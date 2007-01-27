Продюсер Тины Кароль рассказал о ее ночных похождениях. (Эксклюзивные подробности)

В тот день друзья пригласили артистку за город в развлекательный комплекс «Боливар». «Я каталась на лошадях и квадрациклах, - рассказала певица «STARS». – Первым с утра меня поздравил мой духовный отец, потом водитель. Потом мы поехали есть шашлыки и пить чай. Но, заметьте, без капли спиртного! Я за здоровый образ жизни. А чтобы поднять настроение, не обязательно напиваться». Вечером того же дня по приглашению подруги Лили Подкопаевой Тина отправилась в столичный ресторан «Царь», где ее ждала другая компания. Тине надарили кучу подарков, но она не торопилась их распечатывать. «У меня есть такая традиция: подарки складываю, не распечатывая. А ночью приезжаю домой и у себя в комнате начинаю все распаковывать и рассматривать», - рассказала артистка. Лилия Подкопаева подарила Тине Библию и бархатную курточку, усыпанную стразами, в стиле миллитари, бывший продюсер Олеся Рябинина - черные лайковые сапоги на высокой платформе, боксер Вирчис – маленькие (дамские) боксерские перчатки. Некий незнакомец по имени Алексей подарил артистке великолепные часы, усыпанные бриллиантами, на белом кожаном ремешке под рептилию. Среди подарков были также обнаружены аж 3 мобильных телефона и духи «Нина» марки Нина Риччи. Как уже говорилось, радостный день для певицы стал таковым вдвойне из-за обретенной ею творческой свободы. Впрочем, Олег Черный как воспитанный человек все-таки позвонил своей уже бывшей подопечной поздравить с именинами. Как стало нам известно, над темой «развода» они с Тиной уже подумывали около полугода. «Совершенно не расстраиваюсь по этому поводу, - говорит Тина. - Надо двигаться вперед, чего попусту растрачивать силы на негативные эмоции? Зла на своего бывшего продюсера не держу. Сейчас набираю новую команду. Кто будет моим продюсером, пока не скажу, сообщу об этом только тогда, когда будут подписаны соответствующие документы. Обещаю вас удивить! В последнее время мне поступало немало заманчивых предложений, и я определилась в выборе. Я где-то читала, что Водолеи, к которым отношусь и я, в 22, 32 и 42 года переживают этапные моменты в жизни». А вот, что «STARS» рассказал продюсер артистки: - Тина – самостоятельный, самодостаточный человек. Главное, чтобы она трезво оценивала свои возможности. Но я считаю, что артист должен щадить свои силы и здоровье, а Тина в последнее время этого не делала. Вместо того, чтобы вовремя лечь отдыхать, ночью отправлялась в ночные клубы, откуда возвращалась под утро. Это сказывалось на дисциплине, поскольку утром Тине тяжело было встать вовремя. Естественно, я был недоволен. Но она все-таки взрослый человек, не буду же я ее водить за ручку? Тина стала опаздывать, позволяла себе хамские выходки по отношению к менеджменту, превышая полномочия и забывая, что люди из ее команды помогали ей двигаться вверх, чтобы сделать настоящей звездой. Видимо, Тина слишком рано почувствовала себя звездой. Многие решения в последнее время Тина принимала самостоятельно. Просто выслушивала все мнения и принимала собственное, но ведь у нас в команде работают профессионалы, каждый в своей области. А артистка стала вмешиваться во все мельчайшие детали работы, вплоть до ниточек и пуговок на одежде. Все это в комплексе и повлияло на мое решение. Оно было взвешенным. У Тины есть какие-то планы, но я их не разделяю. Часто артисты не понимают, как нелегок хлеб продюсера. Без дела я не останусь, созданная нами компания «Планета-мьюзик» будет заниматься двумя новыми проектами - группой «Дерби» и певицей Пенелопа. Эти проекты мы будем выставлять на конкурс на поездку на «Евровидение» и «Новую волну».