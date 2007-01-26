Как хирурги перекроили лица украинских звезд (Эксклюзивные фото ДО и ПОСЛЕ)

К 65-летним юбилеям "привели себя в порядок" Эдита Пьеха и Ада Роговцева, которой в нынешнем году исполняется 70. Говорят, Ада Николаевна ездила в одесскую клинику "Виртус", а Эдита Станиславовна – в отделение пластической микрохирургии Челябинской областной больницы (легенда эстрады бывает там раз в несколько лет и входит в пятерку самых "искусственных красавиц" бывшего Союза).



В Челябинске приводила себя в порядок и оперная дива Елена Образцова. Когда Роман Виктюк пригласил ее сыграть в спектакле "Антонио фон Эльба" любовницу юного Дмитрия Бозина.

Подтяжка лица, блефаропластика (операция на верхних и нижних веках), коррекция фигуры – то, что делали челябинские умельцы с обеими звездами.



В этом году юбилей – 60-летний – предстоит Софии Ротару. И София Михайловна съездила в питерскую клинику "Рами", где ей привели в порядок глаза (блефаропластику она делала и года два назад). Говорят, лишнюю кожу век и мешки под глазами можно убрать всего за 550 евро.



На Интернет форумах поклонницы обсуждают неувядаемую внешность Хуторянки: "Соня, конечно, супер, но пластика лица изменила ее до боли знакомое лицо. Я ее не узнаю. Как будто это уже не она. А если ее молодость от природы, пусть поделится секретом, как можно сохранить кожу такой хорошей. У меня есть фото, где ей 40 лет, там она выглядит старей. Так что пусть Софочка не обманывает тех, кто ее любит".



А специалисты утверждают, что неспроста Ротару носит так называемую "прическу после подтяжки", занавешивая лицо волосами. Так прятали швы после подтяжки лица Елена Яковлева, Лариса Долина, Ирина Купченко. Эффект после такой операции длится от 4 до 15 лет.



Таисия Повалий, замечательно выглядящая в свои 43, говорит, что дико боится пластических хирургов. И кроме папы с мамой, обязана красотой разве что мезотерапии и стоматологам. Дантисты (за 100 тысяч евро) подарили ей голливудскую улыбку, вживив полный боекомплект из 32 зубов. Ходили слухи, что полноватая барышня с заурядной внешностью и замечательным голосом, перед тем, как превратиться в звезду, рассталась с парой ребер. Чтобы сделать себе осиную талию. Тая смеется над подобными предположениями (два ребра, кстати, удалил Боря Моисеев). Не любит вспоминать она и об эксперименте с коррекцией губ. Лет 10 назад ей вживляли гель, начались осложнения, вещество удалили, но, увы, не полностью…



Впрочем, о неземной красоте нужно думать смолоду. Поэтому каждая вторая фотомодель Голливуда, едва получив аттестат зрелости, увеличивает губы инъекциями силикона или "рестилайна".



Набухшая верхняя губка делает Ирину Билык гора-а-аздо сексуальнее. И хотя певица категорически отрицает, что обращалась к пластическим хирургам, ее фанаты-ветераны помнят, что прежде у Иры была ямочка на подбородке и тонковатые губы. Говорят, 36-летняя Билык отредактировала себя, лечась от послеродовой депрессии.

А вот олимпийская чемпионка Лиля Подкопаева и певица Кристина Орбакайте сделали ринопластику вынужденно. Как известно, нос гимнастки сломали напавшие на Лилю угонщики ее машины, а дочь Примадонны пострадала от горячего нрава второго экс-мужа Руслана Байсарова. Но обе исправили не только искривленные от переломов перегородки, но укоротили и утончили носики. Как и Юля Меньшова и голливудские актрисы Ума Турман и Сандра Балок. У этих барышень вместо массивных носищ теперь аккуратненькие пимпочки.



Самая популярная пластическая операция – увеличение груди. Никого не пугает трагический опыт порнозвезды Лолы Феррари, погибшей под тяжестью своих многокилограмовых сисек.



