Джексон Поллок прописался на троещине (ФОТО)

Некоторые любят рисовать. И это приносит им неплохие деньги. Крупные, можно сказать деньжищи. Как известно, недавно работа "Номер 5" американского художника-абстракциониста Джексона Поллока была продана за рекордную сумму – 140 миллионов долларов и стал самой дорогой картиной в мире (два года назад другое поллоковское полотно ушло всего за 14 миллионов баксов). "Джек-каплеметатель"(Jack, the Dripper), как называют Поллока по аналогии со "Джеком-потрошителем" (Jack, the Ripper), заявлял: "Я не иллюстрирую свои чувства – я их выплескиваю". В 95 день рождения этого – самого дорогого – художника современности и 60-летия изобретения им дриппинга (метода льющейся краски) художники-тральфреалисты Татьяна Чеброва, Валерий Голейко и Алексей Бреус из арт-группы "СТРОНЦИЙ-90" презентовали в киевской галерее "Энигма" свой новый арт-проект "Поллок и тральфреалисты: сближение – реконструкция – реинкарнация". Слово "реинкарнация" в название закралось не случайно. Хотите верьте, хотите нет, но 50-летний Валерий Голейко родился в ту же минуту, когда в Лонг Айленде 11 августа 1956 года душа Джексона Поллока покинула тело знаменитого американского художника. Как известно, Полок погиб, врезавшись в дерево на своем автомобиле. Чеброва, Голейко и Бреус показывают свои работы, посвященные мэтру: голейковские – из серии "Думая о Поллоке", чебровские – из серии "Мужское и женское", бреусовские – из серии "Культурный слой". Коллекционеры, приехавшие на Троещину на своих "крайслерах" и "БМВ" толпились у полотен с бокалами красного и белого вина, но старательно прятались от фотокамер. Никто не пожелал рассекретиться (может, так и надо). Но главным было явление любящему живопись и деньги народу трехметровой картины "Лавандовый тральф туман" – Lavender Tralf Mist (она названа так в честь знаменитого поллоковского "Номер 1. Lavender Mist"). Процесс создания этого полотна, предварительно расстеленного во внутреннем дворе четырехэтажного (!) особняка одного из членов арт-группы "СТРОНЦИЙ-90", запечатлел полуторачасовый видеофильм Pollock forever (когда выставка закончится, Lavender Tralf Mist и видеофильм переедут в The Pollock-Krasner Foundation( USA). "Лавандовый тральф туман" родился в результате коллективной динамической медитации в 50-ю годовщину трагической гибели Джексона Поллока – художники честно совали палки в банки с красками и плясали вокруг картины, расплескивая цветные струи. Само собой – при незримом участии первого экспрессивного абстракциониста, вернее, его души. Именно поэтому "Лавандовый тральф туман" оказался так похож на Киев, каким бы его увидел Поллок со своих небес. Кстати, основатели тральфреализма – эксклюзивного направления в украинском визуальном искусстве, которому в 2007 году исполняется 25 лет, считают Поллока одним из предтеч своего уникального арт-направления. Ведь Джеку Каплеметателю было близко учение Кришнамурти, утверждавшего, что истина открывается человеку лишь интуитивно, в процессе свободного "излияния личности". Самый знаменитый экспрессивный абстракционист хотел, чтобы зрители видели в картине именно то, что она собой представляет – обнаженную живопись: "У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живет своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу". Тральфреалисты говорят то же самое, но словами Поля Верлена: "Мы самозабвенно собираем мед видимого, чтобы наполнить им огромный золотой улей Невидимого". Кстати, не стоит искать значение "тральф" в словарях – этого слова нет ни в одном языке. Земномян. Говорят, примерно так звучала бы вибрация какой-то дальней туманности, если бы это можно было услышать человеческим ухом. Татьяна Чеброва утверждает, что тральфреализм – это любовь и радость, которые теперь можно увидеть. Валерий Голеко определяет тральфреализм как ничем не ограниченную реальность фантазии и красочную магию Вселенной. Алексей Бреус говорит, что все воображаемое, ментальное и есть реальность. Несмотря на эти якобы сложности, тральфреалистам не чужды простые человеческие радости. Например, этой осенью Татьяна Чеброва выбрала правильное место для проекта "Солнечные цветы из семян тральфреализма" – Лазурный берег Франции. Она зарывала семена нашего родного подсолнуха, где могла: на клумбе набережной Круазет возле Дворца кинофестивалей в Каннах, на крыше Музея Современного искусства в Ницце (возле тайного зеркального парадиза Ива Кляйна), в розарии Сен Жан Кап Ферра – на вилле Эффруси-Ротшильд… И еще пяти укромных местечках Cote d'Azur. Вообще же художники группы "СТРОНЦИЙ-90" принимали участие в многочисленных выставках и арт-пректах в Украине и за рубежом, в частности в международном проекте Birdinvest под патронатом бельгийской принцессы Астрид, в благотворительном аукционе фонда Элтона Джона. Их работы хранятся в национальных музеях, галереях и частных коллекциях Украины, Польши, Японии, Великобритании, США, Франции, Италии и многих других стран.