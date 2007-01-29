Как телевизионщики загоняли шприцы в ж…

Вдоволь насладившись силиконовой грудью, резиновой куклой из секс-шопа, и растоптав не один карат бриллиантов, ведущий пригласил к себе в студию украинских представителей «Jackass» (психов или настоящих придурков, как они себя сами зачастую называют). Правда, сам Анатолий, как оказалось, к выходкам своих гостей был не готов. Поэтому слабонервным зрителям, переживающим за здоровье нации, смотреть «Черным по белому» 30 января не рекомендуется.

Если обычным развлечением украинских «психов» раньше было забежать нагишом в переполненный автобус, без стеснения демонстрируя всем свою пятую точку, то для съемок на телевидении ребята придумали особенный прикол. Для начала парни попросили съемочную группу закупить шприцы, бинты и что-то спиртовое для дезинфекции. Когда все было готово, один из представителей киевской команды «Осторожно, психи» абсолютно не стесняясь камер и зрителей, спустил штаны и предоставил свою попу в полное распоряжение коллеги. Партнер же твердой рукой стал методично, один за другим, втыкать пятьдесят шприцов в оба полушария. Первые уколы мученик сносил достойно. Когда же количество иголок в его заднице перевалило за десяток, молодой человек заметно занервничал. А последний пятидесятый (!) шприц и вовсе еле перенес, взревев благим матом. «Смотреть, конечно, жутко», - заметил Борсюк. «И смешно… Такой оригинальный ежик…», - добавили члены группы. Впрочем, чтобы уберечь сердца сердобольных телезрителей, телегруппа приняла решение не показывать полностью эту процедуру.

Для непосвященных: в мире существует некое своеобразное молодежное движение, возникшее после выхода в эфире молодежного сериала «Jackass», который получил Премию Даунов. Комментарий к телепроекту звучит таким образом: «Наши герои начисто лишены стыда и инстинкта самосохранения, не обращают внимания на боль, и с удовольствием будут мучить себя и других». Собственно это основная концепция данного движения, эдакого эпатажно-шокирующего соревнования дураков.

