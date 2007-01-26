Киев построил российских звезд

Буквально на день в Киев приехали участники этого сериала: актеры Владимир Стеклов, Вадим Андреев, Валерий Баринов и украинская актриса Ольга Лукьяненко. Перед пресс-конференцией в отеле «Премьер-Палац» российские знаменитости успели побывать в Киево-Печерской Лавре. Конечно, город Тверь, где идут уже съемки второго сезона сериала – место тоже очень красивое, но, тем не менее, все актеры любят бывать в Киеве, о чем они не преминули сказать. Никто из создателей не мог предсказать, что проект станет таким успешным, но актеры заявили, что им всем изначально понравился сценарий. А хороший сценарий сейчас – большая редкость. Так как главными героями сериала стали ребята, поступившие в Суворовское училище, то, естественно, все роли кадетов исполняют весьма юные и пока малоизвестные артисты. А вот на роли их офицеров-наставников пригласили именитых персон. «Я человек сугубо штатский, - рассказал исполнитель роли майора Василюка Вадим Андреев. - В жизни дослужился только до ефрейтора. Как-то на съемках по плацу шагали суворовцы и кричали речевку: «Василюк forever!». А иногда ребята говорили: «Нам бы такого офицера-воспитателя, как Василюк». Приятно!». Владимир Стеклов рассказал, что на самом деле Андреев боялся, что навсегда останется для зрителей и журналистов «баламутом» Гороховым – по своей самой знаменитой советской картине «Баламут», где он сыграл главную роль. Теперь же его называют не иначе, как майор Василюк. «Я когда в Тверь или обратно в Москву еду, - поделился Валерий Баринов, он же по сериалу полковник Ноздрев. - Со скоростью 200 км/час. И меня останавливают ГАИшники, они мне так с упреком говорят: «Ну, товарищ полковник….». Так получилось, что в телефильме у Ноздрева есть дочь Саша, и у Баринова дочь – Саша. По словам актера, когда его дочь спросили, не благодаря ли ей так зовут героиню сериала, она ответила – «у папы много ролей, и это для того, чтобы он не путался». Реальной армейской закалкой может, оказывается, похвастаться только Валерий Баринов, побывавший и в Афгане и даже в Чернобыле, тогда как Стеклов служил в ансамбле ВВС «Полет», Андреев полтора года служил производителем. Ольга Лукьяненко рассказала, что очень приятно чувствовать себя единственной женщиной в мужском коллективе. И не только актерском, но и вообще на территории суворовского училища. «В «Кадетстве» есть место и серьезным, и смешным вещам, - говорит исполнительница одной из центральных женских ролей, которых в сериале, понятное дело, немного, Ольга Лукьяненко. - Здесь показано, как люди влюбляются, как общаются друг с другом, как завязываются какие-то прочные отношения, которые, возможно, сохранятся на всю жизнь. Мне приятно, что меня пригласили сниматься в этот сериал. В жизни мне нравятся ребята, которые закончили какое-то военное заведение – училище или вуз, служили в армии. Мне кажется, что парней там очень многому учат: быть мужественными, интеллигентными, дисциплинированными. Словом, делают из них настоящих мужчин». Сейчас актеры снимаются уже во втором сезоне «Кадетов», и если перед съемками первого фильма начальство Суворовского училища бурчало, что они своим кино сорвут им весь учебный процесс, то теперь , когда продюсеры сказали, что может, перенести съемки на другой объект съемок, они даже возмутились – куда это? Тем более, что благодаря сериалу училище стали приводить в порядок, делать евроремонт… А то ведь показывают на две страны…