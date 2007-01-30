Почему Могилевская и Тина Кароль стали врагами? (Эксклюзивные подробности)

Костюмы для звезд шила целая бригада мастеров под руководством дизайнеров Ольги Сеймар и Кристины Бабковой. Большинство из моделей – «собственные разработки». Впрочем, некоторые идеи были, так сказать, «позаимствованы». Так, однажды Тина Кароль попросила сшить ей платье, как у одной западной звезды. На беду артистки об этом прознала Наталья Могилевская. Нет, вполне возможно, что Наташе действительно приглянулся тот фасончик, и она вовсе не думала поламать кайф коллеге.



Короче говоря, картина маслом: Кароль и Могилевская готовятся в одной гримерной к выходу на сцену. Тут костюмеры заносят вожделенное платье. Тиночка, увидев свой «заказ», расцвела, как майская роза. Воображение девушки уже нарисовало, как ее хорошенькая фигурка будет смотреться в роскошном платье – куда там той Золушке на ее первом балу! Но… платье пронесли мимо нее, к Могилевской.



Тина Кароль хоть и звездная артистка, но к законам шоу-бизнеса еще не до конца адаптировавшаяся. Поэтому повела себя как нормальный человек в такой ситуации, ну, то есть, заревела белугой. Могилевская, которая таких, как Тина, каждый день на завтрак потребляет, так мастерски изобразила на лице христианское сострадание, что Станиславский бы зааплодировал: «Верю!».



- Не плачь, Тиночка! Если хочешь, я дам тебе его поносить!



Не известно, укрепила ли описанная выше история дружбу двух артисток, но наш рассказ не об этом. Ну не ходят наши звезды в одинаковых нарядах! Им эксклюзив подавай. Может, тому виной советское прошлое, когда легкая промышленность одевала дам в одинаковые наряды, будто они инкубаторские. И теперь любая похожесть подло по-фрейдовски напоминает о детских комплексах.

Когда-то звезда советского экрана, ныне покойная Алла Ларионова, рассказывала душераздирающую историю, как она вместе с еще двумя артистками поехали на кинофестиваль в Венецию. Какая-то организация сжалилась над ними и пошила им вечерние платья. Разных фасонов, но из одного материала. Дамы выкручивались из ситуации, обмениваясь кофточками и туфлями.

А вот их западные коллеги куда попроще, и им не зазорно появиться в одинаковых нарядах на публике. Это ничего, что потом их фото появятся в рубрике «Ляпсус года», зато во всех изданиях! Вполне возможно, что некоторые звезды сознательно идут на это шаг, чтобы лишний раз засветиться в прессе. Уже стала хрестоматийной история, как две суперстар - Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор – в 1961 году во время Московского международного кинофестиваля появились на приеме в Кремле в одинаковых нарядах и, что самое интересное, тут же столкнулись лицом к лицу. Плюс одинаковые прически, и две кинодивы оказались похожи, как однояйцевые близнецы!

Сделанный на историческом кремлевском приеме снимок стал сенсацией всех международных агентств. Обе дивы тогда «выдержали паузу» и сделали вид, что никакого конфуза не произошло. Стоит отметить, что в то время в советском прокате практически не было фильмов с участием Тейлор, и звезда мирового масштаба была мало известна в СССР.

Западный же политически бомонд не так продвинут, как звезды. Во всяком случае, в высшем свете появиться в одинаковом с кем-то наряде считается не комильфо. И не давний казус с Лорой Буш подтвердил это лишний раз.

На торжественный вечер в честь Рождества в Белом доме аж три женщины, одна из которых президентская супруга, пришли в одинаковых красных платьях от Oscar de la Renta за $8,5 тысячи каждое.



