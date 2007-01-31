Что скрывают звезды под одеждой? (ФОТО)

Взять, к примеру, эстрадных звезд. Приверженность Аллы Пугачевой к всевозможным балахонам говорит о ее желании занять как можно больше места в этой жизни. Такие люди стремятся расширить жизненное пространство во всем, в работе и личной жизни: за счет друзей, поклонников и даже врагов. Широкие натуры, энергичные, умеющие любить не только себя, но и других.



Филипп Киркоров в рюшах, золоте и блестках – яркий пример как одеваются люди самоуверенные и самовлюбленные.



Полная противоположность - Валерий Меладзе. Тяга к строгим костюмам, несмотря на лиричный и романтичный репертуар, показывает его как человека немного неуверенного в себе, но стабильного и реалистичного.



Эксцентричная манера одеваться Лены Коляденко призвана всеми силами привлечь к себе внимание. «Посмотрите на меня, вот она какая я!» - кричит в ней все, начиная от прически, заканчивая обувью. Тому подтверждение высказывания Коляденко во время судейства «Танцев со звездами». Нужно уметь, говоря о других, все время привлекать внимание к своей особе. Это тип людей, у которых есть собственное представление о красоте и гармонии, мало поддающееся на провокации моды. Их одежда отражает состояние души и настроение. Это яркие индивидуалисты, легко ранимые, влюбленные в себя эгоцентристы.

Образ, который создает Виталий Козловский – помесь цыганского барона и пирата – говорит о его романтической натуре, эмоциональности, склонности к самолюбованию. Его поступки будут продиктованы скорее порывом души, чем трезвым расчетом. Таких людей подводит в жизни ограниченность, поверхностность, отсутствие реализма.

Кузьма-Скрябин с имиджем «мужчины-мальчика», пример, когда одежда служит в качестве психологической защиты от взросления. Произошло застревание на однажды удачно найденном образе. Нормально, когда человек меняет свою внешность соответственно внутренним изменениям в нем самом, отсутствие же таких изменений может свидетельствовать об инфантилизме. Манера одеваться Кузьмы – однообразно, в темные тона, неадекватно обстановке, тяга к спортивному стилю, показывает, что вещи не входят в его систему ценностей. Такие люди легкоранимы, с неустойчивой самооценкой, не любят обращать на себя внимание одеждой. Испытывают трудности в общении, так как плохо понимают других. Их недостатки – эмоциональная холодность и равнодушие. Это индивидуалисты, погруженные в себя, с постоянными, сформировавшимися интересами и оригинальным мышлением.



Ани Лорак манерой одеваться также демонстрирует некоторый инфантилизм. Правда, в последнее время все же пытается отойти от образа девочки-подростка, что давно уже пора было сделать. Любит престижную одежду известных марок и дизайнеров. В душе предпочитает спортивный стиль, но профессия обязывает следовать моде. В результате одевается по-разному и не в одном стиле. Эклектика, кажущаяся сумбурность в подборе одежды, непродуманность облика – такую манеру проявляют оптимисты, с постоянно приподнятым настроением, жизнелюбивые, активные, общительные, добрые, с высоким жизненным тонусом. Их основной недостаток - некоторая поверхностность.



Святослав Вакарчук - человек, явно не зацикленный на одежде. Эдакий современный хиппи. При общем несколько мрачном образе проскальзывают озорные рубашечки или легкомысленные вьетнамки. Что выдает его как человека погруженного в себя, склонного к легким депрессиям, но вместе с тем идущего по жизни легко не нагружая себя и окружающих.



Одежда может рассказать не только о характере, но и о настроении, душевном состоянии.



Смену образов Кати Осадчей от вампира до женщины-торта, никак не объяснишь только требованиями программы «Светские хроники». Как правило, такая любовь к переодеваниям выдает в ней бессознательную неудовлетворенность своим положением в обществе.



Нынешний имидж Ирины Билык – все слишком эротично, откровенно и напоказ - может сигнализировать о неудовлетворенности личной жизнью.



