Егор Кончаловский: «У меня дома одна шелупонь собирается»

Магистр истории искусств Кембриджского университета. Режиссер более 120 рекламных роликов и нескольких художественных фильмов таких, как «Антикиллер», «Антикиллер-2», «Побег». В конце января в кинотеатрах Украины выходит еще один фильм Егора Кончаловского – «Консервы».



- Егор, со своим новым фильмом «Консервы» вы, кажется, попали в точку. После скандала с Александром Литвиненко, который умер от отравления радиоактивным веществом, ваша картина, в котором фигурируют ученые-атомщики и ядерное оружие, будет очень актуально смотреться…Это творческая интуиция?



- Ядерная тема, на самом деле, в моем фильме второстепенна. (В картине журналист, главный герой «Консервы», из-за полученной им информации об ядерной бомбе попадает в тюрьму – прим.ред.). Я даже не вникал, честно говоря, во всякие радиоактивные подробности. Это совсем не важно. На месте ядерных отходов могло бы что угодно. Все это просто причина. А в «Консервах» следствие, то есть тюрьма, важнее причины.



Хотя снимали мы в фильм в месте, тесно связанным с радиоактивностью. Я имею в виду подземную гавань атомных лодок в Балаклаве, в Крыму.



- Радиации не боялись?



- Я думаю, все обойдется. Во-первых, атомные подлодки там хранились давно. Сейчас на том месте музей. А во-вторых, там все равно работали люди! Путь смены у них были короткими, всего по два часа, но все же… Но вот Леша Серебряков, который играет в фильме одну из главных ролей, чувствовал себя на съемках очень неуютно. Но не из-за радиоактивности, а из-за того, что над нами нависала 90-метровая скала. Хотя под землей можно было на автобусе ездить. Потрясающе!



- Название фильма «Консервы» ассоциируются скорее не с подземными пещерами, а с альпинистами и горами. Что оно означает?



- Консервами или свинками называли людей, которых зэки брали с собой в побег, чтобы потом их съесть их. В фильме, действительно, рассказывается о побеге. Хотя там есть еще очень много такого, что непосредственно относится к консервам в разных значениях, в том числе в метафорическом смысле. Люди – они ведь тоже в своем роде консервы, внутри банальной оболочки может оказаться очень интересная начинка.



- Действие фильма тоже происходит в Крыму?



- Нет, события разворачиваются «где-то». Где-то, предположительно в Сибири или на Урале. Но мы на север не поехали. Потому что прошлой зимой там было минус сорок, а при таком морозе даже камеры отказываются работать. А в Крыму – также, как и в Сибири, шел снег. Но при этом на улице было не минус 40, а всего – минус 5 градусов.



- Гоша Куценко жаловался, что во время съемок фильма «Дикари» в Крыму у них часто возникали проблемы с местным населением. И только Марат Башаров, у которого, как известно, корни татарские, мог урегулировать конфликт.



- Чтобы затеять конфликт, нужны место и время. Например, ресторан и свободный вечер. У нас ничего такого не было: за 50 съемочных дней было всего три выходных.



- То есть, вы посещали крымские рестораны также неохотно, как и московские? Кстати, почему вы так редко бываете в свете?



- А разве в России есть свет? Нет, это скорее так, тьма пузатая. Высший свет формируется только со временем. А у нас свет – это набор блондинок, одетых в «дольче-габбану», и набор упырей, одетых в «бриони». Это просто тусовка. Я – не тусовочный человек. Честно говоря, мне так хорошо дома!



- Конечно, по сравнению с лондонскими, московские вечеринки явно проигрывают…



- Да у них все тоже самое! Ну, стоит посреди зала принцесса, которая похожа на курицу, умершую много дней назад. Ну да, можно постоять рядом с ней, а потом напиться до ушей элитных сортов виски и пива… А вокруг – опять те же самые блондинки в «дольче-габбане»…



- И «упыри в бриони»?



- Упырей в брионии там поменьше, зато полно выживших из ума графов и старфакеров.



- А это кто такие?



- Это люди, которые охотятся за звездами с намерениями вступить с ними в близкий физический контакт. Переспать, короче.



- Но у вас в доме наверняка народ поприличнее собирается?