Маммопластика – так называют вживление имплантатов пластические хирурги. К этой процедуре прибегали Ксюша Собчак, певицы Ирина Понаровская, Алсу, Маша Распутина, Алена Свиридова, актрисы Елена Корикова, Екатерина Стриженова, Оксана Фандера, Вера Сотникова. Бывшая львовянка Анжелика Варум перешивала грудь как минимум дважды. Сначала вживляла имплантаты у знаменитого российского хирурга Лапутина, зарезанного в позапрошлом году при таинственных обстоятельствах. Потом перекраивала у его коллеги.

Выдающимися выпуклостями Ирина Салтыкова обязана вовсе не диво-средству для увеличения груди, а силикону.



На Западе звезды менее стеснительны. Памела Андерсон даже выставила на продажу извлеченные из нее грудные вкладыши. Якобы, прежняя гигантская грудь мешала ей жить и дышать. Но на самом деле врачи советуют периодически обновлять силиконовую "начинку".



Мужчины тоже хотят быть вечно молодыми и красивыми. Пластику делали Аркадий Райкин, Элтон Джон, Сергей Зверев, Диего Марадона. Том Круз перед съемками в фильме "Далекая страна" удалил жир с бедер и ягодиц. Олег Меньшиков, чтобы не контрастировать с молодой женой Настей Черновой, сделал блефаропластику. Аль Пачино убрал припухшие верхние веки. Бред Питт после коррекции лица возглавил рейтинг секс-символов Голливуда. Филипп Киркоров не только подправил лицо, но и нарастил волосы.



Но немногие звезды честно признаются в том, что сдавались на милость пластических хирургов. Официально не отпирается от пластик Татьяна Васильева, удалившая грыжи под глазами.

Елена Проклова даже бравирует переменами своей внешности: "Лицо – мой инструмент, как скрипка для скрипача. Ведь ни один музыкант не станет лгать, что плевать хотел на свою скрипку, что он держит струну в зубах, а играет палкой. Вот и я не стану утверждать, что мне все равно, как я выгляжу. Нет, я понимаю, что от старости никто не убежит. Но пока мои роли заставляют держать себя в форме. Вот как только начнут предлагать играть старух, тут же расслаблюсь, плюну на пластику и начну больше есть. …Все равно ведь все заметят, что раньше у тебя было другое лицо, так чего отпираться. Я уже не девочка, 54 вот стукнуло".



Ирина Печерникова, которую "резали" вообще в прямом телеэфире, возмущается неискренностью своих коллег: "Многие делают пластические операции, а потом рассказывают в рекламе, будто похорошели от крема. Жаль обманутых зрителей и покупателей, которые верят любимому артисту". Уж не на Веру Алентову намекает, рекламирующую омолаживающий чудо-крем?



Татьяна Догилева, подтянувшая лицу и поправившая веки, говорит с вызовом: "Я не могу своей помятой внешностью оскорблять зрителей. Так что резала и буду резать, как только это снова потребуется".



Кстати, операции не только омолодили, но и очень изменили Догилеву (по слухам, с этим не смог смириться муж – сатирик Михаил Мишин). Почти неузнаваемыми лицами обзавелись также Лариса Удовиченко, Анастасия Вертинская. Эти актрисы, как и Галина Польских, Нона Мордюкова, Наталья Селезнева, Клара Лучко, Людмила Касаткина, певица Надежда Бабкина, исправляли себя в московском Институте красоты на Арбате. Кстати, последняя утверждает, что «омолодило» ее вовсе не вмешательство хирургов, а любовь молодого мужчины к певицы. Маленькая деталь: с этим самым мужчиной Козачка Надя давно любовь-дружбу водит, а резко изменилась только сейчас. И, как видно на фото, не в лучшую сторону. На лице певицы отчетливо видны следы неудачной «затяжки».

Но по слухам, ложились под нож хирургов и бывший министр культуры Оксана Билозир, лет пять назад фантастически помолодевшая и постройневшая, и участница "Евровидения" Тина Кароль, которая в юные годы выглядела увесистой простушкой и с далеко не таким красивым носиком, а сейчас девушка очень даже симпатичная.



