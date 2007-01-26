Григорий Чапкис: «Когда прихожу на дискотеку при галстуке и с отполированными ногтями, многие думают, что я – голубой»

Понимая, что хотят от него услышать, хореограф сразу преступил к интересующей всех теме.



- Я понимаю, что вас больше всего интересуют личные отношения звездных партнеров в проекте. Были пары, которые вызывали умиление в своих отношениях. Создавалось такое впечатление, что они уже давно спят вместе. Но все они уже взрослые, давно состоявшиеся люди. Каждый из них занимает некую нишу в жизни. Мало ли что о них писали в прессе… Я уверен на 99%, что Лена Шоптенко – просто святая. Она большой ребенок, ей всего восемнадцать и она невинна. Но чтобы с ней переспать, или, чтобы Зеленский с ней переспал – Боже упаси! Вовсе не обязательно, что если пара замечательно танцует, значит, партнеры спят. Лена занимается танцем с детства, вы представляете, сколько у нее уже было партнеров? И чтобы с ней стало, если бы с каждым из них она спала?! - А вы женаты на своей партнерше? - интересовалась Маша.



- Да я был дважды женат на своих партнершах. Но это не показательный случай. Это у меня так сложилось, потому что в жизни кроме танцев у меня ничего нет. Сейчас у меня третья супруга, которая к танцам не имеет отношения.



- Должна ли партнерша нравится как женщина? - продолжала допытываться Ефросинина.



- Не обязательно, она должна нравится как танцовщица. Должен нравится ее запах, ее тело, ее пот. Она может быть красивой, а может и не быть. Главное, чтобы в танце она тебя не раздражала. Тут совсем другие отношения, не те, на которые намекаете вы. В идеале, конечно, она может нравится и как женщина. Но часто бывает так, что режиссер ставит тебя в пару с другой, и ваш танец не должен при этом что-то терять. Когда выходишь на сцену, делаешь то, что должен – забываешь обо всем и полностью выкладываешься в движении.

- Не секрет, что танец очень сближает. Стоит мне ревновать своего мужа, если он записался на частные уроки и при этом не пригласил меня? Или радоваться, что он ходит туда нюхать чужой пот?



- Если он не позвал вас с собой, это ваши личные проблемы, значит у вас не все в порядке. А вообще вы должны быть в восторге, что он не «раздавил» бутылку на троих и не валяется на диване перед телевизором. А нюхать кого-то и получать впечатления он может не только на танцах. Я готов встать на колени перед каждым молодым человеком, который придет в студию учиться танцевать. Я буду счастлив, что он не бухает с друзьями, а занимается прекрасным.

- А ваша супруга не ревнует вас?



- Нет, она сама обращает мое внимание на красивых женщин. На мужчин почему-то не показывает. Ревнуют те, кто не уверен в себе. Я жену тоже не ревную. Если ее приглашают танцевать, это не значит, что непременно тянут в постель. Я горжусь, когда на нее обращают внимание, делают комплименты, я счастлив, что такая женщина рядом со мной, что она вызывает интерес не только у меня, но и у других мужчин. Нигде так не раскрывается женщина, как в танце. Ее внешний и внутренний темперамент. Страсть – это сущность человека, и именно в танце она проявляется. Мы в первую очередь реагируем на внешний вид. Едет женщина в метро, красивая, ухоженная, роскошная, глаза горят. Я не могу не обратить на нее внимания, понятное дело, что она вызывает у меня интерес. Но это не значит, что я хочу ее как женщину.

- Григорий Николаевич, вы танцуете уже много лет. И наверное, по своему опыту можете сказать действительно ли тот, кто владеет в совершенстве своим телом в танце, не менее хорош и в постели?



- Вовсе не обязательно. Иногда мужчины танцуют в такой позе, что кажется он вот-вот ударит свою партнершу. Но в сексе они совсем другие. Главное в жизни – движение. Иногда ко мне приходят двадцатилетние старушки. Смотришь на них – красивые молодые девушки, а повернуть спиной – старуха, на спине написано: «Проблемы, депрессия». А все потому, что живут без движения. Забывают о том, что они – женщины! Я считаю, что все проблемы мы должны оставлять дома вместе с тапочками, а на людях появляться с горящими глазами и улыбкой.

- Многие почему-то считают, что если мужчина танцует, значит, он – голубой. Настоящие мужчины не танцуют?



- Когда прихожу на дискотеку с высоко поднятой головой, ровной спиной, при галстуке и с отполированными ногтями, многие тоже думают, что я – голубой, - рассказывает 76-летний Григорий Чапкис.



- Вы ходите на дискотеки?! И что вы там делаете? - в шоке воскликнула ведущая.



- Да, я хожу на дискотеки, но не танцую. Я прихожу посмотреть на новинки, новые движения, современные варианты уже существующих танцев. Именно мужчина, который танцует - это мужчина на 100%. Он знает как вести себя с женщиной, знает правила хорошего тона. Это мужчина – петух, настоящий завоеватель. Если женщина сдается, он, как охотник, быстро теряет к ней интерес.



- Так что никому и никогда не сдаваться?



- Это ваша проблема сдаваться или нет. Вспомнился старый анекдот. «Дорогая, одевайся и сопротивляйся». Главное в женщине – недоступность.

