Скандал! Тина Кароль рассталась с продюсером. (Эксклюзивные подробности)

Популярная певица решила, наконец-то, расстаться со своим продюсером Олегом Черным, который, собственно, и сделал из никому неизвестной Тани Либерман звезду украинской эстрады. Конфликт назревал давно, но от последнего шага до поры до времени певицу удерживали родители. Именно они в свое время и подписали контракт с Черным. Но, по всей видимости, девочка выросла. О причинах разрыва продюсер рассказывает прессе в сдержанных тонах: мол, он не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве, Тина – самодостаточная артистка со своими планами и т.д. и т.п. Но в шоу-бизнесе секреты не слишком-то хорошо хранятся. Стало известно, что на самом деле яблоком раздора стали деньги. Кароль не устраивала именно финансовая сторона взаимоотношений с продюсером. Известно, что артистке уже удалось самостоятельно организовать несколько концертов. Видать, она почувствовала вкус свободы и уверенность в собственных силах. Что ж, в добрый путь! Но стоит сказать, что довольно редко яркой звезде удавалось продолжать сиять, после такого разрыва. Будем надеяться, что с Тиной подобного не произойдет.