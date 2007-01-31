Ирина Билык непорочно родила сына

Сценарий клипа тоже разрабатывала Ирина Билык вместе с режиссером Максимом Паперником. Образы мамы воссоздавались китчевые - в стилистике фотохудожников Pierre et Gilles, провокационные и очень красивые. Воплощать идею пригласили известных мам с детьми. В самых неожиданных ипостасях в кадре появились Лиля Подковаева со своим старшим сыном Владиком, Ирина Билык с сынишкой Глебом, Светлана Плющ с дочерью Доминикой, Галина Швец с детьми, Анна Задорожная с дочерью и, конечно же, мама Алины. Самый провокационный образ достался Ирине Билык. До начала съемок певица кокетничала и не признавалась, кем именно она будет. «Я буду просто королевой», - единственное, что сказала артистка. Но когда загримированная Билык появилась на съемочной площадке, все замерли от удивления - артистку нарядили Святой Мадонной. Белоснежное платье певицы было сделано из кружева, такое же кружево украшало и голову Ирины. Поверх него накинули красное расшитое серебристыми узорами покрывало (правда, доводить его до нормального состояния времени у стилистов не было, поэтому за кадром остались необработанные концы материи), а поверх него – корону. Из искусственных цветов соорудили своеобразную картинную раму и в нее поместили актрису. Снимать всю эту красоту фотографам запретили. Атмосфера на площадке в этот момент была очень странной: режиссер довел всех до такого эмоционального состояния, будто происходило нечто сакральное. В полной тишине отсняли несколько дублей. Потом к Ире в кадр поместили Глеба в образе Пьеро. «Такого китча еще никто не снимал – Мадонна с Пьеро»,- сам себе поразился режиссер. Когда снимали эпизоды с Глебом, Ирина наблюдала за своим чадом со съемочной площадки. В работу режиссера мама не вмешивалась, советов сыну не давала. Попивая водичку, обсуждала последние новости с мамой Алины. Билык так и не дождалась окончания съемок Глеба, закрылась в гримерной и не уследила за сыном. А мальчик, спускаясь по просьбе режиссера с тумбочки, потерял равновесие и упал. Но быстро вскочил на ноги, будто ничего и не произошло. «Да, добрый дядя режиссер тебе попался…», - пошутил Паперник, убедившись, что со звездным чадом все в порядке. До неузнаваемости изменили и Лилю Подкопаеву. Спортсменку нарядили в восточную царицу. По задумке – индийскую, но кроме обилия золотой материи, слонов и пирсинга в носу об Индии мало что напоминало. Тем не менее получилось красиво. Пока красавица мама позировала фотографам, няня везла на киностудию Владика. «Нужно будет ему что-то подстелить на пол, а то тут дырка. Вдруг еще брякнется. А тебе удобно на подушке сидеть?», - переживал режиссер. «Да мне очень комфортно. Вы будете Владика раздевать? Памперсы снимать не рекомендую…». Владику из лоскута золотой материи соорудили трусики, которыми и прикрыли подгузники, а на шею повесили бусы и ожерелье из искусственных цветов. Лиля заметно нервничала, волновалась, узнает ли ее сын, не замерзнет ли, не испугается ли стольких людей. Малыш, несмотря на то, что стилисты изменили маму до неузнаваемости, Лилю узнал. Тут же начал улыбаться и агукать. Не смутило его и огромное количество незнакомых людей. После первого отснятого дубля Лиля обнаружила, что бусы крепятся с помощью иглы. «Макс, тут иголка! Настоящая игла! - разнервничалась мама, - уберите ее немедленно». Иглу убрали, а вместе с ней рассыпались и бусы. «Ну, вот убрали одну иголочку - и бус нет», - недовольно ворчал Паперник. Когда стилисты закрепили украшение, съемки продолжились. Лиля вся в образе, как каменная, сидела на диване с ситарой в руках, а Владик возился рядышком. «Вы лучшие!»,- нахваливал актеров Паперник, но не успел он это сказать, как малыш расплакался. Успокаивать ребенка пришлось няне. Мама Алины перевоплотилась в женщину-вамп, а сама артистка – в юную японку. Правда, вместо привычных для восточных женщин черных волос, певице прикрепили белоснежные. Пока парикмахеры делали свою работу, Алина канючила: «Мне не нравится». Но когда все было готово, новоиспеченная японка долго любовалась собой в зеркале. В кадре Алина появилась в кимоно и сабо, раскачиваясь на качелях, украшенных цветами.