Надя Мейхер-Грановская – наоборот ушла в глухую оборону, коротко подстригшись и сменив образ с нарочито сексуального до скучно повседневного.



А что же политики? Виктор Ющенко одевается тщательно, аккуратно, в одежде ценит комфорт. Строгое соблюдение протокола в фактуре и расцветках костюмов подчеркивает формальный статус их владельца. Ничего блестящего, клетчатого, полосатого, коричневого и других «вольностей». Графитные серые, черные костюмы из матовых тканей. При этом - яркие галстуки. Это отхождение от протокола – не что иное, как удачный ход, подсказанный стилистами, позволяющий отвлечь внимание от лица. Такое отношение к одежде характеризует его как человека дисциплинированного, незлопамятного, покладистого, неуверенного в себе, с повышенной утомляемостью.

Виктор Янукович придерживается традиционной номенклатурной униформы: костюмы классических для делового стиля серо-черно-синих расцветок, неброские сорочки, маловыразительные галстуки. Это лучшее решение, учитывая его криминальную юность и проскальзывающие в «желтой» прессе истории о вспышках агрессии. Главная задача, которую Янукович решает с помощью одежды, это стать «своим». Образ «как все» ассоциируется у масс со стабильностью, вызывает доверие. Янукович демонстрирует рациональный тип отношения к одежде ориентируясь на целесообразность: одевается так как нужно для работы. К вещам такие люди относятся по-деловому: за модой не следят, если только это не требуется для достижения их цели, никогда не купят изделие как предмет роскоши, который может стать украшением шкафа. По мнению психологов, такое отношение к одежде у людей, отличающихся целеустремленностью, самостоятельностью, независимостью, категоричностью, авторитарностью, раздражительностью и агрессивностью.

Полную противоположность мы видим у Тимошенко. Юля бросила вызов этикету послав подальше скучный деловой костюм - пропуск в мужской мир политики и бизнеса. Платья, не допустимые в деловом мире, эксклюзивные модели, броские украшения – Юлин арсенал призванный продемонстрировать индивидуальность, выделиться, бросить вызов. Чего только стоит крупная роза на глубоком декольте… Весь внешний облик кричит «Любуйтесь мной!». Такие люди всегда стремятся быть в центре внимания, отличаются демонстративностью во всем, это артистические натуры, которым нужны зрители. Такие люди упорны, инициативны, энергичны, но вместе с тем склонны к саморекламе, завышенной самооценке, лицемерию. Преобладание белого в одежде и даже в партийной символике - что это: личная приверженность или продуманный пиар-ход? По мнению психологов, белый выбирают люди, стремящиеся к независимости и свободе, желающие подчеркнуть свою чистоту и невинность. Белый – «цвет мечты», который никого не отталкивает. Не таким ли был расчет в предвыборной кампании? Но вместе с тем, белый – это спокойствие и умиротворенность, отрешенность и отречение. Белый – символ капитуляции… Под белые знамена намного сложней собрать людей, чем под оранжевые стяги, символизирующие огонь, движение, жизнелюбие. Одежда Тимошенко отражает ее собственные взгляды, вкус и меняется соответственно переменам в ее душе. Вспомните «выход в черном» перед решающим голосованием по законопроекту о Кабмине. Изящный мат, заготовленный «королю» не мог не отразиться на ее гардеробе.

А вы помните, в чем последний раз видели Наталью Витренко? Нет? Потому что ничего примечательного. Витренко демонстрирует полное пренебрежение к нарядам и проявлении через них своего «я». Такие люди могут неделями и месяцами ходить в одной и той же одежде. Для них не существует понятие моды и стиля. Одежда подбирается по принципу – ни холодно, ни жарко, удобно, не привлекает внимания. Надевается первое, что попало под руку. Это тип людей готовых на самоотречение ради идеи. Полное отсутствие гибкости. Это люди, которые продолжают войну однажды в нее ввязавшись, даже если вокруг давно мир и согласие, которые спорят до хрипоты даже в отсутствии оппонентов.

Похожее отношение к одежде было у Сталина и Ленина. Какая одежда? Ничто не должно отвлекать от главного. Идея прежде всего!

