Лолита: «Я не похожа на примерную ученицу»

Лолита… Наверняка в наше время найдутся люди, которые, услышав это имя, вспомнят одноименное произведение Владимира Набокова. Но многие подумают совсем о другой женщине, эпатажной, ни на кого не похожей, певице, актрисе, телеведущей, даме "без комплексов" - Лолите Милявской.

Лолита, произведения Набокова славятся своей мистической аурой, не происходит с вами чего-нибудь этакого?

Ну, если не считать того, что меня действительно назвали в честь героини известного романа, то, наверное, ничего особенного. Или, наоборот, можно сказать, все, что со мной происходит, - это что-то из ряда вон! Меня даже жалели многие, дескать, ох, несчастная, таким греховным именем назвали.

Наверное, старались "искупать грехи" примерным поведением и хорошей учебой?

Кто? Я?! Ну неужели я похожа на примерную ученицу? Все как раз наоборот! Мой дух противоречия был чудовищным, я, даже когда занималась балетом, крутилась не в ту сторону! Все направо, а я налево. Нельзя сказать, что я не училась вовсе, просто я занималась только тем, что мне было интересно. Вот технические науки терпеть не могла и не могу до сих пор, а вот историю с литературой знала так, что хоть учителей заменяй.

Так, понятно… про интернет, владение компьютером можно уже не спрашивать…

Терпеть не могу! Совершенно не разбираюсь и не пользуюсь компьютером и не хочу учиться, интернет – по-моему, просто современный способ зомбирования людей. И потом, в моей нелюбви к интернету есть чисто практическая польза - я не читаю про себя гадостей. Так что все эти технические штучки абсолютно не мое, уж не обижайтесь.

Возвращаясь к детству. Вы смогли избежать тогдашнего повального помешательства родителей на детской музыкальной школе?

Нет, конечно, просто я отходила в музыкальную школу очень мало, так как шило в одном месте очень мешало учиться. Заставить меня играть на фортепиано можно было только одним способом - сев рядом со мной с палкой. Причем в буквальном смысле, кто-то из родственников напускал на себя суровый вид, брал деревянную линейку и сидел рядом, пока я играла гаммы. Но мне это быстро надоедало, мне больше нравилось играть на слух, без нот.

То есть, насколько я поняла, вы скорее стали бы балериной, чем певицей? Насколько я знаю, с хореографией в детстве у вас были более душевные отношения, чем с музыкой?

Да, верно, я восемь лет прозанималась балетом, но в училище меня потом не взяли из-за плоскостопия, но балерины из меня бы не получилось не поэтому. Я просто всегда хотела быть первой, причем везде, и главное, чтобы не как все. То есть я была согласна стать примой Большого театра, самое меньшее. Ну, не согласна, а хотела. Но поскольку я понимала, что из меня не получится Уланова или Плисецкая, то и к лучшему, что с балетом не сложилось.

Но ведь попасть, если не в Большой театр, то в какой-нибудь другой вы могли и в ином качестве? Ведь мало кто знает, что вы - дипломированный режиссер-постановщик.

Да, об этом я немножко жалею, мне очень нравилось заниматься режиссурой, у себя на курсе (я заканчивала тамбовский филиал Московского института культуры) я с огромным удовольствием ставила спектакли, тратя на это большую часть суток.

То время было замечательным, жаль, что мои режиссерские потуги перечеркнул банальный и приземленный быт.

В каком смысле?

Я бросила режиссуру просто потому, что надо было на что-то жить, зарабатывать деньги, а профессия режиссера - занятие малоденежное.

Ну, а как же вы запели? Вроде бы ничего не предвещало…

Просто за это надо сказать спасибо Саше Цекало, он насильно заставлял драть глотку, а я его убить была готова за то, что мне приходится так напрягаться. Это был очень тяжелый труд, он наигрывал что-то на гитаре, а я должна была это петь, импровизировать, менять тональности… Ух, вспомнить страшно, но за это я ему очень благодарна.

Я очень рада, что мне удалось найти какую-то свою манеру пения, но на это потребовалось 10 лет. Я вообще считаю, что самое большое воздействие на слушателя певица оказывает, когда ей за 30. Тогда в голосе чувствуется все: и опыт еще молодой, но кое-что повидавшей женщины, такая трогательная зрелость и нежность.

Наверняка ваша нежность без остатка тратится на вашу очаровательную дочку. Ведь нежность и любовь вам приходится давать ей в двойном объеме…

На мать-одиночку намекаете? Ну, во-первых, я сейчас не одна… А, во-вторых, у моей дочери есть отец. И чтобы не случилось между нами, Сашка ей отец и очень ее любит, он редко приходит, но не потому что не хочет, а потому что ему тяжело, у него еще не прошло. У него сейчас прекрасная семья, он нашел новую любовь, и я очень рада за него. Как только у него уляжется внутри, я ни секунды не сомневаюсь, что он будет проводить с Евой гораздо больше времени.

Мужчинам ведь ребенок гораздо интереснее, когда с ним можно общаться как с равным, это общеизвестно.