Зато Ани Лорак, кажется, – абсолютно натуральный продукт. Якобы, когда ей решил вплотную заняться Константин Меладзе, певица робко поинтересовалась, не нужно ли ей улучшиться? На что продюсер ответил: мол, нет, ты и так хороша, тебе ничего делать не надо. А кому из многочисленных составов "Виа ГРЫ" было надо? Меладзе очень нервно реагирует на вопрос: "Правда ли, что солистка группы Альбина Джанабаева на два размера увеличила бюст?". Просто кричит: "Бред сивой кобылы!".



Пластические операции – занятие рискованное. Даже если хирурги – суперпрофессионалы, организм может воспротивиться.

Алла Пугачева, как известно, после радикального преображения в крутой швейцарской клинике чуть было не погибла. Инфекция, аллергия…



Что потом не помешало Примадонне регулярно омолаживаться, ведь эффект от круговой подтяжки лица или липосакции длится не так уж и долго, особенно если курить и работать на износ, не брезгуя спиртным и азартными играми с неизбежными стрессами. В последний раз А.Б. преобразилась перед "Песней года-2006". Стандартный набор – круговая подтяжка лица, липосакция – в питерской клинике Артура Рыбакина. Хотя Пугачева в буквальном смысле рисковала жизнью – после операции на сосудах сердца общий наркоз, под которым делается пластика, мог ее погубить.



Конечно, не всегда риск столь значителен, хотя от аллергии на "инъекции красоты" регулярно гибнут те, кто рискнул избавиться от морщин. А Наталья Гундарева перенесла серию инсультов, которые свели ее в могилу, из-за того, что во время липосакции ей удалили слишком большой объем жировой ткани.



В общем-то, от ошибок "врачей красоты" пострадало немало знаменитостей. Как известно, телеведущая Оксана Пушкина собиралась судиться с косметологом, которая ввела ей поддельный препарат для разглаживания носогубных складок. В итоге лицо Оксаны изъедено рытвинами и ухабами, а организм подорван интонсикацией.

Клара Новикова отделалась легким испугом – "Тетю Соню" просто "перетянули". Выражение лица стало испуганным, потому что глаза слегка выкатились на лоб.

Валерию Леонтьеву повезло гораздо меньше. У чемпиона по пластике среди российских звезд после очередного вмешательства – частичное несмыкание век. А спать с незакрытыми глазами проблематично. Поэтому в райдере Дельтапланериста отдельная строка – светонепроницаемые шторы в номере отеля, где он останавливается.



Кстати, Леонтьев регулярно подтягивает не только веки и лицо, но и ягодицы. Представляете, как неуютно ему сидится на ушитой заднице! Но чего не сделаешь ради искусства.



Уменьшала попку и Деми Мур. У героини "Стриптиза" есть мощный стимул для преображений (звезда избавилась от косоглазия, носа уточкой, убрала лишние килограммы с бедер и ягодиц, подтянула колени, подкачала грудь) – юный муж. Эштон Катчер моложе ее на 15 лет.



Есть и щадящие рецепты омоложения. Например, армирование "золотыми нитями", которые делали балерина Майя Плисецкая и Катрин Денев. Говорят, в лице и теле французской кинозвезды целых 24 метра таких нитей!



Чемпионами по преображениям на Западе, несомненно, являются Майкл Джексон и Шер, а в России – Людмила Гурченко.



48-летний поп-король в результате бесчисленных трансформаций превратился из симпатичного темнокожего кудрявого юноши в монстра с проваленным носом и мертвенно-бледным лицом. 60-летняя Шерилин Саркисян заплатила за право быть вечной девочкой Шер 30 пластическими операциями и читает, что ее тело и лицо – "моя собственность, и я могу делать с ними все, что мне вздумается Людмила Марковна постоянно подтягивает лицо, веки, шею, грудь. В ремейке "Карнавальной ночи", показанной под Новый год, 71-летняя Гурченко выглядит так, что хочется отвести глаза (ее собственные плохо закрываются, а губы с трудом растягиваются в улыбке). Актриса, когда-то сыгравшая в картине "Рецепт ее молодости" выглядит, как гальванизированная мумия. А ведь это о ней "гимнюк" Сергей Михалков сказал когда-то: "Утром – урод (с ударением на первом слоге), вечером – богиня"…