- Да кто вам сказал? Вот у моего прапрадеда Сурикова собирались очень достойные люди: Репин, например, или Толстой. У Петра Кончаловского уже собирался народ помельче: Маяковский там или Рихтер… К моей бабушке, Наталье Петровне, приходили гости еще меньшего масштаба: Сергей Бондарчук, Чингиз Айтматов… А у нас со Степой Михалковым уже какая-то шелупонь собирается…



- Вы соблюдаете какие-нибудь традиции семьи Кончаловских?



- У меня есть одна традиция: я обычно очень хорошо себя чувствую 31-го декабря вечером, и не очень хорошо – 1-го января. Если серьезно, то пока была жива моя бабушка, Наталья Петровна Кончаловская, вся семья собиралась у нее на праздники. А сейчас у всех членов семьи есть отдельные дома, поэтому празднуем мы по отдельности.



- А как же семейное распитие «кончаловки», знаменитого напитка семьи Кончаловых-Михалковых?



- А что? Мы сами ее умеем готовить. Мама только успевает водку подливать…



- Наталья Аринбасарова сейчас живет с вами?



- Да, я уже перевез ее в новый дом. Чтобы она там дышала свежим воздухом, отдыхала и ничего не делала.



- В каком возрасте вы начали понимать, что растете не в простой семье?



- Я-то, как раз считал ее совершенно нормальной, со всеми внутренними проблемами и конфликтами. Как живут другие семьи, просто не знал. Я был внуком депутата Верховного Совета. В семье был продуктовый паек. Но не могу сказать, что я плавал в роскоши, и что была необозримая пропасть между мной и ребятами моего возраста. Советская власть всех социально уравнивала. У меня было джинсов на одну пару больше, чем у других. Конечно, в какой-то момент пришло ощущение номенклатурности, но мне повезло, что восемь лет жил за границей, где никому никакого дела не было до моих родственников. С другой стороны, без помощи отца я вряд ли мог уехать за границу и обучаться в Оксфорде, а потом в Кембридже - это недешевое удовольствие. Но стоило мне стать студентом - мне присвоили номер, и для профессоров не существовало ни моей национальности, ни номенклатурности. Я учился наравне с другими, и мой диплом - это только плод моих трудов. Мне удалось оторваться от фамильной зависимости, что меня несказанно радует. Потому, что мне знакомы многие мои сверстники, дети известных режиссеров или актеров, которые, пытаясь продолжать семейную профессию, так и не поняли до сих пор, где заканчиваются родители и начинаются они сами.



- Андрей Кончаловский и Никита Михалков - два талантливых режиссера, насколько они непримиримые соперники?



- Отец и Никита во многом похожи. Оба ощущают себя центром мироздания. Оба в одной профессии. И вышли они из одного источника. В их фильмах есть общее начало. Оба домашние тираны. Я лично не могу много времени с ними проводить. Но они не соперники. Дело в том, что Никита ненавидит зарубежье, его кино - русское до самых последних строк титров. А отец смотрит на Запад - они занимают совершенно разные ниши. У Никиты Сергеевича, наверное, есть некая тема, которая у страны называется национальной идеей. И он целенаправленно и системно бьет в одну точку, что однозначно вызывает уважение. Я не думаю, что у моего отца есть идеологическая задача, ощущение миссии, как у Никиты. Можно по-разному об этом думать, но я вижу, что такая последовательность состоятельна. И то, что Никита Сергеевич пропагандирует, во что он верит, и то, как это делает он, вызывает уважение.



Даже отношение к семье у них разное: отец никогда меня не сковывал, отпустил на все четыре стороны, а Никита всех детей держит возле себя, может быть это им мешает стать самостоятельными.



- Вы как режиссер «Антикиллера», «Побега», «Консервов» считаете, что больше нужно зрителю: коммерческое кино или авторское? Или существует золотая середина?



- Для меня совершенно непонятно деление кино на коммерческое и авторское. Я лично считаю, что в российском кинематографе о такой ситуации пока рано говорить: еще слишком мало снимается картин, чтобы определять какие-то тенденции. Например, все свои картины мы презентовали как достаточно коммерческие проекты, но при этом делали их как авторские.