Ну, а как же то распространенное мнение, что семью надо сохранять ради ребенка, какие бы отношения ни были между родителями, сжать зубы и терпеть?

Да, и видеть, как ребенок медленно сходит с ума в этой атмосфере тихой ненависти родителей друг к другу? Этого не скрыть и не спрятать никакими способами, дети все это чувствуют на подсознательном уровне. Уж лучше спокойно разойтись и предоставить ребенку возможность видеть папу и маму нормальными спокойными людьми, которые любят свое чадо и не отягощены негативом друг к другу. Конечно, полноценная семья - это самое лучшее, но если любовь прошла, то надо расходиться, терпеть - только хуже получится, примеров тому великое множество.

Ева сильно скучает? Ведь маму ей приходится видеть нечасто…

Она не просто скучает, она по-настоящему тоскует, ведь большую часть времени она проводит в Киеве, с бабушкой, и когда я приезжаю, не спит практически до утра, уложить ее невозможно, она хочет все время проводить со мной. И хотя умом она понимает, почему мамы подолгу нет рядом, мне очень тяжело, когда она обнимает меня, плачет и говорит: "Мама, да не нужны нам деньги, перестань работать…" А я ей говорю: "Но ведь тебе хочется новую игрушку и на море с бабушкой поехать… - Она вздыхает и обнимает меня еще крепче…"

Вы на удивление спокойно и благожелательно говорите о своих мужчинах, в шоу-бизнесе это большая редкость…

Но ведь это часть моей жизни, и со всеми у меня было не только плохое, но и много хорошего. Сейчас я понимаю, что после разрыва нужно обязательно перебеситься, потому что ты ненавидишь своего бывшего лютой ненавистью. Но очень тянет взять первого встречного и пойти с ним в загс, главным образом для того, чтобы он понял, что потерял, какое сокровище у него было, а он, гад такой… Меньше всего в этот момент думается о любви, о чувствах, хочется сделать назло и побольнее. Я-то знаю, сама так и сделала, а потом жалела очень сильно…

Очень тяжело, когда понимаешь, что к тебе относятся как к телевизионной физиономии.

Но ведь беситься-то можно очень долго, это занятие увлекательное, только ведь так можно и счастье проморгать…

А вот тут вы неправы, долго не получится, просто нужно, чтобы мысли пришли в порядок, улеглись чувства, вы сами почувствуете, что готовы к новой любви, вернее, к тому, что если она появится, вы сможете ее принять и оценить честно, не оглядываясь на прошлое. Опять сужу по себе, ведь ОН появился в моей жизни давно, просто как удивительно чуткий и умный человек ждал, ждал два долгих года, чтобы я успокоилась и могла воспринять его правильно.

Вы говорили, что в вашей жизни нет ничего мистического, связанного с именами, а как же быть с именами мужей?

Да уж, у меня мужья, ну, прямо как русские цари, все Александры, хоть порядковые номера расставляй (смеется). На самом деле просто так получилось, я никогда особо не задумывалась над этим.

Вы сейчас на пике популярности, наверняка ваш муж гордится этим, ведь появляться в свете со столь популярной женщиной…

Вы неправы совсем, просто абсолютно! Я очень ценю как раз то, что он любит меня, а не мой телевизионный образ, как это было со вторым мужем. Да и вообще, Саша по положению в тысячу раз выше меня, я, честно говоря, долгое время не понимала, за кого вышла замуж.

Мой муж принадлежит слою людей, которых ругательно называют олигархами, мне, конечно, не поверят, но я хочу сказать, что в России есть люди, которые богаты благодаря своим мозгам, а не чему-то еще, и мой муж один из них.

Он такой же сумасшедший, когда дело касается работы, поэтому он очень хорошо меня понимает. Мне очень повезло, что я все-таки состоялась как человек до встречи с Александром. Кстати, этого же я всем сердцем желаю своей дочери.

Вовремя состояться?

Не совсем. Я очень хочу для своей дочери почти невозможного: чтобы ей хватало собственного ума, чтобы заработать на жизнь себе и своим детям и чтобы рядом с ней был успешный состоявшийся и обеспеченный мужчина. Поверьте, это очень важно, мне совершенно не хочется, чтобы Ева уподобилась крашеным длинноногим дурочкам, хлопающими глазками и кивающими пустой головенкой в угоду богатому мужику, который будет тратиться на их бирюльки и изредка на шкурки и побрякушки подороже.

Просто сказка про принца на белом коне какая-то…

Ну, и что? Милые женщины, поверьте, я вам как специалист по неудачным бракам скажу, что существуют солидные, очень обеспеченные мужики, имеющие заслуженные мозгами, а не кошельком научные степени, знающие по нескольку иностранных языков, интеллигентные, порядочные и не имеющие никакого желания ходить налево. Точно скажут - крыша у тетки поехала на старости лет… Да, есть такие, знакома лично, так что в ваших силах сказку сделать былью, только уж поверьте, круглой попы и пятого номера груди совершенно недостаточно, чтобы понравиться такому мужчине по-настоящему.

