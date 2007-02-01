Отправляясь на кабана, откажитесь от секса

Даже тема охоты в интерпретации Анатолия Давыдовича приобретает неординарный характер, так как по ходу программы выясняется, что по мнению маститых охотников накануне самого мероприятия надо соблюдать сексуальный пост. „Я поэтому на охоту и не хожу, - строго замечает ведущий. - Пост должен быть, когда есть излишества. Единственное излишество, которое я принимаю – это сексуальное. Этого никогда не бывает много”. Единственное оружие, из которого умеет стрелять Борсюк – рогатка. Что ведущий и продемонстрировал, удачно разбив лампочку в студии, после чего погас свет. Героями одного из сюжетов «ЧБ» стали транссексуалы. Чего и следовало ожидать. От Борсюка. По словам гостя программы, ведущего врача-сексопатолога – это действительно болезнь, не шалость, не каприз. И болезнь неизлечимая. Единственное лечение - смена пола операционным путем. Но разрешение на подобную операцию получить очень трудно. Всего в Украине живет 200 человек-транссексуалов и на данный момент желание смены пола только 97 из них удовлетворено. Причем, три четверти – женщины, желающие стать мужчинами. Конечно, команда хотела пригласить кого-то из них в студию, но все они, учитывая сложное отношение к ним в обществе, не демонстрируют перемену пола. «Я сам пол не менял. Мне жена не разрешает, - говорит Анатолий Борсюк. - Если бы можно было два органа сразу разместить – это было бы замечательно. А вообще – побольше терпимости к другим. Мы не смогли их пригласить в студию. Не хотели обеспечить рейтинг за счет личной свободы человека. Несмотря на скандальность нашей программы, честь и достоинство человека - более приоритетны. Наша программа является защитницей всех меньшинств - национальных, культурных, сексуальных. Даже отдельных людей, отличие которых не выходит за рамки закона. Все являются под защитой программы «Черным по белому». И моей личной».