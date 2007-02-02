Анна Снаткина: «Подруг у меня не будет никогда!»

2 февраля 2007, 09:05

Она – яркая брюнетка, умная не по годам, целеустремленная и очень упорная. Она приехала из села в Саратовской области в Москву, сразу же влюбилась и решила, что это навсегда. Она романтична и совершенно неопытна. Зовут ее Татьяна.

Она – стильная блондинка. Она обожает экстрим - в спорте, автомобильных гонках, любви и боях без правил. Она знает всем и всему цену, потому что ее высокопоставленный отец может купить ей всю Москву. Она никогда не слышала слова «нет», и поэтому стала страшной лентяйкой. И… ее тоже зовут Татьяна! История нового сериала «Татьянин день» закручивается между противостоянием двух Татьян: блондинки и брюнетки. Брюнетку Татьяну Разбежкину (актриса Аня Снаткина) за отличную учебу перевели на учебу в столицу. В Москве Татьяна знакомится с красивой блондинкой Татьяной Бариновой (Наталья Рудова) – дочкой высокопоставленного чиновника. Вторая Татьяна и характером, и отчасти внешностью напоминает известную светскую львицу Ксению Собчак. Даже влияние папы не могло спасти Баринову, которая демонстрировала всем своим преподавателям редкостную лень, бесталанность и абсолютный пофигизм. Зато перед обеспеченной девушкой всегда открыты двери самых элитных ночных клубов, ресторанов и бутиков. - Таня! – кричит режиссер Евгений Марчелли Анне Снаткиной. – Тьфу! То есть Аня! Давай, снимай с себя эти шубы! В павильоне, где снимается новый сериал «Татьянин день», царит практически несовместимый с жизнью холод. Отопление здесь почему-то не работает, поэтому актрисе Анне Снаткиной, которая играет главную роль в сериале, приходится менять одежду каждые 15 минут. Пока идет репетиция, Аня натягивает на плечи сначала теплый махровый халат, затем еще теплую куртку. Но, как только начинается съемка, актрисе приходится раздеваться до легких летних блузочек. - А может быть, произнести эту фразу резче? – задумчиво спрашивает Снаткина, поправляя халат. - Точно! Режиссер с удовольствием хватается за идею актрисы и бежит обратно к монитору. – Внимание! Снимаем! Аня готовится к выходу на съемочную площадку, как на спортивную арену. Перед каждой сценой актриса профессионально (сказывается гимнастическое прошлое!) разминает ноги, руки, шею, плечи… И через несколько секунд – в бой! - Не могу не отметить, какой у меня симпатичный и оооочень сексуальный босс! – любимый обоими Танями Сергей восхищенно разглядывает спортивную фигурку Снаткиной. Именно из-за Сергея разгораются все страсти в сериале. Через несколько секунд актер Кирилл Сафонов и Снаткина сливаются в страстном поцелуе… - Я могу вечно на вас смотреть! – шутит режиссер. – Не останавливайтесь! Сейчас у героини Снаткиной счастливый период. Босс только что повысил ее до уровня вице-президента компании, помолвка с любимым Сергеем объявлена, и вот-вот состоится долгожданная свадьба. Рядом есть и любимая подруга, которая, как кажется Тане, искренне радуется ее счастью…. Увы, но всего через несколько дней все кардинально меняется. Босс обвиняет Таню в подделке документов, ее ждет суд, а любимая подруга и любимый мужчина тем временем собираются пожениться…И это только начало! Кино – не жизнь. Как рассказала Наталья Рудова, в реальной жизни чужие мужчины для нее – табу! - А Баринова, тем не менее, способна на сильные чувства! – вступилась за свою героиню Наташа. – Она искренне любит Разбежкину. У нее никогда не было подруг, которых бы не интересовали деньги Бариновой. Не ее вина, что они одновременно влюбились в одного и того же человека. Моя Татьяна предпочла подруге мужчину…. Но она очень, очень сильно переживала! Переживания не помешали Бариновой задействовать все папины возможности и цинично засадить «хорошую» Татьяну в тюрьму. - Там ее характер изменится на 180 градусов! – уверена Аня Снаткина. - Я два месяца просидела в СИЗО в Ростове, готовилась к съемкам… Я знаю, что это такое! Хочу съездить еще раз перед съемками в женскую колонию, вспомнить взгляды арестанток….. В жизни же Снаткина предательства подруг не боится. - У меня никогда не было подруг, и я дружить с женщинами не буду! – заявила актриса. - Я женщина, и я знаю, на что мы способны! Я не хотела бы поставить себя под удар. Поэтому дружу с мужчинами.

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