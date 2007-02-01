Кто отказался от «Танцев со звездами» ?

О чем можно говорить с уверенностью – так это что в составе участников будут все новые лица и среди них не будет политиков. Зато обязательно будет кто-то из ведущих канала. Слухи по поводу Людмилы Добровольской, которая является одной из самых активных фанатов проекта, и которая могла бы стать одной из героинь нового шоу, подтвердились. Но не до конца. «Мне неоднократно делали предложения участвовать в «Танцах со звездами» и весьма настойчивые, - говорит она. - Я даже расстроилась, когда я их получила, потому что, к сожалению, это невозможно. Причем впервые они поступили еще для первого сезона. Еще до Анатолия Борсюка. Я тогда отказалась, причем по той же причине, что и сейчас – потому что я принимаю самое деятельное участие в данном проекте по эту сторону экрана. Как и многие украинцы. К сожалению, невозможно сочетать участие в таком проекте с такой работой, как у меня – в прямом эфире ТСН. Участвовать ведь надо по полной программе, так как я по жизни перфекционист – я бы делала именно так. Но просто физически невозможно присутствовать на тренировках и на работе. Поэтому буду опять очень активно «болеть». Вторая потенциальная участница Анна Безулик говорит, что ей тоже поступало предложение участвовать в «Танцах-2». «Я считаю, что это замечательное и очень чудесное предложение, - говорит ведущая, - так как это очень культурный, праздничный и эмоциональный проект, поклонником которого я являюсь. Но для того, чтобы выступать, мне бы пришлось отказаться от всех остальных обязанностей. Невозможно совмещать живые эфиры с «Танцами со звездами». Только по этой причине я отказалась».