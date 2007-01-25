Богдан Ступка рассказал, на что потратит деньги Березовского

«Триумф» – независимая премия, учрежденная в 1992 году. Ею поощряются высшие достижения в области литературы и искусства. Каждый лауреат получает по 50 тысяч долларов, статуэтку «Золотой эльф», выполненную по эскизу Эрнста Неизвестного, золотой значок и диплом. В состав жюри премии входят такие известные люди, как Василий Аксенов, Андрей Битов, Олег Меньшиков, Владимир Познер, Инна Чурикова, Олег Табаков, Михаил Жванецкий, Андрей Вознесенский. Для Богдана Сильвестровича новость о том, что он стал очередным лауреатом, прозвучала, как гром среди ясного неба. Как он сам напел на пресс-конференции, организованной по этому поводу, предварительно извинившись за отсутствие слуха: «Триумф нечаянно нагря-я-я-нет, когда его совсем не ждешь…». «На церемонию вручения я взял весь свой выводок: жену Ларису, сына Остапа, его жену Ирину, внука Дмитрия и внучку Устю. Вручал мне премию сам Андрей Вознесенский. Торжество проходило в российском Государственном музее изобразительного искусства им. Пушкина. Но многие артисты пришли в та-а-а-ких одеяниях! Я конечно понимаю, что демократия, и все такое, но нельзя же так: джинсики, кофточки…», – поделился впечатлениями известный артист. «На что потрачу деньги?… Вот видите, вас только это интересует, а меня, в отличие от вас, интересует искусство, – пожурил Богдан Ступка журналиста, посмевшего задать столь «низменный» вопрос. – Если бы я получил 5 миллионов долларов, то тогда бы, может, и задумался над тем, куда их потратить…А за то, что получил я, нельзя даже купить однокомнатную квартиру в Киеве! Если серьезно, я с некоторыми преподавателями решил создать фонд в институте театрального искусства, и помогать талантливым детям. Я веду там группу студентов, а среди них есть такие бедняжки! Если он засыпает на уроке творческого мастерства, потому что ночью разгружал вагоны, то ему стоит помочь, я думаю…». С 1 февраля Богдан Сильвестрович будет играть в фильме «Тарас Бульба». Режиссер Владимир Бортко, который, по словам Ступки, начинал свою театральную карьеру именно в Киевском театре им. Ивана Франко, бегая еще мальчишкой по сцене, доверил мэтру украинского театрального и кино-искусства роль самого Тараса Бульбы. Младший Ступка – Остап, тоже будет играть в этом фильме казака Вертихвоста, «хотя мог бы сыграть и сына Андрия, ведь он еще молоденький», – заметил Богдан Ступка. Съемки будут проходить на Хортице, в Аскании-Нова, в Каменец-Подольском и на питерской киностудии «Ленфильм».