Лора Буш сообразила, что надо бы переодеться, но поздно: фотографы успели запечатлеть ее с соперницами, так сказать, на долгую память. Уже через пять минут все телеканалы смаковали пикантную новость из Белого дома. Вот интересно: возросла ли после этого скандала популярность бренда Oscar de la Renta? Или же богатые и знаменитые предпочтут теперь одеваться у кого-нибудь иного, так сказать, с гарантией эксклюзивности? Говорят, Жаклин Кеннеди требовала от своих кутюрье такой гарантии.



В Украине история с «нарядами-близнецами» произошла с двумя известными модницами - Юлией Тимошенко и Владой Литовченко. Обеих дам угораздило соблазниться в бутике Eskada жакетом с кружевами и ручной вышивкой. Что и говорить, вещица роскошная, как уж тут было устоять! Это ничего, что она стоила аж 26 тысяч гривень – красавицы-то не из бедных.

В жакете от Eskada Тимошенко появилась в середине лета во время коалиционных переговоров – на круглом столе у Президента Украины. Литовченко – засветилась на финале конкурса «Мисс Европа» в Киеве, а также на съемках «Огонька» для телеканала «Интер» и на частном дипломатическом приеме. Впрочем, обе дамы носят жакет по-разному: Леди Ю предпочитает сочетать его с белой юбкой, а президенту модельного агентства «Карин» - больше нравится с черными брюками. К тому же обе дамы представляют собой абсолютно разные типы красоты – светловолосая кареглазая Тимошенко и темноволосая голубоглазая Литовченко. А самое главное – Влада и Юлия не пересекаются в жизни. И если бы не вездесущие папарацци никто ничего не узнал бы.



Кстати, Влада недавно вернулась из США, где в бутике Eskada обнаружила до боли известную вещь. «Не точь-в-точь мой жакет, - призналась Литовченко, - но очень похоже. Одна и та же тема». «Мне это уже начинает надоедать», - призналась красавица.



Юлия Тимошенко уже не в первый раз попадает в смешную ситуацию с одинаковыми платьями. Несколько лет назад она пришла на день рождение к своему другу. Оказалось, что там уже появилась дама точно в таком же наряди, как у Леди Ю. Увы, в отличие от Лоры Буш, у Тимошенко не было возможности подняться к себе и переодеться. И Юля просто решила не снимать шубу. Так и проходила весь вечер.



Красное платье от Валентино, в котором Влада Литовченко снялась в клипе Александра Пономарева «Човен», тоже наделало не мало шума. И не только потому, что оно очень шло красавице – в таком же платье папарацци «засекли» участницу украинского финала конкурса «Мисс Вселенная» Марию Лысу. Но все оказалось гораздо проще: Литовченко одолжила вещицу конкурсантке, которая была к тому же моделью из ее агентства.



Когда-то Инна Рыбачук, супруга Олега Рыбачука рассказала, что, дескать, по правилам, кто пришел вторым в таком же наряде на тусовку, должен уйти. И ей так пару раз приходилось возвращаться домой не солоно хлебавши. С тех пор она решила переключиться на украинских дизайнеров: мол, у них производственных мощностей не хватит тиражировать вечерние наряды. Сейчас она одевается у Анны Бабенко и Виктории Гресь.

Но, откровенно говоря, украинский бомонд (в отличие от звезд) особенно за эксклюзивностью не гоняется. Например, на открытие в Киеве бутика «Луи Виттон» съехались одинаковые черные «Мерседесы» и серебристые «Лексусусы». Из них выходили одинаковые дамы – очень ухоженные «сознательные» (т.е. крашенные) блондинки в шубах из шиншиллы или стриженной норки. Как сказал один сатирик, если все носят одинаковые сапоги, то это уже не мода, а армия. Наверное, об одинаковых манто и «мерсах» так тоже можно сказать.

Рассказывают, как однажды известный украинских депутат, женившийся «на молодой», рассматривал сзади трех блондинок. Все барышни были в высоких сапогах, коротких черных платьях и при сумочках на золотой цепочке. «Слышь, - спросил депутат у друга, - не знаешь, а которая из них моя?»

