Как правильно носить трусы на сцене. Рекомендации профессионалов. (ФОТО)

Второй закон шоу-бизнеса: трусы должны быть обязательно своего размера. Ни больше, ни меньше. В противном случае, они могут оттопыриваться, задираться и открывать части тела, которые не следует открывать объективам папарацци. Последние же, во-первых, могут быть не готовы к таким откровениям, и, не дай Бог, случится конфуз на рабочем месте. Во-вторых, объект съемки тоже может оказаться не готовым к такой, с позволения сказать, «фотосессии». Так вот, чтобы не было обидно, уважаемые звезды, не забывайте о такой немаловажной детали вашего гардероба как трусы. А то получится, как с персонажами нашего фоторепортажа. Ну, а если уж вы решили показать «непоказуемое», то, плиз, хоть приведите эту часть «марлезонского балета» в смотрибельное состояние. В смысле, «фотогенитальное»…