Кто поедет на «Евровидение» от Украины?

На днях на сайте Первого национального телеканала появилось Положение о порядке отбора представителя Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2007». Таким образом, был дан старт отечественной «предвыборной» кампании на поездку в Хельсинки, где благодаря победе группы «Лорди» в «Евровидении-2006» и состоится очередное музыкальное состязание. Напомним, что благодаря тому, что Тина Кароль в прошлом году попала в первую десятку исполнителей, наш представитель «автоматом» попадает в финал нынешнего конкурса. Опубликованные правила отбора не содержали информации о том, производится ли открытый прием заявок на участие и когда можно ожидать объявления представителя Украины на конкурсе Евровидение, поэтому немного позже появилось дополнение к положению, в котором указаны порядок и сроки приема заявок. Таким образом, они принимаются со времени обнародования соответствующих положений на сайте НТКУ до 10 февраля. В том году принято решение отказаться от всенародного обсуждения претендентов на поездку, они будут выбраны коллегиально - советом директоров НТКУ по представлению творческого объединения «Музыкальных и развлекательных программ канала». Тем не менее, в кулуарах Первого национального и в шоу-бизнесовой среде не первый месяц обсуждают, кто же в этом году поедет на «Евровидение» представлять нашу страну и наиболее вероятной кандидатурой согласно нынешним раскладам является не кто иной как Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Именно его кандидатуру будет предлагать профильному комитету по подготовке к поездке на конкурс от Украины директор Творческого объединения музыкальных и развлекательных программ НТКУ Алена Мозговая. «После прошлогодней победы «Лорди», мне кажется, что на «Евровидение» должна ехать Верка Сердючка. По-моему, ее «Лида-Лида, боже-боже» - в самый раз. Именно Сердючка хорошо раскручена не только в бывших странах СНГ, но и дальнем зарубежье. Можно предположить, что за Данилко будут голосовать и в странах, где сейчас проживают выходцы из СНГ – это Германия и Израиль. Достойным претендентом на поездку может оказаться и Евгения Власова», - поделилась с нами своими соображениями Алена. - Но многих артистов смущает тот факт, что готовиться к конкурсу они должны за свой счет. Сюда входит и подбор музыкального материала, и съемки клипа. Заявки (поданные в соответствии с положением о конкурсе) мы будем принимать и рассматривать. Окончательное решение примет экспертный совет НТКУ. Кто это будет, мы объявим в середине февраля». Как удалось выяснить, Андрей Данилко в курсе того, что происходит вокруг подготовки «Еврвидения-2007» и неоднократно обсуждал этот вопрос со своим приятелем Филиппом Киркоровым. Андрей не прочь поучаствовать в конкурсе от Украины, и если ему предложат подходящие условия, скорее всего, согласится. Для этого он даже зарезервировал в своем графике на май несколько недель. Вот что он нам рассказал: - Такие разговоры ведутся уже не первый год, и опасаюсь, что мое имя используют лишь для очередной пиар кампании. Пошумят-пошумят и пошлют кого-нибудь другого. Или еще вариант: Нацрада о своем решении сообщит мне в последний момент. А подготовиться к конкурсу это ведь не борщ сварить… Да и что «Евровидение» дает? Ну, поговорят о тебе год и что дальше? Вон Филиппу предлагали поехать от Болгарии – он отказался. Звонил мне на днях, советовался. Но, если мне предложат, я буду рассматривать предложение. Это же связано с подписанием каких-то бумаг. И, если мне предложат хорошие условия, я не против представлять страну. У меня для этого случая припасены две песни - одна на русском, вторая на английском языках. Обе я написал сам еще два года назад, они веселые, танцевальные, одна их них очень необычная, я бы даже сказал скандальная. Мне кажется это именно тот материал, который должен «сыграть», чтобы разворошить это сонное царство. А то слушаешь песни некоторых конкурсантов -- «спи глазок, спи другой». Думаю, что нужно искать что-то оригинальное, неповторимое. А то все стараются подражать победителям. Когда в 2004 году «Евровидение» выиграла Украина, все стали петь под Руслану -- с барабанами и бубнами, переодевались под амазонок. После победы в «Лорди» все будут переодеваться в монстров. В России с кандидатом на поездку в Хельсинки пока так же туманно. Выбор конкурсанта от России по-прежнему возложен на Первый Российский канал. Кстати, одна из рассматриваемых кандидатур - Дима Билан. «Я согласен, если за меня проголосует совет. Попытаюсь взять реванш. Думаю, получится!» – заявляет певец в интервью. Вероятность того, что Россию на «Евровидении» представит именно Дима Билан достаточно высока, поскольку в поддержку его кандидатуры уже высказалось руководство Первого Российского канала, которому частично принадлежат права на бренд «Дима Билан». Буквально на днях определилась со своим конкурсантом Белоруссия, которая посчитала самым достойным выпускника «Фабрики звезд» Дмитрия Колдуна, выборовшего право поехать на «Евровидение» у известной российской певицы Дианы Гурцкой. Артистка по этому поводу была чрезвычайно расстроена и не скрывала своих чувств. Кстати, сопродюсером Дмитрия стал никто иной как Филипп Киркоров, которого юный певец расположил настолько, что король римейков одарил его кулоном с надписью «Love XXX». Специально для «Евровидения-2007» Колдун с помощью Киркорова и популярного композитора Виктора Дробыша записал в Греции новую песню, по утверждениям Филиппа Бедросовича, будущий хит. « Эту песню я написал себе! – заявил на пресс-конференции в Минске Киркоров. - Мне предлагали поехать на «Евровидение» от Болгарии, но я решил этого не делать и отдал песню молодому таланту. После победы в отборочном туре работа только начинается. Сейчас пойдет самая серьезная подготовка. Будет клип, промо-тур по разным странам, подготовка шоу». Интересно, что продюсерский центр Билана в настоящее время активно поддерживает, в том числе и финансово, кандидатуру Дмитрия Колдуна на «Евровидение» от Беларуси. С Димой Биланом и Димой Колдуном также работает хореограф Фокас Еваггелинос, который, как ожидается, будет готовить постановку Колдуна на песенном конкурсе. Грузия посылает на «Евровидение» прошлогоднюю участницу «Новой волны» Софо Халваши, выступавшую на конкурсе в Юрмале под именем Софико и принесшую родной стране третье место. Софико произвела весьма благоприятное впечатление на маститых продюсеров и даже обсуждала условия подписания контракта с продюсером группы «Crazy frog», который подчеркнул позитив, который излучала певица. Также она очень понравилась продюсеру группы «ВИА Гра» Константину Меладзе, а уж он то знает толк в потенциальных звездах.