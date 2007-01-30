Как оттягиваются наши звезды (Эксклюзивные фото)

30 января 2007, 12:09

Как и все простые смертные звезды? шоу-бизнеса после отдыха возвращаются к рабочим будням. Правда, перед очередным рывком они отдыхали и набирались сил на элитных мировых курортах. И довольно долго. Если обыватели уже давно забыли о праздничных столах, то звезды только-только возвращаются в родные пенаты.

Певица Тина Кароль отдыхала с подругой на острове Бали, расположенном в Индийском океане, неподалеку в индийском штате Гоа загорала певица Ассия Ахат, тут же решила отдохнуть начинающая звезда Маша Фокина и телеведущий Нового канала (программа «Алле гараж») Евгений Стычкин, певец Павел Зибров традиционно отдыхал в Арабских Эмиратах. На этом же курорте была замечена и известная российская телеведущая Тина Канделаки вместе с мужем и детьми. Модель Влада Литовченко провела каникулы в Америке. Как всегда предпочли Майами Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Игорь Крутой и Анжелика Варум с Леонидом Агутиным. Актриса Ольга Сумская с семьей, а также юная звезда Алина Гроссу набирались сил в Карловых Варах. Традиционно дома в кругу семьи отдыхали звезды шоу-бизнеса София Ротару и Таисия Повалий. Вот уже который год заслуженный артист Павел Зибров вместе с женой Мариной и дочкой Дианой отдыхает в Арабских Эмиратах. Поскольку в прошлом году их отапуск был испорчен (возле их гостиницы шли строительные работы), на сей раз звездное семейство решило остановиться в одной из самых крутых гостиниц на побережье Джумейра в Дубаи. Правда, это роскошное место совсем не похоже на традиционный восточный курорт, а скорее напоминает Венецию. «Возле гостиницы проложено множество каналов с проточной морской водой», - рассказал после возвращения в Киев Павел Зибров. - По ним совершенно бесплатно катают на гондолах. Стоянки, кстати, через каждые сто метров». Поскольку вода в Персидском заливе была, мягко говоря, холодной, отдыхавшие купались в огромных бассейнах с подогревом. Возле одного из них Певел Зибров встретил балерину Анастасию Волочкову, снявшуюся когда-то у него в клипе. Настя приехала в Дубаи с мужем Игорем Вдовиным и массажисткой. «Она так обрадовалась нашей встрече, предложила вместе вечером сходить на дискотеку. Но я за праздники так напрыгался, что хотелось покоя. Да и возраст у меня уже не тот, чтоб на танцы бегать». С гораздо большим удовольствием Павел Зибров с женой ходили по местным магазинам, где как раз были скидки до 70%. «Я купил себе два шикарных костюма от Кардена, от него же – несколько пар брюк, блузоны для сцены, свитера», - признался артист. Кстати, в магазине украинский певец встретил российских коллег Бориса Моисеева и Лолиту Милявскую, которая отдыхала с мужем в соседней гостинице. На пляже Зибров столкнулся еще с певцом и композитором Аркадием Укупником, Вячеславым Добрыниным и Львом Лещенко. В этой же гостице отдыхало много украинских народных депутатов и один из министров. Свой двухнедельный отпуск президент модельного агентства «Карин» Влада Литовченко провела в Америке. Она гостила у своей подруги «Мисс Украина-96» Натальи Швачко. Вместе с друзьями красавицы встретили русский старый Новый год в одном из самых шикарных клубов Нью-Йорка «Frederic» на 58 Street. Во время каникул девушки посетили «Метрополитен опера» -- послушали оперу Моцарта «Женитьба Фигаро», посетили Нью-йоркскую фондовую биржу и покатались на популярном катке в центральном парке города. (Кстати, именно здесь снимали некоторые эпизоды из последнего фильма про «Кинг-Конга»). Прошлась Влада Литовченко и американским бутикам. «Там было представлено множество коллекций по скидкам 50-70%!», -- рассказала Влада. – Я не могла не воспользоваться случаем и прикупила просто горы вещей от ведущих американских дизайнеров». Под конец каникул модель посетила мировой финал конкуса Ford Models Supermodel of the World, а также нанесла дружеский визит к коллегам – в крупнейшее модельное агентство «Форд», в котором теперь работает её бывшая подопечная из «Карин» Наталья Гоций. Но встретиться с ней Владе не удалось. Девушка улетела на очередные съемки. Вместо жарких стран предпочла тихую Европу с безупречным сервисом юная звезда Алина Гросу. Вместе с родителями она отдыхала в Чехии, в Карловых Варах. Остановились они в пятизвездочном отеле "Карлсбад Плаза". «Это гостинично-санаторный комплекс расположен в самом центре курортной зоны, -- рассказала мама юной звезды. Кстати, санаторий, который выбрала семья юной звезды, один из самых дорогих в Карловых Варах. Путевка на 14 дней для одного человека стоит от 1416 евро (9417 гривен). Совсем неподалеку вместе с мужем Виталием Борисюком и детьми отдыхала в Карловых Варах известная актриса Ольга Сумская. Анжелика Рудницкая посетила Китай. «Пекин – это город, который активно развивается, - рассказала она, - конечно, были моменты, которые напоминали Советский Союз (на перекрестках стояли регулировщики в шинелях, в шапках-ушанках и с красными звездочками), но при этом у них суперкачественные дороги и супернавороченные отели. Все светится и сияет. Если не бродить по маленьким улочкам и ничего конкретно не искать (мы случайно нашли замечательный буддистский храм и католическую церковь, которая меня очень поразила), то можно смело утверждать, что сегодня в Пекине мало восточной экзотики. Конечно, на небоскребах сохраняются китайские элементы, но их все меньше и меньше, и все больше и больше он становится похожим на Нью-Йорк».

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