (тогда была жесткая конкуренция). Это было совместное путешествие творцов разных стран на корабле. А у меня в тот момент имелся самодельный переносной компьютер. И проблема — найти для него принтер. Я пристала к шведам, где в Стокгольме магазинчик, в котором можно купить подержанный принтер. Шведы пришли в такой восторг от моего самодельного агрегата, что принтер мне подарили. И как раз Хокан принес его на корабль. Так мы познакомились, подружились, потом стали ездить друг к другу в гости. Не сказать, что это бурный роман. Скорее, мы просто хорошие друзья. Между нами полное доверие. Плюс некий романтический флер. А еще он очень продвинутый компьютерщик и очень порядочный человек. Восемь лет он вокруг меня круги выписывал. В итоге я все же сдалась. — Как происходит чтение ваших книг Хоканом? На шведском? — Обычно я ему свои книги рассказываю. Правда, от «Волкодава» он прочитал первую главу, которую перевела на английский язык по просьбе издательства. В Стокгольме Хокан устроил мне экскурсию в королевские конюшни. И материал, который я там почерпнула, был использован в книге «Заказ». А вообще он по-русски не говорит, а я по-шведски. Общаемся на английском.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять